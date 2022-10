¿Quieres consolidar el statu quo? ¿Qué tal elegir un gobierno de izquierda?

21.10.2022

Por José Gabriel Palma

«En el Chile neoliberal hay pocas ‘incertidumbres incómodas’, que son precisamente aquello que caracteriza a la creatividad», advierte el doctor en Economía José Gabriel Palma, en columna de Opinión para CIPER: «Ese país lleno de certezas absolutas recuerda la frase de un político latinoamericano: Soy un hombre de pocas ideas, pero fijas. Estas rigideces han probado ser un obstáculo significativo para el progreso, porque, como nos enseña la visión del mundo de Darwin, las especies que sobreviven son las que mejor responden a un entorno cambiante.»

Pregunta: ¿cuál era la forma más efectiva para primero cerrar la puerta que nos abrió el estallido social (y que nos daba la oportunidad para una transformación política y económica), y luego crear un escenario que pudiese facilitar el rechazo del proyecto de nueva Constitución y la aprobación del TPP11?



Respuesta: elegir a un gobierno «de izquierda», y luego quitarle el piso para que le dé vértigo.



Eso puso en movimiento una dinámica ya conocida durante el ciclo ideológico de la Concertación después del plebiscito del ‘88: la de los tres momentos del cambio ideológico. Las «necesidades urgentes» de lo inmediato llevan a una dinámica en la que lo necesario de la coyuntura (en este caso, la táctica de usar el TPP como moneda de cambio), pronto lo eleva al estatus de estrategia, y luego lo transforma en ideología de gobierno.



Pero, como tantos otros escenarios que se repiten en la historia, la primera vez parece tragedia, pero la segunda tiene algo de farsa.



Parece que a mucho/as del FA les pasó lo típico de quienes llegan al poder: no consiguieron compatibilizar el pensar por sí mismo/as con el ser ello/as al mismo tiempo. Las creencias se definen, así, como adherencia a nuevos dogmas y necesidades, y no a convicciones internas. La acción no está impulsada por estas convicciones, sino por la subordinación a los requerimientos del poder. Ya nos decía Theodor Adorno en su obra magistral Minima Moralia: «La forma más efectiva de dominación es aquella que delega en los dominados el ejercicio de la violencia en la cual descansa». Y eso es el TPP: los veinticinco de los treinta capítulos que no tienen nada que ver con lo comercial son una forma de violencia de las multinacionales, conglomerados chilenos «internacionalizados» y nuestra derecha política, en contra de nuestra democracia. Lo que no pudieron imponer durante un gobierno de derecha, lo pueden hacer en este «de izquierda».



José Gabriel Palma

José Gabriel Palma es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y profesor de la Facultad de (ver mas)

