¿QUE SE CELEBRA EN LAS FIESTAS PATRIAS?

por Hugo Rodrigues

Las glorias del ejército, dicen las autoridades y mucha gente va a mirar el desfile de las Fuerzas Armadas al Parque, otros tantos se quedan pegados a la televisión sintiéndose orgullosos de la gallardía con que desfilan las diferentes ramas armadas.En estas fechas se esconden todas las atrocidades cometidas por el ejército. Las diferentes matanzas a lo largo de la historia de Chile

.La matanza de Valparaíso, de Antofagasta, de la Escuela Santa María de Iquique. La mal llamada pacificación de la Araucanía. y la cúlmine de las matanzas ocurridas a partir del 11 de Septiembre de 1973. Las Fiestas Patrias, visto así, no debería ser una celebración, sino un Conmemoración de todos los obreros muertos a manos del ejército.Hasta Salvador Allende cayó en la falsificación de la historia en su último discurso al afirmar, que » La reacción y el capital foraneo sentaron las bases para que el ejército rompiera su tradición democrática».

No es y nunca ha sido de tradición democrática el ejercito, siempre ha sido un poder al cual la burguesia recurre cuando «Su propia democracia» ya no les sirve. Yo no celebro ninguna gloria y alzo mi copa para homenajear a nuestros muertos.

Hugo Rodriguez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...