¿Qué pasa ahora con la independencia escocesa?

31 de mayo de 2023 Philip Stott

Socialism Today (edición de junio de 2023) revista mensual del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Concentración por la independencia de Escocia 2018

La reciente e inacabada crisis del Partido Nacional Escocés plantea interrogantes sobre las perspectivas futuras de la independencia escocesa. PHILIP STOTT del Partido Socialista de Escocia (CIT Escocia) analiza los acontecimientos actuales y analiza hacia dónde se dirige el movimiento independentista.

Casi una década después del levantamiento de la clase trabajadora que supuso el referéndum de independencia de Escocia de 2014 -un evento que sacudió hasta la médula a la clase capitalista británica-, las perspectivas de un segundo ‘indyref’ parecen muy remotas.

La renuncia de Nicola Sturgeon como líder del Partido Nacional Escocés (SNP) y la crisis que ha sumido al partido ha dado un enorme impulso a los estrategas del capitalismo que buscan desesperadamente evitar la desintegración del Reino Unido. La caída de las calificaciones de las encuestas para el SNP ha seguido rápidamente, lo que también refleja cómo su historial de recortes a los servicios públicos y las políticas pro-capitalistas en general han socavado el apoyo entre su base principal de clase trabajadora.

El principal historiador de Escocia, Tom Devine, que votó Sí en 2014, dijo recientemente: «Dados los acontecimientos recientes, honestamente tendría que decir que la causa de la independencia está prácticamente muerta desde hace al menos una generación». El presidente del SNP, Mike Russell, describió la catástrofe como la peor crisis a la que se ha enfrentado el partido en 50 años. Mientras que el diputado del SNP, Pete Wishart, declaró sin rodeos: «La ruta del referéndum hacia la independencia ahora está muerta». El comentario de Wishart refleja la desorientación y la confusión de larga data entre los principales nacionalistas sobre cómo superar la resistencia del capitalismo británico a la independencia de Escocia.

No sorprende que, dado este contexto, el movimiento independentista en Escocia haya estado en un punto relativamente bajo recientemente. Las marchas de All Under One Banner (AUOB) no han tenido el tamaño de las movilizaciones anteriores al Covid. Por ejemplo, 80.000 personas marcharon en Glasgow en enero de 2020, solo un mes después de la victoria de Boris Johnson en las elecciones generales. La manifestación de la AUOB el día de la coronación del Rey en mayo de 2023 fue de solo alrededor de 7.000.

Sin embargo, la ira de clase no se ha disipado. Todo lo contrario. La reciente ola de acción de los trabajadores ha visto más días perdidos por huelgas que cualquier año desde 1989. Hay un gran apoyo público a los sindicatos, con muchas huelgas en las que los trabajadores se enfrentaron a los políticos del SNP. Esta lucha de la clase trabajadora tiene las mismas raíces de ira de clase que la propia Indyref de 2014. Bloqueados, temporalmente, en la cuestión nacional, sobre todo por la mala dirección del SNP, los trabajadores han seguido luchando por el tema del costo de vida. Al usar el arma de la huelga, la lucha de clases se ha llevado a un nivel superior.



Apoyo a la independencia

Sin embargo, el apoyo a la independencia escocesa no ha disminuido por la crisis del SNP. Como explicó el politólogo John Curtice: «La verdad es que estamos viendo una situación en la que una institución política [el SNP] está en problemas, aunque la causa por la que está a favor no lo esté. Mientras que a mediados de enero, el 76 % de las personas que votaron por el Sí en 2014 decían que votarían por el SNP, esa cifra ahora se ha reducido ligeramente a menos de dos tercios… El SNP está perdiendo el apoyo de quienes aún creer en la independencia”.

Algunos ex votantes del SNP se están pasando al Partido Laborista, en particular para las próximas elecciones de Westminster. Pero los partidos independentistas distintos al SNP -en particular, los Verdes escoceses y el partido Alba de Alex Salmond- están ganando en las encuestas. Es muy probable ahora que haya múltiples partidos independentistas representados en Holyrood después de las próximas elecciones, y Escocia se parecerá más a Cataluña en ese aspecto. El control relativamente monolítico del SNP sobre el movimiento independentista ha terminado.

El semicolapso del SNP también se produce a raíz del fallo antidemocrático de la Corte Suprema del Reino Unido en noviembre de 2022 de que el parlamento escocés no podía celebrar un referéndum de independencia legítimo. Continúa la continua negativa de los Tories en Westminster a permitir la transferencia de poderes a Holyrood para un referéndum ‘legal’. Keir Starmer también ha dejado claro que tampoco habría cambios con respecto al gobierno laborista que lidera.

Además de estas complicaciones, la caída del apoyo al SNP por debajo del 40 % ha hecho redundante su política anterior de que una participación del 50 % para los partidos independentistas en Escocia en una elección de Westminster sería un mandato para “abrir negociaciones sobre la independencia con el gobierno del Reino Unido”. ”. En este contexto, la dirección del SNP ha abandonado por completo la demanda de una transferencia de poderes para una indyref2 legal inmediata. Ahora, según el líder del SNP, Humza Yousaf, tiene que haber una “mayoría consistente a favor de la independencia” antes de que se lleve a cabo un referéndum.

En la actualidad, el apoyo a la independencia se sitúa en torno al 47 %, y realmente no se ha movido desde el 45 % de votos a favor logrados en 2014. La candidata que perdió por poco ante Yousaf, Kate Forbes, también está de acuerdo en que el SNP ahora tiene que jugar a largo plazo. . Ninguna de las principales figuras del nacionalismo escocés pide un referéndum inmediato. Los acontecimientos han avanzado mucho desde el verano de 2022 cuando Nicola Sturgeon anunció en el parlamento escocés que el 19 de octubre de 2023 sería el día del referéndum.



Estrategia redundante

La política de los nacionalistas ahora ha cambiado dramáticamente para exigir que un gobierno laborista liderado por Starmer pase los poderes permanentemente al gobierno escocés para llevar a cabo un futuro referendum por la independencia. Esto, dicen, sería su pedido de apoyo del SNP para un gobierno laborista minoritario en Westminster. Como era de esperar, esto ha sido desestimado por la dirección laborista, que dice que nunca habrá tratos con el SNP. Starmer está moldeando al Laborismo en una maquinaria electoral puesta enteramente al servicio de los intereses del capitalismo británico. Las políticas de izquierda de Jeremy Corbyn han sido destripadas. Al propio exlíder laborista se le ha prohibido presentarse como candidato laborista como parte de una purga de la izquierda. Hay pocas posibilidades de que un gobierno encabezado por Starmer esté preparado para abrir la puerta a la posible ruptura del Reino Unido facilitando las demandas del SNP.

David Cameron acordó una orden de la Sección 30 en octubre de 2012, el acuerdo de Edimburgo, que permitió a Holyrood celebrar un referéndum cuando el apoyo a la independencia era del 28% era una cosa. Pero la experiencia ‘casi mortal’ del referéndum de 2014 no es algo que se repita en lo que se refiere a los líderes laboristas o conservadores procapitalistas. No con el apoyo a la independencia escocesa que actualmente ronda el 50%.

El atasco de troncos que se ha erigido para bloquear una ruta hacia la independencia escocesa por parte de los representantes del capitalismo británico fue un factor clave en la renuncia de Nicola Sturgeon. Comprometido con la búsqueda de un acuerdo voluntario para la desintegración del Reino Unido por parte de un gobierno de Westminster, y en realidad la clase capitalista que representa en última instancia es completamente utópica. El llamamiento de Sturgeon a los conservadores de que la democracia y la voluntad del pueblo escocés debían ser escuchadas y no podían ser negadas fue extremadamente ingenua. Para el establecimiento capitalista, hay demasiado en juego como para aceptar simplemente la democracia formal. Tienen ganancias, prestigio internacional, asientos en instituciones internacionales como la ONU y el impacto que tendría la independencia escocesa en Gales e Irlanda del Norte, para considerar. La ruptura del Reino Unido sería un gran golpe para la clase capitalista y lucharán con uñas y dientes para tratar de evitarlo. El fallo de la Corte Suprema del Reino Unido reflejó esos intereses de clase.

La única forma de superar estos obstáculos a la autodeterminación y el derecho a un segundo referéndum es construir un movimiento obrero de masas por el derecho a decidir. Eso inevitablemente significaría movilizar el poder de clase en forma de protestas masivas, luchas sindicales y huelgas coordinadas por los derechos democráticos. A su vez, eso solo es posible si se considera que la independencia está vinculada a resolver problemas como la catástrofe del costo de vida, los bajos salarios, la vivienda y la salud, y el fin de todos los recortes y la austeridad. En otras palabras, la lucha por el cambio socialista y el fin del capitalismo en crisis.

Partidos Independentistas

Sin embargo, ninguno de los principales partidos independentistas aboga por tal estrategia. Los Verdes escoceses tienen un acuerdo de coalición con el SNP en Holyrood y han firmado el enfoque de Sturgeon de buscar una ruta «legal» hacia la independencia. El partido Alba de Alex Salmond es un poco más combativo, al menos retóricamente, a veces refiriéndose a la desobediencia civil en pos de la independencia. Pero ese concepto tiene mucho más en común con el parlamentarismo del líder del gobierno autónomo irlandés Charles Stewart Parnell a fines del siglo XIX que la insistencia en la lucha revolucionaria de masas contra el capitalismo para asegurar el derecho a la autodeterminación, la exitosa política de los bolcheviques. Partido en su derrota de la Rusia zarista, la ‘cárcel de las naciones’. El objetivo bastante mezquino de Alba es movilizar la participación activa de «al menos el 3,5% de la población escocesa» para lograr la independencia.

Alba también dice que, en efecto, un plebiscito organizado por Holyrood en busca de un mandato para negociar los términos de la independencia con Westminster sería el camino hacia la independencia. Sin duda, tal voto sería boicoteado por el lado pro-sindical en Escocia y no sería reconocido por Westminster. Alba también pide la convocatoria de lo que llama una convención independentista. Dice: “La Convención estaría formada por la mayoría de los diputados y diputados de Escocia, en alianza con grupos de interés de la sociedad civil escocesa, la comunidad empresarial, los sindicatos y más allá. Esta convención actuará como el grupo de dirección del movimiento independentista”.

Colin Fox, colíder del Partido Socialista Escocés (SSP), ha caído en la misma trampa cuando comentó en abril en un comunicado de prensa tras la elección de Humza Yousaf: “El nuevo líder del SNP debe, en mi opinión, verlo como una prioridad para convocar una nueva Convención de la Independencia de Escocia con un liderazgo / junta representativa y colectiva. Entre sus prioridades debe estar establecer un caso económico inequívoco de centro-izquierda que pueda asegurar el apoyo de la mayoría para un programa diseñado para redistribuir la riqueza de Escocia y crear mucho más». No está claro qué es exactamente un programa de centro-izquierda. Ciertamente no es un socialista.

Los marxistas, por el contrario, rechazan la idea de que tal organismo dominado por fuerzas pro-capitalistas ofrecería el liderazgo requerido para ganar el derecho a decidir y una mayoría para la independencia. En el contexto de un movimiento de masas, abogaríamos por la creación de un organismo más parecido a una asamblea constituyente revolucionaria. Uno está compuesto principalmente por representantes electos de organizaciones comunitarias y de trabajadores de masas, incluido un nuevo partido de trabajadores, así como sindicatos, organismos juveniles, organizaciones políticas, etc. Tal asamblea sería elegida democráticamente del movimiento de masas, con sus representantes sujetos a revocación en cualquier momento y sin privilegios materiales. Su tarea sería discutir y debatir cómo llevar adelante una lucha por la independencia, ligada a la elaboración de un programa para la transformación económica de Escocia en el que serían fundamentales medidas socialistas como la propiedad pública y la planificación democrática de la economía.

El concepto de la dirección de Alba de una convención de independencia no tiene nada en común con tal enfoque. Se basa, sobre todo, en la continuación del capitalismo en una Escocia independiente. Ésta, en mayor o menor medida, es la misma visión que defienden el SNP y los Verdes escoceses. En el mejor de los casos, abogan por un mercado capitalista rediseñado basado en una ‘economía del bienestar’. Pero el ‘bienestar’ de la clase capitalista siempre llega a expensas de los trabajadores cuyo trabajo produce ganancias para los patrones. Es por eso que los socialistas luchan para que los sectores dominantes de la economía sean arrebatados de las manos de las grandes empresas a través de la propiedad pública y el control de los trabajadores y planificados sobre una base socialista para crear un camino sostenible para la sociedad.

Teoría de las etapas

En contraste, las ideas en boga de algunos en el movimiento independentista son solo capitalismo recalentado. Gordon MacIntyre-Kemp, por ejemplo, quien es el director general de Scotianomics y fundador de Business for Scotland, dice: “Claramente, hay hambre de un nuevo enfoque económico, pero todo lo que se nos ofrece son versiones renombradas de las ideas del socialismo del siglo pasado. y el capitalismo… Muchas naciones, especialmente los países escandinavos, ya están avanzando hacia políticas dirigidas por el bienestar, por lo que nada de lo que sugerimos es radical, nuevo o incluso no probado”. Intente decirle eso a los trabajadores en Noruega, cuya principal federación sindical (LO) convocó una huelga general en abril de 2023 contra la erosión salarial. «Esta huelga general vuelve a poner a los trabajadores y la lucha de los trabajadores en la agenda», dijo la líder de LO, Peggy Hessen Følsvik. “LO exigía mayor poder adquisitivo para todos sus afiliados y un impulso para los de bajos ingresos… [La representante de la patronal] ha optado por rechazar nuestras demandas, y así envía al país a la huelga”.

Las ideas dominantes en la izquierda socialista independentista son variaciones de la teoría de las etapas: primero la independencia y luego el progreso social y económico, a veces denominado socialismo, más tarde. Sin embargo, ¿cómo se puede lograr una mayoría estable y decisiva para la independencia a menos que se responda a una solución a la opresión social y económica que enfrenta la clase trabajadora y, cada vez más, la clase media? ¿Cómo es posible que un partido pro-capitalista como el SNP, responsable de devastadores recortes en los servicios públicos y cada vez más enfrentamientos con los sindicatos, gane una mayoría a favor de la independencia?

Como hemos señalado consistentemente, el compromiso del SNP con el capitalismo es un obstáculo para lograr su política central. Si la desigualdad, la pobreza y el dominio de la élite capitalista continuarán después de la independencia, ¿por qué la clase trabajadora debería apoyar la independencia? Es por eso que el Partido Socialista de Escocia dejó la lucha por los derechos democráticos a la lucha por el socialismo. Están inimitablemente unidos. Como subrayó el indyref de 2014, un movimiento de masas por la independencia estalló precisamente porque cientos de miles de personas vieron que abría la puerta a una solución a la pobreza y la desigualdad.

Son estas cuestiones las que deben abordar tanto el movimiento independentista como el movimiento obrero en Escocia. La ola de huelgas del año pasado ha subrayado el poder potencial de la clase trabajadora. Los trabajadores del gobierno local, maestros, trabajadores ferroviarios, trabajadores del NHS y muchos más han tomado medidas o han obtenido mayorías masivas de huelga en las boletas. El gobierno escocés de coalición SNP-Partido Verde se ha visto obligado a retirarse ante la acción militante de los trabajadores sobre los salarios. La crisis del SNP en sí misma es un reflejo de la creciente oposición de la clase trabajadora a sus políticas.

Alternativa de Izquierda

En 2014-2015, el SNP logró avances espectaculares en membresía y apoyo electoral. Se vio ampliamente que se enfrentó a la embestida del establecimiento capitalista durante la campaña del Proyecto Miedo, utilizada para derrotar el voto Sí en 2014. Sin embargo, en cuestión de semanas, los perdedores se habían convertido en los ganadores y los ganadores en los perdedores. En las elecciones de Westminster de 2015, el SNP obtuvo 56 de los 59 diputados escoceses. Con todo el triunvirato laborista ‘Mejor juntos’, los conservadores y los demócratas liberales se redujeron a un solo diputado cada uno.

Esa imagen del SNP como una alternativa combativa y antisistema ha sido decisivamente socavada por su trayectoria en el gobierno y su implementación de políticas antiobreras. La membresía del SNP se ha reducido en más de 30,000 desde 2021, y esto está relacionado con la sensación de decepción que siente un gran número de sus seguidores de la clase trabajadora. También habla de un factor clave detrás de los problemas financieros que enfrenta el SNP.

Sin embargo, el SNP no es el único partido que pierde miembros y tiene dificultades financieras. A raíz de la derrota del corbinismo en el Partido Laborista, la membresía total se redujo de 480 000 en 2019 a 380 000 en 2023, un colapso de 100 000. Esa caída también ha impactado dramáticamente las finanzas de los laboristas. El partido ahora tiene un déficit de casi £ 5 millones en comparación con un superávit en 2019.

El movimiento por la independencia de Escocia alcanzó su apogeo durante e inmediatamente después de la campaña del referéndum de 2014. En gran medida, ese movimiento se canalizó hacia el apoyo electoral y un aumento en la afiliación al SNP. Se desperdició la oportunidad de crear una lucha que abandonó el partido inmediatamente después del referéndum, para atraer a un gran número de personas de clase trabajadora que habían sido energizadas por él.

Muchos de los de izquierda que habían desempeñado un papel destacado en campañas como Hope Over Fear – The Socialist Case for Independence y Radical Independence Campaign evitaron el tema de un nuevo partido. El exconvocante de Solidaridad, Tommy Sheridan, llamó a votar por el SNP y actualmente es miembro de Alba. El retraso en el lanzamiento de un nuevo partido de izquierda le dio al SNP una oportunidad clara para conseguir apoyo, sin ninguna oposición significativa de la izquierda. En las elecciones generales de 2015, solo la Coalición Socialista y de Sindicalistas Escoceses, con el Partido Socialista de Escocia desempeñando un papel principal, estaba preparada para presentarse a las elecciones, estableciendo un marcador importante para el futuro.

En el período previo a las elecciones de 2015, el SSP incluso llegó a pedir un pacto electoral -la llamada alianza del Sí- con el SNP y los Verdes, lo que, en efecto, significaría un solo candidato independentista. en cada constitución.

Hoy, el exlíder del SNP Alex Salmond y su partido Alba han vuelto a esta propuesta. Hablando en una manifestación reciente de All Under One Banner en Glasgow, Salmond exigió: “Este movimiento debe instruir a todos los partidos independentistas para que se presenten a las elecciones de Westminster el próximo año, todos bajo una sola bandera: presentar un solo candidato en cada distrito electoral y comprometerse como la primera línea de cada manifiesto que buscamos un mandato para negociar la independencia de Escocia”.

Rechazamos este enfoque. Mientras apoyamos una Escocia socialista independiente, no podemos tener fe, ni aceptar un acuerdo electoral, con los líderes como el SNP, Alba y los Verdes, que tienen un historial de hacer recortes y atacar a los trabajadores. La estrategia de Salmond no es fundamentalmente diferente de la del liderazgo del SNP. Dado lo que está en juego para la clase dominante británica, incluso una mayoría de parlamentarios comprometidos con la independencia elegidos en Escocia no cambiaría necesariamente las opiniones del sistema capitalista. Es casi seguro que simplemente buscarían desestimar la votación, señalando que la mayoría de los parlamentarios que apoyaron a Indy fueron elegidos en Escocia en 2015, 2017 y 2019.

Movimiento de masas

A menos que se construya un movimiento de masas en las urbanizaciones, los lugares de trabajo, las escuelas y las universidades de Escocia, con un llamamiento a los trabajadores del resto de Gran Bretaña para que los apoyen, ¿por qué la clase dominante se doblegaría ante la demanda de independencia escocesa? Una estrategia mucho mejor sería que las organizaciones obreras de masas, los sindicatos, lanzaran un nuevo partido obrero y ayudaran a liderar una lucha por los derechos democráticos y el socialismo.

Comprensiblemente, muchas personas de la clase trabajadora que buscan una salida a la pesadilla del gobierno capitalista sienten que ningún partido los representa. Sin embargo, el apoyo a las huelgas durante la ola actual siempre ha superado en Escocia el 60%. El apoyo a la propiedad pública de los gigantes de la energía, Royal Mail, etc., está respaldado por más del 70 %, casi el doble de las encuestas actuales del SNP. Si hubiera un partido obrero de masas que defendiera estas ideas, muy rápidamente obtendría el apoyo de la mayoría de los trabajadores y jóvenes. También podría desempeñar un papel decisivo en la unión de la clase trabajadora en la lucha por la autodeterminación y por una Escocia socialista independiente. Al vincularse con la clase obrera en el resto de Gran Bretaña, un movimiento unido podría atravesar los inevitables intentos de las fuerzas capitalistas de dividir el movimiento utilizando la política de la identidad y el nacionalismo burgués.

Una confederación socialista libre y voluntaria de Escocia con Inglaterra, Gales e Irlanda, como un paso hacia una Europa socialista, pondría fin al dominio de los especuladores y explotadores. Sentaría las bases, por primera vez, para una genuina colaboración de los pueblos del mundo en la construcción de una economía socialista planificada para acabar con la pobreza y la opresión de forma permanente.



