PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE 28 noviembre 2022 

«..No somos parte de este fraude no representamos esta vil comedia paseada por el mundo, si el mapuche mendiga en sus tierras..»

cantan Los Miserables

***********

1.- Recibimos hace poco a un sindicato de trabajadores que no tenía claro el proceso de la negociación colectiva, para ellos lo primero era la contratación de la asesoría. Traían distintas propuestas, $30.000 y hasta $45.000 por trabajador. No tenían claro cómo era el desarrollo del proceso, todo partía por la cantidad de dinero a pagar para recibir apoyo. Sentimos que todos quienes dan este tipo de respaldo están claros en la defensa a ultranza de lo que quieren los trabajadores.

Sin embargo creemos que los trabajadores no deben pagar profesionales para que elaboren y negocien sus demandas. Deben apoyarse en sus pares organizados.

El apoyo más importante lo deben recibir de la organización de mayor grado en la que participa el Sindicato y si no están en ninguna lo primero es buscar aquella que represente mejor sus sentires. Dejamos claro que apoyarse no significa entregar a otros el trabajo. Nadie más que los que están involucrados resuelven. Los asesores apoyan, orientan, no toman decisiones. La organización de mayor grado debe entregar apoyo jurídico y todo lo necesario para la elaboración final del proyecto, pero éste lo construyen los trabajadores. Debe dar las líneas generales del trabajo de las comisiones y entregar los elementos materiales básicos, en caso de concretarse la huelga. Para eso es que se le paga una cuota mensual, pero las decisiones corresponden a los directamente involucrados.



2.- La organización de mayor grado debe tener un departamento de trabajo que se preocupe de este proceso. Ir a las asambleas previas y explicar claramente que nada de lo que se pide es una locura si se trata de dignificar. La clave está en la fuerza de los trabajadores para perseguir sus sueños, nuestra tarea es apoyar y motivar. Apoyar en la construcción del proyecto pero no construirlo, orientar con claridad sobre los distintos pasos del proceso, Estar junto a los dirigentes en la mesa de negociación, apoyando el trabajo con la Inspección del trabajo, opinando en las asambleas para fortalecer los planteamientos de la comisión negociadora. Haciendo las evaluaciones contables de los antecedentes de la empresa y entregar los resultados con claridad a los dirigentes y la asamblea en caso de ser requeridos. Pero la lucha por lo que se quiere la dan los trabajadores, ellos determinarán cuándo y cómo harán el alto para suscribir un colectivo, trazar las próximas acciones y seguir en su tarea de dignificación.

************

MANUEL AHUMADA LILLO

PRESIDENTE DE CGT CHILE

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

Me gusta esto: Me gusta Cargando...