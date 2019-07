Puerto Rico en las calles pide la renuncia de Ricardo Roselló

Resumen Latinoamericano / 21 de julio de 2019

Desde el año pasado (2018) las protestas contra los principales funcionarios de Puerto Rico se han dado sin mucha promoción mediática, hasta los recientes días que se han hecho multitudinarias y casi diarias.

¿Por qué protestan las mujeres y los hombres puertorriqueños? El Centro de Periodismo Investigativo filtró conversaciones de un chat que mantenía el gobernador de la isla, Ricardo Roselló, con 11 de sus colaboradores más cercanos, en las que se ventilaron casos de corrupción, «bromas» de índole sexual y «chistes» misóginos que hacían los funcionarios sobre periodistas y otros políticos.

Producto directo de las filtraciones, el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y el principal funcionario financiero y representante del gobierno puertorriqueño en la Junta Fiscal impuesta por Washington, Christian Sobrino, renunciaron a sus cargos horas después de haber sido develados los mensajes.

La corrupción en la isla, además, tiene rato evidenciándose. La semana pasada se produjo el arresto de ex funcionarios de alto nivel de la administración de Rosselló por presunto fraude. Entre los detenidos están la ex secretaria de Educación Julia Keleher y la ex directora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila.

El Huracán María, pero sobre todo el tratamiento de sus consecuencias, sería otro factor importante a mencionar. Puerto Rico perdió casi el 6% de su población a causa del desastre; un porcentaje por muertes y otro resultado de la migración debida a que nunca se atendieron las zonas afectadas por parte de las autoridades.

Por ejemplo, el gobierno de Roselló dice que por el Huracán María murieron alrededor de 1 mil 400 personas, sin embargo otras investigaciones independientes anuncian que llegan casi a los 3 mil. Esto causó indignación entre la población, que en las protestas actuales tiene como demanda la dignificación de aquellos sucesos.

En mayo de este año, la Cámara de Representantes aprobó 17 mil 200 millones de dólares en ayuda para Puerto Rico pese a la oposición de Donald Trump, y está pendiente el desembolso de unos 40 mil millones de dólares para la reconstrucción de la isla.

Sin embargo, el presidente estadounidense es mucho más taxativo. Dijo vía Twitter que «el Congreso dio 92 mil millones de dólares por los huracanes, muchos de los cuales fueron despilfarrados o malgastados. Esto es más del doble de la cantidad dada a Texas y Florida juntos… Gran parte del liderazgo (de Puerto Rico) es corrupto y roba al gobierno de Estados Unidos».

Sus declaraciones causan algunas preguntas con respecto a las agendas exteriores de las protestas. ¿Son impulsadas nada más por la rabia popular o hay algo más detrás, como la Administración Trump? ¿Por qué capitalizan artistas de la industria como Bad Bunny, René Pérez y Ricky Martin, y no líderes sociales que han estado resistiendo desde las calles al establishment colonial?

Lo seguro es que la mayoría de los puertorriqueños sienten que su posición en las calles es legítima.

(Foto: Gabriella N. Baez / Reuters)

(Foto: Gabriella N. Baez / Reuters)

(Foto: Getty Images)

(Foto: Kena Betancur / EFE)

(Foto: Reuters)

(Foto: Gabriella N. Baez – Reuters)

(Foto: EFE)

(Foto: EFE)

(Foto: EFE)

(Foto: EFE)

(Foto: EFE)

(Foto: Gabriella N. Baez – Reuters)

(Foto: Gabriella N. Baez – Reuters)

(Foto: Gabriella N. Baez – Reuters)

(Foto: Gabriella N. Baez – Reuters

(Foto: Andrew Kelly – Reuters)

(Foto: Thais Llorca – EFE)Misión Verdad



Me gusta: Me gusta Cargando...