Puente Alto – RICARDO KLAPP: “Creo que la gente no está enojada con la política, sino con los políticos que lo han hecho mal”

Ricardo Klapp candidatos a concejal por Puente Alto, es un Socialista Allendista de larga trayectoria.

El candidato a concejal por Puente Alto da a conocer sus lineamientos

en caso de ser elegido edil.

Entrevista publicada en Puente Alto Al Día

RICARDO KLAPP:

“Creo que la gente no está enojada con la política, sino con los políticos que lo han hecho mal”

Las elecciones del 10 y 11 de abril se acercan cada vez más, días en que los chilenos deberán elegir los miembros de Asamblea Constituyente, gobernadores, alcaldes y concejales. En este último cargo, 77 son los candidatos a concejal por Puente Alto, que disputarán una de las 10 vacantes del concejo municipal en la comuna.

Ricardo Klapp Santa Cruz, es uno de los candidatos que estará en la papeleta de concejales, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), aceptara su reclamo contra el Servicio Electoral (SERVEL), al no inscribir su candidatura.

Klapp, independiente, Lista ‘Chile Digno, Verde y Soberano”, es dirigente social, miembro de organizaciones de DDHH, de NO+AFP Provincial Cordillera, escritor, parte del COSOC Suroriente, investigador y ex preso político de la dictadura militar, quién siempre se ha definido como Allendista.

“Si bien, primero quise ir como constituyente, desafortunadamente dentro del pacto optaron, finalmente por ir con candidatos fuera del distrito, así que los partidos que podían postular a los independientes, no me incluyeron. Cuando esto sucedió, varios compañeros y amigos, me motivaron para ir como candidato a concejal, porque en la comuna me conocen bastante por mi trabajo y trayectoria social. Lo hice, y el SERVEL, objetó la candidatura, cómo le ocurrió a muchos otros. Se hizo el reclamo al tribunal regional y luego al Tricel, para que finalmente se aceptará, pues todo estaba inscrito según los plazos, todo en regla”, explica Klapp a PALD

EJES DE TRABAJO.

-Cómo concejal, en caso de ser electo, cuáles serían las prioridades en su gestión?

-En primer lugar, creo que Puente Alto es una ciudad que presenta muchas carencias, en donde gran parte de sus vecinos va a trabajar fuera de la comuna. En las mañanas y tardes, el metro y las micros, van llenas. Somos una comuna dormitorio, siendo que antiguamente, éramos una comuna industrial, un polo de desarrollo. En la comuna hay mucho adulto mayor con pensiones miserables, por lo tanto hay que fortalecer en ese aspecto los programas sociales, para hacer mucho más digna su vida.

En relación a la cultura, somos la comuna con más habitantes en Chile y no nos hemos destacado desde el punto de vista de tener, por ejemplo, un festival nacional, algo así como el de Olmué. Puente Alto, tenía un protagonismo hace años atrás con la Fiesta de la Primavera. Respecto a los servicios básicos, creo que se necesita capacitación, para que la atención de los funcionarios públicos se realice en mejores condiciones, a la gente.

En seguridad, necesitamos que Carabineros, proteja a la a ciudadanía, para evitar asaltos, para que la gente tenga tranquilidad, además de fiscalizar, sobre todo en pandemia, ahora que existe tanta necesidad. Creo que Puente Alto en el último año se ha empobrecido y eso es preocupante.

-¿Cual cree que es la principal fortaleza de su candidatura?

-El haber trabajado en el mundo social, cómo dirigente de diversas organizaciones, estuve en el Comité de Defensa de la Salud Pública, para que el Hospital Sótero del Río siguiera siendo público y no se privatizara, por ejemplo. Me he dedicado a la lucha social, la gente sabe que soy independiente, defender de los DDHH y de la memoria histórica de Salvador Allende.

-¿Cómo calificaría el trabajo del Concejo Municipal?

-Las personas, muchas veces, desconocen lo que hacen los concejales, y personalmente, creo que ha faltado fiscalización en su labor: es cosa de ver las actas municipales. Creo firmemente que las iniciativas que están al servicio de la comunidad hay que apoyarlas, vengan de donde vengan. La gestión del concejo municipal ha sido bastante gris, en mi opinión.

ACTUALIDAD.

-Respecto a un tema de más de actualidad: Menciona anteriormente, una mayor protección de Carabineros a los vecinos de la comuna. ¿Qué opina de la dotación de efectivos, que se envía a cuidar el monumento de Baquedano ?

-Creo es un gastadero inútil de recursos y dinero, y además, ese muro no va a servir de mucho. No porque cierren con un muro perimetral, se van a acabar las protestas, para eso se requiere, que se solucionen los temas que son prioridad para todos los chilenos, pensiones dignas, que se respeten los DDHH, que exista igualdad ante la ley, etc. No puede ser que los delitos de cuello y corbata, zafen y se castigue a las personas de los sectores populares. A este gobierno le queda un año, incluso, quienes votaron por éste, se sienten enojados y decepcionados.

-¿Está a favor de un TERCER retiro del 10 por ciento de las AFP?

-Es que nadie puede estar de acuerdo con que la gente retire la plata de sus fondos, pero lamentablemente no veo otro camino. Cuando no existen políticas sociales, cuando las personas están pasando hambre, necesidades, está endeudada, no les queda otra que retirar estos dineros del 10% y muchos, ya están quedando sin nada en sus cuentas. El gobierno promete bonos y otras medidas, las que finalmente no llegan a todas las personas

Ricardo Klapp, candidato a concejal por Puente Alto.

-¿Qué opinión le merece la posibilidad que se pueda cambiar la fecha de las votaciones por el tema de la pandemia, producto de los altos números de contagios recientes?

-En este tema, se debe escuchar a los técnicos, que son fundamentalmente, el Colegio Médico y las asociaciones de funcionarios de la salud. Cuando se hace con un cálculo político, la gente no se lo cree. Si la situación se agrava, no quedará otra opción, pues primero está la salud del pueblo.

-Finalizando, ¿qué mensaje enviaría a los puentealtinos?

-Qué vayan a votar, que no crean en los candidatos cuyas promesas no han cumplido. Qué voten por quienes creen, puedan hacerlo mejor, y que apoyen a los candidatos independientes. Creo que la gente no está enojada con la política, sino que con los políticos que lo han hecho mal.

