¿Puede India reemplazar a China?

Las tensiones en curso entre Estados Unidos y China han seguido aumentando a medida que se profundiza la crisis económica mundial. Si bien la economía de EE. UU. sigue siendo la más poderosa del mundo, su dominio se ve desafiado por un mundo multipolar que cambia rápidamente, con China como una poderosa fuerza económica y un centro para el ensamblaje global. Estados Unidos está intentando aplicar varias medidas para contrarrestar la “amenaza” percibida de China, pero se enfrenta a obstáculos a medida que los intereses de los diferentes bloques económicos compiten entre sí. A pesar de los esfuerzos de EE. UU. por revivir acuerdos e instituciones arcaicos establecidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando EE. UU. dominaba el mundo capitalista, no existe un acuerdo total con Europa, por ejemplo.

Todos los países de la región de Asia y el Pacífico están sujetos a tensiones geopolíticas cada vez más agudas. Un aspecto de estos desarrollos es la creciente importancia de India, que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, como contrapeso a la influencia china en la región y el mundo.

El reciente acuerdo Quad Plus es un intento de alinear las potencias económicas clave de la región. Junto con los miembros del Quad de EE. UU., Japón, Australia e India, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Vietnam también se han incorporado a la alianza. Esto podría, potencialmente, imponer barreras comerciales contra China, particularmente mediante el corte de recursos esenciales y la última tecnología para evitar que China domine la región. La alianza Quad representa un tercio del PIB mundial y el doble del de China (con EE.UU. todavía responsable del 24,5% del PIB mundial).

La Ley de Chip y Ciencia, aprobada en 2022 en los EE. UU., y la Ley de Chips europea planificada, junto con varios acuerdos con líderes mundiales en desarrollo tecnológico de vanguardia, como los Países Bajos, están diseñados para impedir que China acceda a esta tecnología. Este bloqueo de chips y tecnología tuvo un impacto devastador en China, donde una gran cantidad de pequeñas fábricas se vieron obligadas a cerrar y decenas de miles de trabajadores perdieron sus empleos. Las expectativas de crecimiento de China son las más bajas, con solo un 5,5%. Pero, en realidad, se espera que se desacelere aún más, ya que la propia economía mundial puede verse empujada a una recesión este año. El creciente bloqueo tecnológico contra China y las crecientes tensiones en relación con Taiwán, uno de los principales productores de chips del mundo, combinados con la enorme crisis que se está desarrollando dentro de la propia China, han puesto en duda su crecimiento futuro. Además, crece la amenaza de tensión militar con China.

En enero de este año, el general estadounidense Mike Minihan emitió un memorándum para los militares llamado “Lucha contra China” en el que predijo que China invadirá Taiwán para 2025. Aunque el Departamento de Defensa dijo que no es un memorándum oficial, el gasto militar está aumentando masivamente. . El comandante estadounidense del Indo-Pacífico lo llama la acumulación más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Este año, EE. UU. espera gastar $ 800 mil millones en defensa, una cantidad récord, el doble de la cantidad informada de gasto chino.

India presentada como alternativa a China

El surgimiento de India como una de las principales economías del mundo está relacionado con las tensiones entre Estados Unidos y Occidente con China. Anteriormente, India se vinculó con la antigua URSS contra China y Pakistán, al mismo tiempo que se mantuvo a distancia de los EE. UU. Esta combinación del colapso de la URSS, el debilitamiento de Rusia y el enorme crecimiento de China llevó a la India a estar más abierta a los EE. UU. Existe la suposición general de que India puede beneficiarse de arrinconar a China en el mercado mundial. Algunos plantean la posibilidad de que India pueda emerger como una gran potencia económica, o incluso superar a China. Pero este siempre fue un escenario altamente especulativo. Sin embargo, ya no hay un compromiso serio con esta idea, incluido el ex gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI), quien descartó la idea como “prematura”.

Si bien algunos todavía creen que India será inmune a la crisis actual y podría obtener algunos beneficios del conflicto entre EE. UU. y China, esta idea carece de un apoyo generalizado. Sin embargo, se prevé que la tasa de crecimiento de India este año sea superior al 5,5%, que es una predicción ligeramente superior a la de China. Algunas decisiones de política tomadas por Modi, como relajar varias regulaciones de inversión, cambiar las leyes laborales, cambiar las leyes de tierras, incluida la provisión de tierras de propiedad estatal para el desarrollo industrial privado, y algunos desarrollos de infraestructura, fueron diseñados para atraer más IED y han tenido algún impacto. Apple está trasladando su producción a India y titulares similares han creado expectativas. Un aspecto de este movimiento de capital, supuestamente lejos de China, es que esas empresas tienen su sede en Taiwán o tienen estrechos vínculos con el mercado chino.

Pero en realidad, no son la razón principal del mantenimiento del crecimiento de la India en la actualidad. Otros factores clave que han permitido a India mantener su crecimiento son convenientemente ignorados por la mayoría de los comentaristas, particularmente en Occidente. Por ejemplo, India es uno de los países del Quad que se negó a condenar a Putin o a hacer cualquier esfuerzo por cortar sus vínculos con Rusia. De hecho, se benefició enormemente del flujo de petróleo barato como resultado de la guerra de Ucrania, comprando más que suficiente incluso para exportar a Occidente. La falta de fiabilidad de la India para Occidente se expuso aún más a través de las recientes conversaciones sobre acuerdos de libre comercio entre la India y Rusia. El crecimiento actual no está liderado en gran medida por el desarrollo de desarrollos manufactureros e industriales. La economía india sigue siendo una economía impulsada por la deuda. No solo la relación deuda/PIB es del 85 % (la deuda externa el año pasado fue de $620 000 millones), sino que la reciente decisión del gobierno de aumentar el límite de endeudamiento de los gobiernos estatales se sumará a la ya alta carga de deuda del país.

India no puede reemplazar a China

El desarrollo episódico de infraestructura sin un plan de producción no resultará automáticamente en crecimiento económico. Aunque India ha superado a China como el país más poblado del mundo, la participación laboral en el trabajo sigue cayendo. Incluso las estimaciones anteriores del gobierno admiten que solo el 5% de la fuerza laboral joven en India ha recibido capacitación laboral formal. Más del 60% de la población vive con menos de $3 al día. Incluso esta estimación es cuestionada por muchos, ya que la recopilación de datos oficiales está completamente corrupta. Incluso el Banco Mundial se quejó de la falta de datos adecuados y afirmó que los indios representaron el 80 % de las personas que se empobrecieron a nivel mundial en 2020. La participación de las mujeres en la fuerza laboral es una de las más bajas, con un 9 %, y continúa disminuyendo. Es una pequeña sección de la clase media (todavía sustancial en términos de números absolutos) y un porcentaje mucho menor de los superricos que da la ilusión, a veces, de una India brillante. La realidad es que India lidera el mundo en extrema pobreza y aguda polarización de clases. Pero estos estratos superiores se concentran principalmente en unas pocas áreas dentro de ciudades clave, como partes de Bangalore o Pune, Mumbai, etc. Estos enclaves también están dominados por el sector de servicios en lugar de importantes centros de fabricación y no serán suficientes para posicionar la economía india. en su conjunto como un centro de montaje mundial.

Individuos completamente corruptos dominan todos los partidos políticos de derecha en la India. Además, el estado simplemente no tiene la capacidad de ofrecer un gran desarrollo planificado. Es este carácter del estado que es una de las principales diferencias entre India y China.

La forma en que China emergió como la segunda economía más grande del mundo y se convirtió en una “fábrica mundial” está relacionada con la naturaleza “híbrida” o mixta del estado chino. La peculiar mezcla de una economía de mercado con empresas controladas por el estado que surgió del antiguo estado obrero deformado, donde el capitalismo y el latifundismo fueron abolidos, pero la sociedad estaba gobernada por un régimen burocrático maoísta.

Desarrollo del estado chino

A diferencia de Occidente, la antigua Unión Soviética y China se desarrollaron como poderosos países industrializados a través de revoluciones sociales que acabaron con el latifundismo y el capitalismo. Sin embargo, la revolución china se diferenció de la revolución rusa en muchos aspectos, particularmente en cómo se llevó a cabo la revolución. En China, un gran ejército dominado por el campesinado, surgido de una larga guerra civil encabezada por Mao, rodeó las ciudades y tomó el poder, ganándose sectores de la intelectualidad y de los trabajadores. Esto inmediatamente presentó enormes complicaciones para el Partido Comunista Chino (PCCh). Inmediatamente surgieron más luchas entre los intereses de clase rivales dentro del PCCh y la sociedad. Aunque el PCCh se ganó a una gran parte de la clase trabajadora, nunca estableció el control obrero democrático. En cambio, su modelo era la URSS de Stalin. Surgió una burocracia partidaria que equilibró las clases y consolidó su propio control dictatorial sobre el poder.

Los nuevos planes económicos se implementaron bajo el control burocrático del partido más que a través del control democrático de los trabajadores y campesinos. El Gran Salto Adelante, que desarrolló industrias brutalmente a costa del sufrimiento y el hambre de muchos, fue impuesto por el PCCh y con su rígida estructura jerárquica. No solo los cambios internos, sino varios otros factores, como las guerras en la región, la Guerra Fría, etc., aumentaron aún más el aislamiento de China y, a su vez, consolidaron el control del PCCh. Con el elemento del plan, aunque sin democracia, el papel del estado desempeñó un papel crucial en la transformación de China en una de las principales naciones industriales, lo que le permitió lograr una producción a gran escala.

Las relaciones capitalistas de mercado y la reintroducción de la propiedad privada también han tenido lugar bajo el control total del PCCh. El giro de China hacia el mercado comenzó mucho antes del colapso de la Unión Soviética. El PCCh enfrentó una gran crisis, tras el fracaso del Gran Salto Adelante y la subsiguiente división chino-soviética que surgió tras la muerte de Stalin. La introducción de la “Revolución Cultural” en 1966 por Mao, para ganar más control del aparato del partido, creó una inestabilidad económica y política adicional. Además, alarmado por los acontecimientos en la Unión Soviética, el PCCh bajo Mao siguió adelante con la consolidación despiadada de su control sobre el partido y el estado. Sin embargo, tras la muerte de Mao, algunos de los líderes perseguidos recuperaron el control con la ayuda de los militares y una parte del partido. Bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, el partido comenzó a revertir algunas de las políticas de la década de 1960. Esta llamada “liberalización de las fuerzas productivas”, como la llamaron, implicó relajar los controles de precios, establecer zonas económicas donde las empresas privadas y estatales pudieran operar juntas, etc. Estos fueron los primeros pasos que se tomaron para introducir elementos de las relaciones capitalistas como parte de la “política de puertas abiertas”, que se inició en 1979. Esto no fue una privatización como a menudo se malinterpreta. Más bien, el estado alentó el surgimiento de empresas privadas de pequeña escala.

El dramático colapso de la Unión Soviética aceleró masivamente este proceso en China. Sin embargo, la introducción de estas políticas no resultó en una prosperidad inmediata, ni convirtió a China en una economía poderosa de la noche a la mañana. Por el contrario, provocó un aumento de la inflación y nuevos problemas económicos. El colapso económico solo se evitó mediante una intervención estatal decisiva. En el momento del colapso de la Unión Soviética y el brutal experimento económico de “terapia de choque” que tuvo lugar allí, el PCCh estaba introduciendo medidas para fortalecer aún más el estado. Anteriormente, el colapso de la economía china en 1988 solo se evitó mediante la intervención directa del estado, que revirtió rápidamente las políticas de liberación de precios y otras medidas capitalistas. Estas medidas también ayudaron a consolidar el apoyo del PCCh, que desempeñó un papel en la represión del movimiento democrático que surgió en ese período. Los acontecimientos históricos que siguieron a la revolución china y el carácter “híbrido” del Estado que surgió de ella jugaron un papel crucial en hacer de China lo que es hoy. Organizar los recursos, incluidos los recursos financieros, la capacidad de controlar y dirigir las actividades económicas, y de decidir la dirección política y las prioridades sin que el mercado lo dicte, y la capacidad de movilizar recursos rápidamente cuando sea necesaria la producción o la construcción a gran escala, como así como la capacidad de movilizar una fuerza de trabajo a gran escala bien educada, son el resultado del poderoso aparato de partido-estado que existe en China.

El CIT ha enfatizado repetidamente en sus publicaciones que China no es ni una economía completamente planificada ni una economía capitalista completamente transformada. Es este carácter de “ornitorrinco” el que otorga al Estado chino cierta flexibilidad para controlar y desarrollar su capacidad productiva. Como predijo el CIT, el estado actuó rápidamente cuando la crisis se desarrolló en la economía de mercado de una manera que ningún otro estado pudo hacer. En reacción a la crisis económica mundial y la subsiguiente tensión geopolítica, el actual presidente Xi Jinping actuó para consolidar su control y el del PCCh sobre el estado y afirmó su autoridad sobre las empresas privadas. El estado aún puede actuar con decisión, mientras que al mismo tiempo las enormes fuerzas del mercado entrarán en contradicción con tales medidas.

Aunque ha surgido una clase capitalista, lo ha hecho en colaboración y bajo el control del estado del partido. Algunos líderes de partidos pertenecen a la clase capitalista. Según algunos informes, entre los 5000 delegados que asistieron a la Asamblea Popular Nacional del PCCh en marzo de este año, había 80 multimillonarios y cientos de millonarios más. Este Congreso acordó nuevas políticas para reforzar el control sobre el mercado. Sin embargo, el PCCh tiene alrededor de 100 millones de miembros, en su mayoría trabajadores y campesinos. A través de la represión y un acto de equilibrio entre clases, el estado del partido ha prolongado su existencia. Por ejemplo, el régimen actual utiliza medidas anticorrupción y retórica para consolidar su influencia.

Este acto de equilibrio no es estable y, por supuesto, no durará para siempre. El enorme descontento entre los trabajadores, junto con un gran deseo de derechos democráticos, como la libertad de expresión, el fin del control dictatorial del partido, etc., eventualmente resultará en una resistencia masiva. La idea de que una parte de los capitalistas dividirá el partido y el aparato estatal y explotará el deseo de democracia de las masas para lograr una transición completa a una economía de mercado no es automáticamente un hecho, aunque es un escenario posible. Además, dada la inestabilidad, la propia clase capitalista teme a las masas. Los derechos democráticos y mayores libertades pueden desencadenar el potencial revolucionario de la poderosa clase obrera china. La situación mundial que cambia rápidamente, en cierta etapa, mientras las masas atraviesan una serie de luchas y ganan experiencia, puede resultar en el desarrollo de un movimiento revolucionario que puede hacer a un lado el control burocrático del partido y desencadenar luchas que conducen a el establecimiento de la verdadera democracia obrera, nacionalizar las grandes empresas privadas y crear una economía planificada democráticamente. La dirección del viaje estará determinada en última instancia por la fuerza de las fuerzas de clase, entre otros factores.

Desarrollo de la India

Tal desarrollo no había tenido lugar en la India. Es un error común pensar que India se volvió completamente “de tendencia socialista” inmediatamente después de obtener la independencia del dominio británico en 1947. Los colonialistas británicos dejaron India/Pakistán en su mayoría subdesarrollados con una pobreza enorme. El gobierno de Nehru se vio obligado a tomar ciertas medidas para mantener el funcionamiento del país, manteniendo algunos sectores, como el transporte y la energía, bajo control estatal. En ese momento, los sentimientos antiimperialistas y la transformación de la URSS, etc. llevaron a ilusiones generalizadas a nivel internacional en lo que se consideraba “socialismo”, gobiernos como Nehru reflejaron verbalmente eso (al igual que las ideas del ‘socialismo africano’), más Nehru y otros en el llamado ‘Movimiento de Países No Alineados’ equilibrado entre los dos bloques de poder. Pero el gobierno de Nehru nunca cuestionó las relaciones capitalistas; más bien, es el Partido del Congreso el que facilitó el surgimiento del capitalismo terrateniente indio. La llamada “economía mixta” del período de Nehru e Indira Gandhi es capitalista en su mayor parte, pero con el control estatal de partes de la economía, que estaba mal financiada y condujo a un mayor deterioro. El estado no intervino para controlar el mercado, ni tenía ningún plan o interés en desarrollar empresas estatales o implementar una economía planificada. Además, la “liberalización” que tuvo lugar bajo el gobierno de Narasimha Rao en la década de 1990 fue, en muchos sentidos, una consecuencia lógica de las políticas de décadas del Partido del Congreso que dominaron la política india hasta entonces.

En última instancia, ningún país fue capaz de industrializarse y desarrollar una alta capacidad productiva únicamente sobre la base del mercado. Esto se hizo aún más cierto a medida que el imperialismo desarrollaba y explotaba al resto del mundo. Sin la participación directa del Estado y la inversión a gran escala, o la introducción de un plan de desarrollo, no es posible. Dictado por las fuerzas del mercado, el estado indio continuará ayudando al saqueo de vastos recursos y aumentando la explotación laboral. Esto puede producir riquezas para la pequeña élite y una parte de los beneficiarios por debajo de ellos, pero no dará como resultado la transformación de la India en una nación industrial completamente desarrollada.

Como muestra el ejemplo de Sri Lanka, la inversión aleatoria en infraestructura por sí sola no será suficiente. El crédito y la mano de obra barata han impulsado la economía india hasta ahora. Su auge de TI está vinculado principalmente al sector de servicios más que al desarrollo de la industria tecnológica como tal. El aumento de la capacidad productiva no solo está relacionado con la infraestructura (aunque esto también es una gran carencia en la India), sino también con muchos otros factores. La noción clásica de que el estado que proporciona tierra gratis y subsidios limitados, mano de obra barata, junto con IED extranjera, puede realizar el milagro de desarrollar India como un centro industrial mundial, es una suposición errónea.

Se necesitará nada menos que una revolución socialista para desarrollar los recursos de la India en beneficio de todos. Una economía planificada socialista reunirá todos los recursos bajo el control democrático de los trabajadores, lo que les dará la flexibilidad y la capacidad de sacar adelante a toda la sociedad. Como hemos visto en el caso de la Unión Soviética y China, incluso un plan parcial, aunque con cicatrices de control burocrático de arriba hacia abajo, y una participación más amplia, aunque extremadamente limitada, de trabajadores y campesinos, desarrolló estas naciones. Sin embargo, debido al control burocrático, los logros de la revolución se deformaron y finalmente se derrotaron sin la democracia obrera y un llamado a los trabajadores de todo el mundo a unirse para construir el socialismo mediante el establecimiento de los cimientos de un plan global de producción. Las masas que luchan en la India no deberían repetir este error.

Recientemente, hemos visto una de las mayores luchas de agricultores y una huelga general en India. Además, han surgido muchas otras luchas, como las de los derechos de las mujeres y contra la brutal represión de las castas. Todas estas luchas deberían unirse en una oposición generalizada al estado indio y al latifundismo y capitalismo del que depende para sobrevivir. El desarrollo de un movimiento de masas, vinculado a las acciones de los trabajadores, como las huelgas, será vital para montar un desafío por el poder. Sin embargo, para controlar su destino, los trabajadores deben organizar su propio partido de masas de trabajadores, campesinos, jóvenes y pobres. Sin embargo, los partidos comunistas en India, durante décadas, han tratado de manejar el capitalismo, pero los trabajadores, para controlar su propio destino, necesitan organizar su propio partido de masas contra el latifundismo y luchar por el socialismo. Tal partido podrá transformar no solo el subcontinente del sur de Asia sino toda la región.

El futuro de las masas chinas también se determinará a través de un proceso similar y una lucha de masas, no solo logrando los derechos democráticos, sino construyendo sus propios sindicatos independientes y otras organizaciones, pero también tomando el control de los recursos. En esta lucha, los trabajadores indios tienen mucho en común con los trabajadores chinos. Cada uno puede dar ejemplo en sus propios países y unirse en una lucha unida para establecer una confederación socialista que pueda planificar el uso de los recursos en beneficio de la humanidad y transformar la región y el mundo para mejor.

