Francia – Continúan las movilizaciones masivas contra el aumento de la edad de jubilación

4 de mayo de 2023

Gauche Révolutionnaire (Izquierda Revolucionaria, CIT Francia)

Imagen: activista de L’Égalité.

El estado de ánimo de indignación en Francia por el aumento de la edad de jubilación no está disminuyendo. Esto es a pesar de que el presidente Macron intenta desesperadamente dejarlo en el pasado, luego de que se convirtió en ley utilizando poderes constitucionales especiales sin una votación en el parlamento.

El Primero de Mayo se llevaron a cabo protestas masivas: cientos de miles asistieron a unas 300 manifestaciones en todo el país. Fueron más grandes que en otros Primeros de Mayo de los últimos años, alimentados por la enorme indignación que existe contra el ataque a las pensiones y exigiendo que se retire.

En algunas ciudades, los manifestantes se encontraron con una vigilancia policial muy brutal, incluido el uso de drones policiales y gases lacrimógenos. Los enfrentamientos entre la policía y secciones de manifestantes eran entonces la preocupación de los medios capitalistas, en lugar de llamar la atención sobre el tamaño actual y la impresionante determinación del movimiento.

Ahora, los ocho sindicatos más grandes de Francia han convocado otro día de huelgas y manifestaciones nacionales para el 6 de junio.

A continuación se encuentran las traducciones al inglés de dos artículos publicados el 27 de abril de 2023 en el número 216 del periódico L’Égalité, el periódico de Gauche Révolutionnaire (Izquierda Revolucionaria, CIT Francia).

Obreros y jóvenes levanten la cabeza – ¡Continuemos la lucha contra Macron y los capitalistas!

(Editorial de L’Égalité, mayo-junio 2023)

Organicémonos, para:

¡Jubilación a los 60 años máximo!

¡Un trabajo para todos!

¡Aumenta los salarios!

¡Lucha contra el racismo!

Un año después de la reelección de Macron, su legitimidad está más atacada que nunca. Según la empresa de encuestas Ifop, solo el 26% de los encuestados dice estar satisfecho, ¡15 puntos menos desde su reelección! En ausencia de una base social sólida, Macron se encuentra en un territorio desconocido (como otros líderes en Europa), no en la sustancia, sino en el ritmo y los medios para aplicar su política de ruptura social. Escogió la fuerza para lanzar su contrarreforma de las pensiones, declarada durante su campaña como la madre de todas las reformas.

Calmar la situación temporalmente

Ahora está tratando de calmar las cosas con sus “100 días de apaciguamiento”. Pero él está fingiendo: ¿retroceder en el SNU [Servicio Nacional General, que reemplaza al servicio militar que finalizó en 2001] y su naturaleza obligatoria? ¿Retiro de la ley de inmigración de Darmanin reforzando la política racista del estado…? Es falso: estos expedientes regresan apenas un mes después de haber sido “dejados de lado”, al igual que los proyectos dañinos para el medio ambiente cuyas obras de construcción están floreciendo en todo el país.

También aprovechó la coyuntura para clavar un clavo en los trabajadores precarios y desempleados al anunciar el proyecto “France Travail”. Facilitar al máximo la explotación de quienes trabajan para maximizar las ganancias de los capitalistas franceses, precarizar y estigmatizar a los más desfavorecidos y extranjeros: ¡este sigue siendo su proyecto! Y es un programa: ¡el de una verdadera contrarrevolución social!

situación explosiva

Macron no es un maestro del tiempo. La situación económica es muy preocupante. Los precios están por las nubes. Los planes de austeridad anunciados por el ministro de Economía Lemaire están llegando, “cueste lo que cueste”. Esto se suma a la conocida procesión de recortes en los presupuestos públicos en un momento en que los jóvenes y los trabajadores los necesitan más para vivir o sobrevivir.

El gobierno se niega a tomar en cuenta la alta inflación en sus pronósticos. Una apuesta arriesgada. Porque esa política, los márgenes gigantescos de las multinacionales y sus beneficios récord están alimentando la crisis… y el enfado.

Es el conjunto de esta política al servicio de los capitalistas lo que los trabajadores y los jóvenes tienen que desafiar. Esto es lo que está en juego en el período por venir. Trabajadores y jóvenes han levantado la cabeza durante este intenso conflicto social contra el gobierno. A pesar del aumento de la represión después del 49-3 [la regla que permite al gobierno aprobar leyes sin votación en el parlamento] y la aprobación violenta de la ley, el sentimiento de derrota no domina a quienes se movilizan y hacen huelga. Al contrario, las huelgas por salarios continúan y se empieza a discutir cómo continuar, qué tipo de acciones, cómo organizarse…

¡La batalla continúa!

Los nuevos jóvenes y trabajadores quieren organizarse política e industrialmente para continuar a largo plazo. Esto es esencial para la continuación de la batalla. En efecto, es la base que debe permitirnos superar las dificultades anteriores, que son, entre otras, la falta de discusiones colectivas, el nerviosismo de las direcciones sindicales, la ausencia de un partido obrero de masas que defienda y organice a los que quieren luchar.

Las discusiones dentro del movimiento obrero y social deben intensificarse porque necesitamos un programa para luchar contra los capitalistas y el plan de lucha que lo acompaña. Solo un programa socialista que apunte a la eliminación de la propiedad privada de los principales sectores de la economía podrá desafiar toda esta política. Y este programa debe traducirse en acción con una nueva herramienta, un partido obrero combativo. Luego haría una campaña para que la gente se uniera a él en este programa, con una serie de medidas como congelaciones y reducciones de precios, salarios reales, viviendas dignas y asequibles. Eso ganaría nuevos jóvenes y trabajadores para la lucha, para organizarse y luchar eficazmente contra las políticas que sirven a los capitalistas. Gauche Révolutionnaire está luchando por esto, ¡únete a nosotros!

Por nuestras pensiones, salarios y servicios públicos: ¡Preparémonos para el Acto II!

Con 12 jornadas de paro nacional e innumerables acciones desde el 19 de enero de 2023, el movimiento contra la derogación de la reforma de pensiones es excepcional. Si bien el gobierno aún no ha retrocedido en su contrarreforma, no ha logrado infligir una verdadera derrota a los trabajadores en lucha y emerge aún más debilitado, en medio de una profunda crisis política. No podrá silenciar la ira que se ha levantado en el país. Hasta 3 millones de manifestantes en más de 300 ciudades y durante tres meses.

Aún hoy, más del 60% quiere que la lucha continúe. De hecho, es un rechazo al gobierno y su política a favor de los capitalistas lo que se expresa. El amplio frente intersindical durante tan largo período contribuyó al éxito de las jornadas de huelga, que afectaron a todos los sectores en diferente medida. Pero le faltaba una estrategia de lucha, como el anuncio del próximo paro con días de antelación (y no la noche siguiente), y una convocatoria para varios días seguidos. Entonces, las jornadas nacionales fueron muy concurridas y el movimiento muy apoyado, pero no hubo una extensión masiva de las huelgas.

Los trabajadores levantan la cabeza

El movimiento nos permitió reconectarnos con la lucha. Durante la pandemia de Covid, el gobierno y los empresarios atacaron las condiciones laborales y reforzaron el autoritarismo. Las posibilidades de que los trabajadores se reúnan en su lugar de trabajo se han reducido, entre otras cosas, por el teletrabajo. Han reaparecido piquetes de huelga, asambleas generales, bloqueos y fondos de huelga. Movilizaciones sin precedentes en pequeñas y medianas localidades son un logro del movimiento de los chalecos amarillos. El regreso de los jóvenes a la lucha junto a los trabajadores también es un punto de apoyo. Para ampliar aún más la lucha, las demandas deben corresponder a lo que alimenta la ira: las condiciones de vida y de trabajo. No queremos trabajar como fanáticos frenéticos por salarios insuficientes y terminar arruinados a unos meses de la muerte; eso es lo que debe estar en el centro de las demandas.

No ha terminado: ¡Preparándose para el Acto 2!

Los “100 días de apaciguamiento” de Macron son otra provocación más. En realidad, ¡están en guerra con nosotros! No debemos dejarlos solos, ¡debemos prepararnos para el Acto 2, para ganar! Acciones ad hoc como bloqueos o golpes de cacerolas son positivas, pero no serán suficientes ante la determinación de Macron. También debemos prepararnos y aprovechar las movilizaciones actuales para reaprender a construir marcos de lucha colectiva.

A través de una huelga masiva y duradera, se puede detener a los capitalistas. Esto requiere que los trabajadores se organicen en su empresa y se vinculen con trabajadores de otros sectores. En las próximas semanas y meses, esta es una de las tareas de los sindicalistas militantes y de todos los que participaron en el movimiento. Debemos restaurar las Asambleas Generales a un lugar central, donde todos los aspectos de la lucha se discutan democráticamente y se decidan colectivamente, en conjunto con los sindicatos.

¡Para defender a los trabajadores, necesitamos un gobierno de los trabajadores!

Con la crisis económica, Macron y los capitalistas están jugando a lo grande. Quieren infligir una derrota a la clase obrera para poder acelerar la destrucción de la seguridad social y los servicios públicos; miles de millones que aún escapan a los capitalistas. Quieren tomar desprevenidos a los trabajadores y desmoralizarlos siendo inflexibles. Pero esta actitud es también la señal de que no están tranquilos.

Este movimiento ha demostrado, una vez más, que las instituciones del Estado están al servicio de la burguesía y de los capitalistas: 49-3, Senado, Consejo Constitucional, referéndum… Todo está hecho para que nos impongan su política. Lo que necesitamos es un gobierno obrero integrado por representantes del movimiento obrero y de nuestras luchas. Los funcionarios electos pagan el salario promedio de un trabajador calificado, quienes son revocables si no aplican el programa para el cual fueron electos. Como himno revolucionario, la Internacional dice: “¡productores, salvémonos a osotros mismos!”. La verdadera democracia, es decir, una sociedad socialista, sólo puede ser instaurada por los trabajadores.

