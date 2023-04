¡¡PORQUE YO ANULO MI VOTO! Ernesto Medina Aguayo, del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente 

Porque honro a mi madre María Inés Aguayo y mi padre Ernesto Medina Rivera, quienes nos enseñaron el valor de la SOLIDARIDAD y la DIGNIDAD, ambos eran obreros y comunistas de por vida.

Yo anulo mi voto, porque el cáncer del neoliberalismo penetró hasta los huesos a partidos históricos de la izquierda, y otros. Quienes se acomodaron al sistema y están amamantados por los poderosos.

Yo anulo mi voto, porque me enseñaron a ser rebelde ante la adversidad, y ser coherente con los principios y valores que nos legó Salvador Allende.

Yo anulo mi voto, porque soy ex preso político, porque fui perseguido torturado, y relegado a Carelmapu. (Décima región)

Yo anulo mi voto, en homenaje a mis compañer@s de lucha que partieron, tales como Hugo Torres Soto, Alejandro González, José Uribe, Sergio Moris, Rosa Araya, Enrique Hales, y especialmente en homenaje a tantos hombres, mujeres y niñ@s que fueron masacrados por los esbirros de PINOCHET.

Yo anulo mi voto para honrar a la memoria de los detenid@s desaparecidos, y ejecutad@s políticos, como mi vecino Juan Rivera Matus de las Rejas.

Yo anulo mi voto, porque amo a mi país, a mi familia, y a mis 5 hij@s y 3 niet@s a quienes debo heredar valores y principios coherentes, que no se TRANZAN en el mercado.

Yo anulo mi voto, porqué estoy ASQUEADO con el travestismo político, corrupción y traición al legado del Presidente Allende.

Además no puedo adherir a un acuerdo espúreo y fraudulento por Chile «sin Chile» a espalda dela ciudadanía.

Y por último, no estoy dispuesto a premiar a los partidos con $1500 por voto, y otros $1500 x candidato participante.

¡¡Yo no voy a votar para botar la Constitución de PINOCHET!!

Ernesto Medina Aguayo, presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente

