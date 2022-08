Por el Apruebo a la Nueva Constitución: Unidad para recuperar la Soberanía Popular





Los abajo firmantes reafirmamos el compromiso con el Apruebo a la Nueva Constitución, basado en el borrador elaborado por la Convención Constitucional electa por más de 7 millones de ciudadanos el 2021, y que durante un año en medio de un cerco mediático y de calumnias digitado por el gran capital y poderes fácticos, elaboró la Nueva Constitución. Tenemos la certeza que en nada contribuye al triunfo del Apruebo, ponerle apellidos o establecer condiciones.





Las cupulas de los partidos del oficialismo cometen un gran error al pretender llegar a acuerdo solapado con la derecha udi y renovación nacional a espaldas del pueblo soberano. Estamos seguros que las supuestas «mejoras» para darle garantías y certezas a la casta política y empresarial conservadora no representan tampoco a las bases militantes ni a l@s adherentes de Apruebo Dignidad.



Ellos son los mismos sectores que durante 30 años no hicieron los cambios que hoy prometen reformar. Pretenden mantener las AFP maquillando el sistema de capitalización individual, como un sistema mixto, a pesar de su completo fracaso para dar pensiones suficientes.



Ellos en el acuerdo “Unidos y Unidas para Aprobar..” señalan que «seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad», o sea con su patrocinio continua la estafa piramidal de las AFP, bajo auspicio de los siempre coludidos, el gran capital.



Ellos no tienen legitimidad para sustituir al poder constituyente que insurge abiertamente desde octubre de 2019.



La conducta y lógica cupular ya fueron derrotados, con Piñera y Lagos a la cabeza, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y eso quedo claro, tanto para los de arriba como para nosotros los de abajo.



Es elocuente la opinión de la ciudadanía cuando votó el 80% en acuerdo con que la Constitución la hiciera una convención especialmente electa por la ciudadanía para escribir la Constitución, y no el Congreso.



Es la ciudadanía la que debe aprobar la nueva Constitución, y después, como se hace siempre, con las nuevas reglas vamos a discutir lo que tengamos que discutir.



La única Constitución que tiene mecanismos de supra mayorías para no modificarla sin el apoyo reaccionarios, incluso si constituían la minoría en el Congreso, es la de Pinochet.



Es cierto que quedaron fuera de la Nueva Constitución muchas aspiraciones como la recuperación del cobre, oro, litio, y las llamadas tierras raras. Sin embargo, quedaron incorporados derechos sociales, laborales, de la naturaleza y el reconocimiento del carácter plurinacional de los pueblos que habitan Chile. Que estén los Derechos a la salud, vivienda, educación, previsión, recreación y cultura no significa que estén garantizados, para ello es necesario que se legislen las leyes correspondientes y se cuente con los recursos para financiar esos derechos; Nos queda un ancho y largo camino deliberando con las mayorías.



Aprobar la Nueva Constitución no es el punto de llegada, sino el punto de partida para realizar en la práctica esos derechos, que alcanzaremos en mejores condiciones cuando dejemos atrás la constitución del 80, que es una lápida para impedir los cambios.



Estamos ante un cambio de época, la rebelión popular reiniciada en octubre de 2019 sepultó la larga noche que comenzó con el golpe de Estado de 1973, nada volverá ser como antes, ni para Ellos, ni para nosotros.



No aceptaremos que la casta privilegiada a la cual se han sumado erróneamente sectores del campo popular y democrático desconozcan la Soberanía Popular expresada en las calles y las urnas, que fuerte y claro señaló que no es el congreso quienes deben redactar la Nueva Constitución.



En defensa de la Soberanía Popular NO compartimos el Acuerdo “Unidos y Unidas para Aprobar ..” que promueve la casta, y las cúpulas partidarias de los 30 años, quienes pretenden establecer sus cambios incluso antes de la aprobación por la ciudadanía este 4 Septiembre. Pongamos por delante lo que en verdad debe unirnos que es recuperar la soberanía para el pueblo, movilizándonos por el Apruebo a la nueva Constitución.



Por un nuevo Chile libre y soberano este 4 de Septiembre ¡APROBAMOS!



Todas Las Plazas Son Dignidad



Seguimos, ÁLZATE CHILE



Movimiento del Socialismo Allendista

Socialismo Revolucionario

Movimiento Democrático Popular

Werken Rojo



13 AGOSTO 2022



Me gusta esto: Me gusta Cargando...