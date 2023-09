PERU – LA MAFIA AL ACECHO

Por Gustavo Espinoza M. Perú

Episodios de nuestros días perfilan otra vez el rostro de la Mafia. Como antes, los defensores de las causas más insólitas, asoman tras grandes palabras. Como en otras ocasiones, la “democracia”, encubre oscuros propósitos.

Ello ocurre cuando Dina Boluarte recibe a dos altos funcionarios USA: la Generala Laura Richardson, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que viene a “dialogar” sobre temas de Defensa y Cooperación; y Christopher J. Dodd, Asesor de Joe Biden para las Américas.

Ambas personalidades abordan temas ya tratados antes, y que hoy se encuentran –como dicen los expertos- “en desarrollo”

En este marco, la ofensiva de la Mafia adquiere tono elevado. La campaña contra la Junta Nacional de Justicia, no es Jurídica, sino política. Se escuda tras un dispositivo constitucional que permite al Legislativo fiscalizar a la JNJ aunque señala taxativamente que ella se limita a faltas graves, que configuran delitos.

El presunto “delito” cometido por los Magistrados, ha sido pretender investigar a la Fiscal de la Nación, dada las gruesas denuncias formuladas en su contra, y nunca desmentidas ni aclaradas.

La titular del Ministerio Público, ladinamente ha buscado desmarcarse del tema, señalando que no tiene que ver con el caso. Es falso. Si así fuere, ¿cómo se explicaría que ella misma recurriera al TC y al propio Poder Judicial, en busca de amparo por las indagaciones en su contra? Con esa actitud, la Titular del Ramo admite dos cosas: que no quiere ser investigada, y que no aceptará denuncias contra ella.

Y es que sabe que no puede mostrar sus Tesis de Grado, las que la llevaron a detentar el sitial que ocupa; y no está en posibilidad de explicar por qué destituyó a la fiscal que investigaba a su hermana, presunta cómplice de “los Cuellos Blancos”. En torno al tema. ´prefiera hacer lo que los antiguos romanos llamaban “Mutis en el foro”

Los acusadores de la Junta Nacional de Justicia, no se quedan en pequeño. Ahora disparan fuego graneado contra el funcionario que representa a la Oficina de Naciones Unidas en nuestro país. Lo acusan de haber expresado preocupación por el desbarajuste constitucional, que caerá como catarata, si se cumplen los designios en marcha.

Los inquisidores parapetados en el Legislativo, hoy se sienten fuertes. Y por eso no se quedan en menores y cuestionan al más alto organismo mundial que aglutina a las naciones.

Una mala medida, por cierto, si se toma en cuenta que Dina Boluarte pretenderá hablar en la Asamblea General de la ONU, luciendo sus encantos ante un espacioso auditorio que lucirá vacío, ya que los Mandatarios asistentes o sus Embajadores, optarán púdicamente por retirarse del recinto, a fin de no sumarse a la silbatina del mundo que acompañará a la expositora.

En torno al tema cabe preguntarse qué dirá la doña en esa circunstancia. ¿Improvisará una alocución, como en Pichanake; o le harán el discurso pulido? Bien mirada la cosa, hay que recordar a los españoles del Siglo de Oro: “lo que Natura no da, Salamanca no presta”.

Y poco más adelante, en la mira estará el Jurado Nacional de Elecciones y sus órganos afines. Por lo pronto, sus titulares ya comparecen como reos con libertad restringida ante las “comisiones fiscalizadoras” del Legislativo. Un rito que preludia una pronta ejecución.

Por si fuera poco el precario gobierno modificó parcialmente su composición. Introdujo 6 cambios, 2 de los cuales fueron rotados. La modificación del Gabinete, sirvió sólo para ponerle buena cara al fujimorismo.

La nueva Titular de Educación fue la “eminencia gris” de Keiko en el marco de los comisiones del 2021. Y el Titular de Justicia anduvo en lo mismo, en otras aéreas. Para ambos, tales “méritos”, fueron más que suficientes.

Como en casos anteriores, en esto las designaciones recibieron objeciones. Una y otro, fueron señalados como responsables de ingrata acciones. No obstante, los dos fueron “blindados” por la precaria inquilina de palacio quien cumplió su papel: cerrar filas por los suyos cuales fueren los cargos contra ellos. Mientras no hagan nada que perjudique a la “troupe” permanecerán en sus puestos.

La ofensiva de la mafia no se detiene en casos específicos. Se amplía en un escenario más extenso. Recientemente a la Prensa Grande se le dio por justificar el golpe fascista consumado en Chile el 73, arguyendo que había “salvado la democracia y la economía”. Idéntico argumento se usa aquí para justificar el golpe del 92 y sus derivados.

Lo mismo ocurre con Javier Milei al que se le critican “excesos” pero se le admiten “intenciones# referidas a la economía y al manejo de la democracia, supuestamente amenazada por un discurso “socializante” .Elogiar a Bolsonaro, a la ultraderecha mexicana, a los enemigos de Petro y a los fascistas de Bolívia; refleja una línea continua. Juegan a lo mismo aquí cuando buscan “ideologizar” su mensaje para usarlo como herramienta destinada a aplastar a los pueblos.

Finalmente, hay que señalar que no siempre los sortilegios se cumplen en positivo. También generan males. Un equipo de fútbol puede perder un partido cuando ante un adversario mejor, o por los fallos de un árbitro, o sus propios desaciertos; pero ese no fue el caso.

Perú jugó bien, estuvo a la altura de su rival, no se perjudicó por fallo arbitrales ni registró errores fatales. Perdió en el minuto final, por mala suerte. No es difícil descubrir el origen de ella. Recibió un maleficio horas antes del partido, y no pudo reponerse.

El equipo jugó “salado”. Su derrota, era inevitable.

