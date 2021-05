Perú – HIJO DE CIRO ALEGRIA DENUNCIA QUE KEIKO NO TIENE PROFESIÓN EN EEUU.

Énfasis

Gonzalo Alegría, hijo del detacado escritor Ciro Alegría, efectuó una investigación minuciosa sobre los estudios de Keiko Fujimori en EEUU, sobre todo en la Universidad de Boston, donde supuestamente estudió Administración de empresas, pero ¡oh sorpresa! Alegría refiere que no es cierto, puesto que no aparece ningún registro, de titulada, tampoco de egresada y lo único que sería posible es un diplomado que se puede estudiar sin ser universitario.

Gonzalo Alegría economista y sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, menciona que desarrolló dicha investigación sobre los estudios de Keiko, dándose con la sorpresa de que no tiene profesión alguna en EEUU, es más, en dicho país existe un control absoluto de los grados y títulos; sin embargo, Keiko no aparece en ningún registro ni como egresada, ni estudiante. Por lo cual, es obvio que tampoco aparece Título alguno en SUNEDU Perú, que reconozca los estudios, que conforme a ley debieran estar también registrados.

Esta situación es sumamente grave, por cuanto se HABRÍA MENTIDO A TODO EL PAÍS Y ENGAÑADO AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, EN FALSEDAD GENÉRICA, CON LO CUAL DEBIERA ACCIONAR SU ANULACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL Y DAR PASO AL SIGUIENTE CANDIDATO EN VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA. Pero como sabemos que en nuestro país todo es tarde, sería probable que el asunto este consumado, a destiempo y aquí no pasó nada de nada.

¿Qué cosas no?

