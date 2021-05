Colombia: Declaración Internacional en solidaridad con el pueblo colombiano.

Werken Rojo adhiere a a la declaración internacional en solidaridad con la lucha del pueblo colombiano.

Comunicado Internacional

PRIMERO, Que desde hace un mes el hermano pueblo de la República de Colombia se encuentra en los campos y ciudades movilizado legítimamente por sus sueños, en defensa de sus derechos y a la espera de que sus demandas sean escuchadas por Gobierno de Iván Duque.



SEGUNDO Que la libertad de expresión y el derecho a la vida son bienes jurídicos tutelados por el Derecho Internacional Público son parte integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin dudas, la inconformidad ante el presente y el anhelo de un futuro mejor no es delito ni tampoco terrorismo.



TERCERO Que los diferentes medios de comunicación y redes sociales han registrado una cantidad considerable de muertes y heridos durante las protestas, así como la utilización de armas de fuego por parte de la fuerza pública en las manifestaciones y la aparición de grupos de civiles armados que disparan contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta. Adicional• mente, en múltiples imágenes y videos se aprecia el trato cruel, inhumano o degradante del que son víctimas numerosos manifestantes a manos del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD).



ACORDAMOS

PRIMERO. Como ciudadanos del mundo expresar nuestra más sentidas palabras de solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos durante las manifestaciones, condenar la represión de los cuerpos policiales contra la ciudadanía y especialmente, el uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública durante las protestas.

SEGUNDO. Unirnos al Clamo t mundial que rechaza la criminalizacióñ dé la protesta en Colombia. Acompañamos las voces que exigen respeto a los derechos humanos en Colombia y piden que se hagan las investigaciones legales correspondientes a los fines de que los delitos perpetrados contra los manifestantes no quedan impunes,

TERCERO Exigimos al Gobierno de los Estados Unidos retirar el respaldo económico, político, diplomático y militar al Gobierno de Iván Duque, En virtud de que la Policía de Colombia es una institución militarizada adscrita al Ministerio de Defensa, consideramos que la cooperación militar de la Casa Blanca con el Gobierno de Duque únicamente sirve para mayor derramamiento de sangre. Somos amantes de la paz y la justicia social, razón por la cual consideramos que la militarización de Colombia solamente contribuye a agravar la situación de violencia que ya vive el país.



A los veintinueve (28) dias del mes de mayo de 202d , a un mes de la insurrección de la esperanza colombiana, firman;



Enrique Dussell (Argentino), Iñaki Gik De San Vicente (País Vasco), Dip. Gladys Requena (Venezuela),

Nestor Kohan (Argentina), Jesús Farías (Venezuela), Fernando Buen Abad Julio Chávez (Venezuela), René Ortiz Muñoz (México), Femando Rivero Osuna (Venezuela), Ramón foguel (Puerto Rico), Ingrid Carmona (Venezuela), Carlos Casanueva (Chile), Dip. Gerardo Márquez (Venezuela), Narciso Isa Conde (República Dominicana), Dip. Nidia Diaz (Dip. Gu illermo Teillier (Presidente Partido Comunista de Chile), Dip. Ángel Rodríguez (Venezuela), Daniel Jadue (Alcalde Comuna de Recoleta-Chile), Roger Ortega Rodriguez (Nicaragua), Carlos Aznarez (Director de Resumen Latinoamericano Argentina), Dip. Camila Vallejo (Chile), Domingo Santa Cruz Castro (El Salvador), Dip- Renan Cabeza (Bolivia), Iván Muñoz Rojas (Coordinador COMBOL Chile), Pedro Penzo (Venezuela), Lautaro Carmona (Secretario General Partido Comunista de Chile), Carlos Morais (Galiza), Paula Polanco palacio (Bélgica-presidenta de Intal.Globalize Solidarity), Iraci Hassler ( Alcaldesa electa de Santiago de Chile), Víctor Bénitez (Paraguay), Jorge Schafik Handal (El Salvador), Raúl Zurita (Premio Nacional de Literatura-Chile), Fernando Casado (España), Geraidina Colioti (italia), Dip. Giuseppe Alexandreio (Venezuela), Hugo Gutiérrez (Constituyente Chile), Martín Guerra (Perú), Dip. Rubén Moraga Mamani (Chile), Patricia Barba (México), Dip. Gilberto Rios (Honduras), Camila Davagnina (Concejal Santiago de Chile), Dip. Gustavo Villapal (Venezuela), Fernando Bossi Rojas (Argentina), Cecilia pascual (Argentina), Dip_ Boris Barrera (Chile), Juan Contreras (Coordinadora Simon Bolívar Venezuela), Robert Longa (Fuerzas Patrióticas Alexis Vive Venezuela). Miguel Fontan (Argentina), Benjamin Prado (Estados Unidos), Jesús Carreón (México), Dip. Ismael Morales (Venezuela), Juan Carlos Concha (Ex Ministro de Salud del Gobierno de Salvador Baltra (Ex Ministra del Trabajo del Gobierno de Salvador Allende Chile), José Cademártori (Ex Ministro de Economía del Gobierno de Salvador Allende-ChiIe),

Edson Carneiro (Brasil) , Adriana Barba (Mexico), Ricardo Saraiva (Brasil), Diego Portales (Chile), Laura Cevaiios (México), Ciaudia Pascuai (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelot), Sixto Zelaya (Nicaragua), Juan Cuevas (Chile), Douglas Finger (Brasil), Jesús Manuel Alfeirán (México), María Barba (México), María Josefa Guzmán (Chile), Camilo Sánchez (Chile Nicolás Fernández (Argentina Francisco Dominguez (Reino Unido), Guilherme Boulos (Brasil), Anabel Segado (España), SérgiO Nobre (Brasil), Eduardo ldrOVO (Ecuador), Dip Karol Cariola (Chile), Jaime Gajardo (Chile), Ignacio Alejandro Escobar (Chile), Gloria La Riva (Estados Unidos), Florencia Lagos (Chile), Danny Shaw (Estados Unidos), Dip. Amaro Labra (Chile) Hugo Guzmán (Chile), Margarita Medina (Bolivia), Gilberto Maringoni (Brasil), Diana Aurora Leon (Mexico), Adilson Araújo (Brasil), Dip. Marisela Santibáñez (Chile), Alfredo González (Argentina), Esteban Silva ( Movimiento del Socialismo Allendista-Chile), Amellaly Hernández León (México), Dip. Daniel Núñez (Chile), Dip. Carmen Hertz (Chile), Guilherme Pontes (Brasil), Dafne Concha (Concejal electa Santiago de Chile), Franklin Lagla (Ecuador), Juan Antonio González (Secretario General del Partido Comunista de El Salvador), Gilberto Rios (Partido LIBRE de Honduras), Kemy Oyarzun (Chile), Bárbara Figueroa Chile), Marco Consola (Partido de la Refundación Comunista (Italia), Sandino Asturias (Guatemala), Martin Rodríguez (Partido Vanguardia Popular Costa Rica), Isabel Gómez (Chile), Carlos Insunza (Chile), Juliano Medeiros (Brasil), Constanza Gabriela Román (Chile), Javiera Reyes (Alcaldesa electo de Lo Espejo•ChiIe), Aldo Retamal (Alcalde electo Los Lagos-Chile), Bernardo Leyton (Alcalde electo Canela-Chile), Cristian Zuñiga (Alcalde electo Tierra Amarilla-ChiIe), Concejal Virginia Palma (Chileh Gregorio Chay (Secretario General del URNG de Guatemala), Mareos Tello Chávez (Comisión Ejecutiva Nuevo México), Concejal Fares Jadue (Chile), Mauro vay Gonón (CODECA Guatemala), Manuela Gutiérrez (Chile), Manuel Ahumada (Chile), , Fatima Pallo Cutierrez (Paraguay), Conceial Natalia Cuevas (Chile), Xadeni Méndez Márquez

(México), Concejal Cristian Weibel (Chile), Concejal Karen Garrido (Chile), José Amilcar Espinoza Perdomo (Frente Nacional de Resistencia Popular-Honduras), Conceial Joselin Parra (Chile), Miguel Ángel Sandoval (Guatemala), Laura Sofía Stella Pezoa (Chile), Aymara Salamanca (Chile), Victor Manuel Ramos (Honduras), Eric Campos (Chile), Oswaldo Zuñiga (Chile), Francis Rodríguez (Chile), Oriana Zorrilla (Chile), ‘arena Pizarro (Ch ile), Alicia Lira (Chile), Eduardo Contreras (Chile), Jorge Coulon

(Chile), Jeanette Jara (Chile), Miguel Mármol (FMLN Sec. Memoria Histórica El Salvador), Rosa Maria Cabrera Lotte (PRD.México), Roger Ortega (Nicaragua)



