Perú – Convocan a paros regionales el 18 de abril

Un paro ha sido convocado el 18 de abril en el norte de Perú y también en Cusco

Movimiento Socialista Anticapitalista, Perú

Respaldamos el Paro y Protesta Social

Una coordinacion de alcaldes de la región norte del Perú ha tomado a iniciativa del convocar al paro el 18 de abril por la ineficiencia de los gobiernos regionales y el gobierno central del Perú en dar respuesta a las consecuencias de las inundaciones catastroficas. Estamos hablandp de la dictadura hibrida de Dina Bolurte y de José Williams, la inoperancia, la ineficiencia de ellos antes los desastres naturales producidos por el fenómeno del niño, pero esta acción de movilización convocada para el 18 de abril tiene un doble sentido ya que durante las protestas de diciembre pasado y enero, febrero y marzo de principos de este año el norte practicamente no se movilizó. Todas las otras regiones si, la selva, el sur y el centro tuvieron movilizaciones en sus localidades y en Lima. Sin embargo, el norte permaneció impavido, ahora es todo lo contrario, el norte desde la región fronteriza con Ecuador que es Tumbes, Piura, Lambayeque, Chiclayo, La Libertad y Ancash. Todas esas regiones quieren movilizarze, y son fuertes.

Desde hace varias semanas, desde el 7 o 9 de marzo ha comenzado a llover y han quedado inundadas en esas zonas varias ciudades, con los drenajes de aguas colapsados. Es una situación muy grave que estan viviendo las poblaciones, conviviendo con los mosquitos, zancudos, enfermedades etc. Y para el gobierno central no hay plata, algunos puentes se han colapsado, otros pasos se han inundado y han quedado inundados. Entonces es una situación muy grave que estan viviendo las poblaciones.

Sin embargo, claramente se ve una indignación de la población del norte del pais con la burguesía, la dictadura, la ministra de vivienda que ni quiere pisar el fango y la llevado cargando practicamente la población local para evitar que se manchara sus botas. Se ve una ineficiencia e inoperancia mientras que en Lima hay un montosn de maquinaria y recursos que estan pidiendo las gentes y que podrán embarcar hacia el norte del pais. Esta catastrofe se debe al fenomeno del niño, el anterior fenomeno del niño fue en 2017 y supuestamente ha habido reconstrucciones financiadas por el Estado, pero en realidad en lugar de hacer lo importante para enfrentar estos fenomenos recurrentes como realizar defensas ribereñas, encausamientos de caudales de aguas, reparaciones de obras dañadas han destinado los presupuestos a obras nuevas, demolición de colegios y edificios. En lugar de obras destinadas a refugios, reparación de construcciones y mitigación para estar preparados de las consecuencias de un nuevo fenomeno del niño, lo que han hecho son obras nuevas que permitieran corrupción y desvió de fondos. No se concentraron en lo principal que es encauzamiento de rios, reforzamientos de puentes, defensas costeras y ribereñas, drenajes en las ciudades, y ahora estamos pagando las consecuecias después de inversiones de millones de dólares y en general en obras que no tienen relevancia para para enfrentar el fenomeno recurrente del niño.

En Perú no se han hecho las inversiones en las construcciones basicas necesarias, mientras en comparación, en Ecuador bajo el gobierno de Correa si se hicieron estas obras para enfrentar el fenomeno de las masivas inundaciones del Niño. Este año 2023 Ecuador tambien se ha visto afectado por inundaciones pero las consecuencias han sido muy ligeras.

Entonces hay un acuerdo de los alcaldes y otras organizaciones sociales convocando al paro regional, nosotros por nuestra parte estamos tratando que el paro sea nacional. La dictadura, está asustada ante esta realidad que el norte que en el pasado no se ha moviliado ahora si se va a movilizar. El sur y norte unidos en resentimiento común contra esta dictadura asesina de Boluarte y Williams generaría una fuerza nacional. Castillo si bien era del norte, era de la Sierra de la región de Cajamarca, por tanto él no tenía tanto apoyo de la costa norte. Su apoyo por ser de la sierra, era más del sur que es la zona más andina del país. Por eso podriamos especular que el norte no se movilizó en su momento, y si el sur. por ser Castillo andino, pero ahora ante las consecuencias del fenomeno del niño el norte ha despertado.

Nosotros, socialistas anticapitalistas del Perú, impulsamos que este paro convocado en el norte del país se transforme en un paro nacional. No se trata de un llamado en el desierto. En Cusco este nuevo paro ya ha sido llamado por la Federación de Trabajadores del Cusco (FDTC), la Junta de Regantes, la Federación Revolucionaria Túpac Amaru, la Federación Universitaria de Cusco, y federaciones de campesinos provinciales, entre otras organizaciones sindicales y sociales.

