Perú – CLAMOR POPULAR SIN PODER

Como sabemos, no hay efecto sin causa. Y la convulsión social actual, es efecto de causas que no han sido atendidas. A su vez, esta será causa de lo que ocurrirá más tarde, si se la atiende o, no. Es así como, evolucionan las sociedades, en una sucesión de acontecimientos determinantes. ¿Cuán determinante podría ser la volcánica movilización de protesta política que sacudió al gobierno en estos días? Veamos.

Si la protesta no es visualizada en su causalidad, traduciendo el lenguaje popular, tampoco habrá correcciones verdaderas y la frustración social alimentará la rebeldía subversiva. Hay, una tendencia a suponer que la protesta es solo contra este gobierno y no, contra el sistema político imperante en nuestro país, desde mucho antes. De ser así, solo se cambiará de ropaje. Calmada la amenaza social, pasará al archivo.

Los manifestantes no tienen un manifiesto político sustentado, pero hay expresiones del sentir popular como las que se muestra a continuación, que deberían tener en cuenta los que tienen poder de decisión, para atender el clamor no textualizado. Los políticos, no son conscientes de ese sentir, y los gobernantes lo ignoran.

En cambio, los que nos controlan desde afuera con fines de sujeción, sí nos estudian, y hacen seguimiento de inteligencia a nuestro comportamiento social. Ellos saben más que nuestros gobernantes, porque financian la recolección de información política. El siguiente es un reporte de ese tipo de trabajo de inteligencia.

Este informe financiado por los Estados Unidos a través de USAID, es fruto de una amplia encuesta del sentir latinoamericano incluyendo Perú. Según este trabajo, en Perú solo el 50% apoya lo que supuestamente es la democracia.

Señala también que, en Perú, solo el 21% de la población está conforme con la supuesta democracia. El 79% no.

PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en Perú? Porcentaje muestra satisfecho y muy satisfecho.

El siguiente gráfico muestra la percepción sobre la democracia que tienen los peruanos desde antes de la pandemia. El 80% está disconforme. Con mayor razón en el 2022 y 2023, a juzgar por la movilización social de protesta en estos años.

En Perú solo un tercio de la población confía en las elecciones, y la mayoría 2/3 no.

Dos tercios de la población no tiene confianza en las elecciones.

En Perú, el 88% de la población peruana considera que el sistema político es corrupto.

El porcentaje de peruanos que creen que todos los políticos son corruptos alcanzó su nivel más alto entre 2017 y 2021.

Pregunta:¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos? 1 “Nada” -7 “Mucho” Se muestra porcentaje de valores de 5 a 7.

Hasta aquí el reporte graficado como resumen del informe de Barómetro de las Américas. Sin embargo, hay coincidencias con los reportes del INEI, que confirman en gran parte el sentir de la población peruana sobre el sistema político. Bueno pues, si las fallas están identificadas, lo que correspondería es corregirlas. Esto tiene lógica, pero no seguridad.

Corregir lo señalado gráficamente, implicaría ir hacia una democracia auténtica, superando el régimen en el que una élite minúscula decide sobre la amplia mayoría aduciendo una representatividad que no la tiene. Sería ir contra el régimen sobre el cual está edificada la estructura de poder actual. Para los beneficiarios del sistema imperante es un asunto de vida o, muerte, porque perderían el sitial que ahora tienen, asentado en la desigualdad e injusticia.

Esta es la disyuntiva en la que, deciden quienes detenta el poder. Esta es la realidad, de la que deberían ser conscientes los reclamantes. La lucha social es una lucha de poderes. Pero no hay alternativa si en verdad, se quiere corregir las causas del descontento social creciente. El actual sistema político (Causa) da por resultado una “democracia” espuria y excluyente (Efecto).

El régimen político de la seudo democracia se sustenta exclusivamente en los partidos políticos. Pero estos, se han envilecido convirtiéndose en mafias políticas en los que prima los intereses de grupo y no los doctrinarios. Suelen ser pequeñas cúpulas de repartija electoral y la militancia solo es esporádica, reducida e inactiva.

Sin embargo, estamos obligados a votar por ellos, como una fatalidad porque se nos niega otra opción. ¿Por qué no incluir otras opciones como los colegios profesionales y otras entidades que son más representativas que los partidos políticos? El gremio nacional de regantes, el gremio cafetalero y otros, suelen ser más representativos que muchos partidos políticos.

Si los partidos políticos no son representativos, lógicamente tampoco lo son, los órganos de gobierno que estos componen. No se trata solamente del Poder Legislativo y Ejecutivo, sino también, de gobiernos regionales y municipales. Por consiguiente, la democracia tampoco es representativa. Si no lo es, entonces la protesta social contra el régimen político vigente es legítima.

Se necesita por ello, reformular el sistema político, asegurando que los partidos políticos sean realmente representativos. Este es un gran reto para los partidos que pretender representar a los sectores populares, porque necesitan rediseñar su sistema organizativo, métodos de trabajo, banderas doctrinarias y su estrategia, desterrando los malos hábitos que los han sumido en la miseria política. Esta renovación es una necesidad histórica.

Pero también, se requiere modificar el sistema electoral del estado, la normatividad fraudulenta, metodología y administración electoral, a fin de recuperar la confianza perdida. En fin, hay mucho por decir al respecto, pero ya la nota se ha extendido más de lo previsto. Ya habrá oportunidad de seguir tratando el tema con mayor sustentación.

