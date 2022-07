Perú – Castillo nombra a derechista en el ministerio del Interior

Continua la derechización del gobierno. Castillo nombra a derechista en el ministerio del Interior

Ante la caída de Dimitri Senmache, en la cartera del Interior, Pedro Castillo nombró como su reemplazo a Mariano González Fernández, quien, como se recuerda se desempeñó como Ministro del gobierno derechista y neoliberal de Pedro Pablo Kuczynski, lo cual pone en evidencia que la derechización del ejecutivo se intensifica.

Redacción LID Perú

Martes 5 de julio

En horas de la noche del pasado lunes 04 de julio, juramentó como nuevo Ministro del Interior nada menos que Mariano González Fernández, quien reemplazará en este cargo de gran importancia a Dimitri Senmache, el cual fue obligado a renunciar a su cargo ante la censura del Congreso de la República.

El nuevo Ministro del Interior Mariano González Fernández, fue hombre de confianza del lobista neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, quien lo tuvo como Ministro y se vio obligado, por la opinión pública, a dejar su cargo ya que salió a la luz que durante su gestión benefició a su pareja sentimental, por tal razón se le conoce también como “el Ministro del amor”.

El nombramiento de Mariano González Fernández en el ministerio del Interior, pone en evidencia entonces que el gobierno de Pedro Castillo, para encarar la nueva crisis que lo agobia por temas de corrupción, ha decidido profundizar su proceso de derechización, el cual no es nuevo, sino más bien, se viene dando desde que Castillo asumió su mandato el 28 de julio del 2021 cuando decidió mantener incólume el piloto automático neoliberal y los fundamentos del régimen político heredado por Fujimori y expresado jurídicamente en la Constitución de 1993, a la cual, el hoy presidente, y sus aliados de la izquierda reformista, se comprometieron a respetar cuando, en la segunda vuelta, firmaron la Proclama Ciudadana y el denominado Plan Bicentenario.

El ministerio del Interior, hoy por hoy, es una papa caliente, ya que es la instancia encargada, formalmente, de atrapar a personajes como el ex secretario de gobierno Bruno Pacheco, al ex Ministro Silva y a los sobrinos del presidente Castillo quienes, como se sabe, se encuentran prófugos de la justicia por haberse hecho público sus vínculos con empresarios que licitaban de manera irregular obras públicas con el estado. Estos personajes, hoy fugados, fueron en su momento muy cercanos al presidente Castillo, por ello se cree que desde el ejecutivo no se viene haciendo lo suficiente para atraparlos, ya que ello podría comprometer al presidente.

A esto se debió, precisamente, la caída del anterior Ministro del Interior Dimitri Senmache, quien fue acusado por el Parlamento de no haber hecho lo necesario para atrapar a estos prófugos comprometidos con actos de corrupción y de hacer negociados con los empresarios de la construcción.

El nuevo Ministro del Interior, apenas asumió su cargo dijo que trabajará para fortalecer la institucionalidad y el respeto a la Policía Nacional del Perú (PNP): «Quienes ya me conocen saben perfectamente que soy un hombre de Estado y voy a trabajar por la institucionalidad tanto a nivel policial como en las distintas organizaciones que conforman el ministerio del Interior», menciono.

Recordemos que la Policía, a la cual buscara fortalecer el nuevo Ministro, carga sobre sus espaldas las muertes de los jóvenes Inti y Bryan, además de las muertes de otros ciudadanos que salieron a protestar contra este y los anteriores gobiernos. La institución policial también ha estado comprometida reiterativamente en actos de corrupción y desapariciones de personas, como fue el caso emblemático de la joven Judith Machaca en la ciudad de Tacna.

