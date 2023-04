Palestina – Llamamiento de los sindicatos contra el apartheid

RSISL, 12-4-2023

Traducción de Correspondencia de Prensa

El movimiento sindical mundial, que ha tenido un papel clave y que fue siempre una gran fuente de inspiración por su compromiso con los derechos de los trabajadores y los derechos humanos en general, ha dado muestras de una solidaridad de principios con los oprimidos de todo el mundo, adoptando sanciones concretas e innovadoras contra los regímenes opresores, siempre bajo la dirección de los trabajadores.

La destrucción sistemática de la economía palestina por parte de Israel, las leyes discriminatorias y racistas y las restricciones a la libertad de movimiento y de asociación tienen un impacto significativo sobre los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores palestinos.

Inspirados por la solidaridad masiva de los trabajadores con la lucha que puso fin al apartheid en Sudáfrica y con la actual lucha palestina por la libertad, la justicia y la igualdad, y basándonos en el consenso existente entre las principales organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales, así como entre los expertos de las Naciones Unidas, de que Israel comete el crimen contra la humanidad que es el apartheid, nosotros, las organizaciones sindicales de trabajadores y los sindicatos profesionales palestinos abajo firmantes, instamos a todos los sindicatos, federaciones sindicales y sindicatos profesionales de todo el mundo a que contribuyan con el movimiento antiapartheid iniciado por los palestinos adoptando medidas significativas para apoyar los derechos de los trabajadores palestinos y del pueblo palestino en su conjunto para poner fin al sistema de ocupación, colonización y apartheid, a través de:

– Exclusión de las licitaciones públicas a las empresas y bancos israelíes e internacionales que sean cómplices del apartheid y de la ocupación militar de Israel, incluidos las colonias ilegales;

– Desinversión de los fondos de pensiones de los bonos del Estado de Israel (#BreakTheBonds) y de todas las empresas y bancos israelíes e internacionales cómplices de la ocupación y del apartheid israelíes;

– Movilización de los trabajadores portuarios y de sus sindicatos para que no carguen ni descarguen barcos israelíes, como ya fue hecho en Oakland, California, y en otros lugares, inspirándose en las heroicas medidas adoptadas por los trabajadores portuarios de todo el mundo para suspender el comercio marítimo con Sudáfrica bajo el régimen del apartheid;

– Presión a los gobiernos municipales para que cesen cualquier relación de complicidad con el apartheid israelí y dejen fuera de las licitaciones y contratos públicos a todas las empresas implicadas en violaciones graves de los derechos humanos en todo el mundo, incluidas las colonias ilegales y el sistema de apartheid de Israel contra los palestinos;

Y a través de la presión a los gobiernos y/o parlamentos para que:

1- Apoyen los esfuerzos de la ONU para investigar el apartheid israelí y para reconstituir el Comité Especial de la ONU contra el Apartheid y el Centro de las Naciones Unidas contra el Apartheid;

2- Investiguen y procesen a las personas y empresas responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad bajo el régimen israelí de ocupación ilegal y apartheid;

3- Prohíban el comercio de armas y la cooperación en materia de seguridad militar con Israel;

4- Suspendan los acuerdos de libre comercio con Israel;

5- Prohíban el comercio con las colonias ilegales israelíes, así como los intercambios de las empresas con las colonias israelíes ilegales.

Sindicatos firmantes:

-Unión general de trabajadores palestinos (GUPW)

-Sindicato palestino de trabajadores de correos, de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones

-Federación general palestina de sindicatos «PGFTU Jericó»

-Federación general palestina de sindicatos «PGFTU Gaza»

-Federación de sindicatos independientes

-Sindicato general de docentes palestinos (GUPT)

-La nueva federación sindical palestina

-Unión de agricultores palestinos

-Unión general de campesinos palestinos

-Unión de cooperativas agrícolas

-Asociación de ingenieros palestinos

-Asociación du abogados palestinos

-Sindicato de ingenieros agrícolas palestinos

-Sindicato de veterinarios palestinos

-Asociación de dentistas palestinos

-Asociación médica palestina

