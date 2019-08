Otra disculpa del nuevo lector de noticias de Chilevisión por comentarios machistas: Es un fanático pinochetista que incluso quiere una calle 11 de septiembre

Cambio 21

Por Alfredo Peña R.

Que el nuevo lector de noticias de Chilevisión, Roberto Cox, va a tener que dar constantemente excusas, esto va a ser una normalidad para el rostro televisivo.



Durante mucho tiempo se dedicó a escribir en tuiter en contra de Allende, del gobierno de la Unidad Popular, en contra de mujeres que comentan fútbol y calificó de feas a las mujeres comunistas. Incluso en un tuit se fue en contra de Francisco Vidal. Y algo peor, validó todos los actos cometidos por la dictadura de Pinochet, pidiendo incluso una calle con el nombre 11 de septiembre.



En estas horas tuvo que pedir disculpas por un antiguo tuit que dice: «Díganme machista, pero que una mujer comente un partido es como que un hombre haga un programa de costura en Utilísima».



Tras salir a la luz aquellas palabras, los mensajes negativos se tomaron su cuenta de Twitter, por lo que Cox se refirió a sus dichos.



«Absolutamente nada justifica la tremendísima estupidez de este tuit de hace 7 años. No representa mi pensamiento ni quién soy como persona. Pido disculpas a quienes se hayan visto ofendidos(as), especialmente a todas las mujeres con quienes compartimos la pasión por el fútbol», aseguró en las últimas horas.



Concluyendo que «siempre he creído en la igualdad del hombre y la mujer. Así he sido educado desde pequeño. La estupidez de aquel tuit no responde a lo que fui y soy como persona. Un desafortunado comentario que no me representa».

Foto: Cox y Macarena Pizarro leyendo el noticiero central de Chilevisión



Su pasado lo condena

Comenzó haciendo notas en Canal 13, realizando reportajes a nivel internacional en temas políticos y siempre con un marcado sesgo ultra derechista. En estos días, realizó el salto más importante en su carrera y asumió como conductor en el noticiero central de Chilevisión.



Pero lo que no esperaban en el canal -que produce complicaciones donde ya se habla de «esconderlo»- son sus desubicados, machistas, misóginos y filo fascistas mensajes en las redes sociales. Muchos de esos mensajes le recordaron su pasado como un asiduo comentarista en Twitter en donde protagonizó mensajes verdaderamente violentos.



Por ejemplo, es un defensor acérrimo de la dictadura de Pinochet, argumentando y valorando el legado que dejó aquel oscuro y criminal período.



Estos son algunos de sus tuits de hace sólo seis años:



*“A dos décadas del plebiscito qué importa si fue “dictadura” o “Gobierno Militar”. Pregunta discursiva que no suma ni resta. #Matthei #T0″.



*“¿Por qué pueden haber avenidas Allende y no puede existir una calle 11 de septiembre? La memoria histórica es de todos y no de algunos”.



*“RT @ivanmoreirab: Jamas estara en duda mi lealtad Gob Militar y Pinochet. / Moreira. Único diputado UDI consecuente”.



*“En que momento la derecha chilena optó por ignorar la enorme herencia del Gobierno Militar y dejar que la izquierda contara la historia a su antojo”.



*“No me parece revivir muertos para transformarlos en mártires, espero que ahora la izquierda deje de insistir con #Allende”.





Otro de esos tuits es que trató de feas a las mujeres con tendencia de izquierda, asegurando que la única bonita es la diputada Camila Vallejo.

Siguen sus desubicaciones



Pero si Cox se excusa por sus escritos de hace algunos años, hace dos días escribió un tuit que recibió muchisímas críticas en las redes sociales: «CHILENOS EN MALASIA. ¡ÚLTIMO MOMENTO! Sorpresivamente volvió a Chile Fernando Candia, el segundo chileno sentenciado por el crimen de un transexual#».

El problema, fue que Cox no se refirió a la víctima como “una mujer trans” o simplemente “una mujer”, sino que como “un transexual”.



Las palabras de Cox fueron duramente criticadas especialmente por su rol de comunicador y rostro de un noticiero.



Uno de los comentarios más destacados, fue el de la codirectora de Abofem, experta de la plataforma Hay Mujeres y mujer trans, Constanza Valdés, quien publicó en dicho comentario: “¿De verdad tanto cuesta informar bien teniendo tanta información disponible hoy en día? Increíble que un periodista de Chilevisión no sepa informar con un enfoque mínimo de derechos humanos”.

Otra mujer le recordó otras de sus «salidas» que hizo desde Malasia: «Recordarte Roberto ahora que en su momento en Malasia dijiste travesti (respeto igual hacia ellas) pero ella era transgenero y fue asesinada por mis compatriotas. Se correcto o te ganarás el desprecio como fue conmigo (secretaria Corporación fuerza Trans). Sé ético» le criticaron.



La vida televisiva de Cox debería ser corta por ser desubicado, estúpido y torpe. Requisitos básicos que no debiera tener un lector de noticias en estos tiempos.



Es lo más probable que sus excusas serán que sus tuits tienen algunos años, pero el 2013 y 2015 ya era un comunicador «hecho y derecho».

Pero sus torpezas que agravan las faltas anteriores tienen data muy reciente. Hace menos de cuatro meses estuvo en Mosul, en Irak, donde han muerto más de 10 mil personas y cientos de miles han abandonado sus casas por los bombardeos y muerte.

Roberto Cox no halló mejor manera de mostrar lo terrible de la guerra que posando como modelo delante de los edificios destruidos con personas que murieron dentro de esas casas, para colocar esa foto en su instagram (la vemos abajo)





En las redes sociales calificaron a Cox de «desubicado» e incluso de «inconsciente», al posar en un lugar que ha sido claramente afectado por la guerra. Tantos fueron los comentarios negativos, que el nombre del comunicador llegó a ser Trending Topic nacional en Twitter.



De hecho, en varios comentarios lo compararon con la joven chilena que se hizo viral al posar en medio de los incendios que azotaron Valparaíso.



