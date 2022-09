Ola de huelgas en Gran Bretaña

por Diego Carmoni

La ola de huelgas de 2022 continúa extendiéndose, con trabajadores de Educación Superior y La ola de huelgas de 2022 continúa extendiéndose, con trabajadores de Educación Superior y Superior, en UCU y Unison, lanzando huelgas. Los trabajadores portuarios de Liverpool y Felixstowe también han anunciado nuevas acciones, en huelga entre septiembre al 5 de octubre, respectivamente.

Los miembros de GMB en un almacén de Amazon en Coventry votarán por huelgas para ganar un salario más alto, en la primera votación estatutaria en cualquier lugar de trabajo de Amazon en el Reino Unido. Los miembros de Unite en siete garajes de autobuses Arriva en el norte de Londres también votaron a favor de las huelgas, seguidas de una votación rotunda para rechazar la última oferta salarial de su empleador.

Los trabajadores de la basura en Newham, al este de Londres, también en Unite, han anunciado una nueva huelga de dos semanas, del 20 de septiembre al 3 de octubre. Y se agregan más huelgas de ferrocarriles y el correo.

La acción sostenida tomada por los estibadores, los trabajadores de la basura y abogados fiscales, están en huelga indefinida desde el 5 de septiembre, es un modelo mejor que el patrón de huelgas mensuales (o menos de una vez al mes) de 24 o 48 horas a las que la CWU y los sindicatos ferroviarios parecen comprometidos. Pocas disputas se ganan desgastando a los empleadores a través de huelgas cortas e infrecuentes.

Especialmente dada la pausa en la acción tras las decisiones de varios sindicatos de cancelar las huelgas después de la muerte de la Reina, recuperar el impulso requiere intensificar la acción. En la disputa nacional de la RMT, al menos en términos de intensidad de acción, las cosas han retrocedido: la disputa comenzó con una huelga de tres días extremadamente bien apoyada, pero todas las huelgas desde entonces han sido de solo uno o dos días.

A medida que las disputas se prolongan, los trabajadores se enfrentan a la cuestión de si darse por vencidos o dar un paso adelante. En medio de la ola de huelgas más significativa en una generación, ahora es seguramente el momento de coraje y ambición. Los sindicatos pueden compensar parte del impacto financiero de las huelgas sostenidas mediante un sistema eficiente de pagos por dificultades.

Muchos sindicatos tienen fondos nacionales para disputas, en los que una parte de las cuotas de membresía se pagan automáticamente. Después de años de niveles extremadamente bajos de huelgas, estos fondos seguramente deben ser relativamente saludables. RMT ha hecho lo correcto al liberar una cantidad considerable de dinero de su fondo nacional, que se ha transferido a sucursales para administrar a los miembros. Los sindicatos más grandes, con mayores recursos, seguramente pueden hacer lo mismo.

En disputas más pequeñas, particularmente de trabajadores peor pagados, los sindicatos pueden pagar el salario total de la huelga, o algo cercano a él. En disputas más grandes, eso no será financieramente viable, y las ramas sindicales locales deberán administrar pagos por dificultades específicos a los miembros que más lo necesitan.

En el período del «Nuevo Sindicalismo», una explosión en la lucha de clases que recompuso el movimiento obrero en Gran Bretaña a finales del siglo 19, muchos trabajadores militantes vieron la distribución de la paga de huelga, en lugar de la prestación de servicios a sus miembros, como la función principal del sindicato a nivel institucional. Algo de ese espíritu debería ser redescubierto ahora.

La necesidad de coordinar la acción —de «unir las huelgas», como ha dicho la solidaridad— sigue siendo aguda. Una huelga nacional coordinada que involucre a todos los trabajadores con mandatos en vivo plantearía un serio desafío para la nueva administración conservadora que ahora esta en serias dificultades. Coordinar la acción es también la mejor manera de «generalizar» las huelgas, es decir, convertir una colección de disputas individuales en una lucha de clase contra el dogma capitalista de que los trabajadores deben pagar por la crisis del costo de la vida.

Altos dirigentes sindicales aparecen en mítines y en los piquetes de las huelgas de otros sindicatos, y comparten escenarios en los eventos de “No mas” (Enough is Enough) y “Asambleas de trabajadores” (People’s Assembly). Algunos han amenazado con una acción coordinada como algo que podría lanzarse en el futuro. Pero no parece haber movimientos urgentes hacia ninguna coordinación inmediata. Los miembros de base de los sindicatos pueden cambiar eso al ejercer la mayor presión posible sobre sus líderes y crear un estado de ánimo para la coordinación desde abajo.

HAY UN EPIGRAMA ANTIGUO, EVOLUTIVO-LIBERAL QUE DICE: “CADA PUEBLO TIENE EL GOBIERNO QUE SE MERECE”. LA HISTORIA, SIN EMBARGO, MUESTRA QUE UNA MISMA GENTE PUEDE EN EL CURSO DE UNA ÉPOCA COMPARATIVAMENTE BREVE OBTENER GOBIERNOS MUY DIFERENTES. Chile Frentes Populares en los 1930-40as. Gabriel Gonzales Videla, Ibáñez, Frei, Allende. Golpe de Estado, concertación, Revuelta en el 2019. Además, que el orden de estos gobiernos y acontecimientos no avanzan en absoluto en una misma dirección: del despotismo a la libertad como fue imaginado por los liberales evolucionistas.

El secreto es este, que un pueblo está compuesto por clases hostiles, y las clases mismas están compuestas por capas diferentes y en parte antagónicas que caen bajo diferentes liderazgos.

Esas direcciones, influyen tremendamente en la conciencia de los trabajadores, que no han llegado todavía a romper con ellas definitivamente para crear una verdaderamente honesta y revolucionaria. A pesar de la combatividad y dedicación de la experiencia de la Revuelta del 2019, las direcciones contrarrevolucionarias, lograron desviar las luchas en a las calles, para llevarlas al Congreso y ahí traicionarlas y apaciguarlas, después del acuerdo del 15 d Noviembre, 2019 por la paz. Donde participo el actual presidente Boric

Además, cada pueblo cae bajo la influencia de otros pueblos que también están compuestos por clases. Los gobiernos no expresan la «madurez» sistemáticamente creciente de un «pueblo», sino que son el producto de la lucha entre las diferentes clases y las diferentes capas dentro de una misma clase, y, finalmente, la acción de fuerzas externas: alianzas, conflictos, revueltas, guerras, etc. A esto hay que añadir que un gobierno, una vez que se ha establecido, puede durar mucho más tiempo que la relación de fuerzas que lo produjo. Es precisamente de esta contradicción histórica que surgen revoluciones, golpes de Estado, contrarrevoluciones, etc.

El mismo enfoque dialéctico es necesario para tratar la cuestión de la dirección de una clase. Imitando a los liberales, nuestros sabios aceptan tácitamente el axioma de que “cada clase obtiene el liderazgo que merece”. En realidad, el liderazgo no es en absoluto un mero «reflejo» de una clase o el producto de su propia creatividad libre. Un liderazgo se forma en el proceso de choques entre las diferentes clases o la fricción entre las diferentes capas dentro de una clase dada. Habiendo surgido una vez, el liderazgo invariablemente surge por encima de su clase y, por lo tanto, se predispone a la presión y la influencia de otras clases.

El proletariado puede «tolerar» durante mucho tiempo una dirección que ya ha sufrido una completa degeneración interior, pero que aún no ha tenido la oportunidad de expresar esta degeneración en medio de grandes acontecimientos. Es necesario un gran choque histórico para revelar agudamente la contradicción entre la dirección y la clase. Los choques históricos más poderosos son las guerras y las revoluciones.

Precisamente por esta razón, la clase obrera a menudo es sorprendida por la guerra, revuelta y la revolución. Pero incluso en los casos en que la vieja dirección ha revelado su corrupción interna, la clase no puede improvisar inmediatamente una nueva dirección, especialmente si no ha heredado del período anterior cuadros revolucionarios fuertes capaces de utilizar el colapso del viejo partido dirigente. La interpretación marxista, es decir, dialéctica y no escolástica de la interrelación entre una clase y su dirección, no deja ni una sola piedra sin mover del sofisma legalista de los charlatanes reformistas, que culpan al pueblo de sus propias falencia y traiciones.

Incluso los dirigentes socialistas, comunistas estalinistas, no saben cuál es el propósito de su partido. Mientras sus parlamentarios se ponen nerviosos ante el triunfo del Rechazo y la única respuesta que tienen es armar otra cocina, para mantener el estatus quo.

Las crisis del sistema con su inflación, aumento de precios de los combustibles, alza del dólar es más grande que sus líderes. El malestar es el síntoma de una enfermedad que todos los partidos obreros burgués, vale decir socialistas, estalinistas y sociales demócratas están sufriendo.

Pero lo que es revelador es que esta misma desintegración ha sucedido a partidos similares en toda Europa, y América Latina.

Estos son partidos con pretensiones reales de representar a la clase trabajadora, a menudo a través de sus vínculos con los líderes sindicales. Muchos solían al menos hablar de pura boca del socialismo.

En realidad, lo que ofrecían era algo diferente: administrar el sistema con promesas de mejoras para la clase trabajadora. Los líderes sindicales fundaron o apoyaron a estos partidos para hacer en política lo que hicieron en el lugar de trabajo. Es decir, mediar entre los trabajadores y sus patrones, sin necesidad de organizar huelgas. Esto significaba que generalmente podían estar seguros del apoyo de un número sustancial de personas de la clase trabajadora, incluso cuando no ganaban las elecciones.

Estos partidos están muy lejos de ser socialistas. En los gobiernos de la concertación, a menudo no cumplían con las reformas que prometieron, e incluso se volvían contra sus votantes de la clase trabajadora cuando los banqueros, los patrones y los dueños de fundo lo exigían. Siempre estaban atrapados entre tener que administrar el sistema de los patrones mientras intentaban hacer reformas mezquinas para que la gente de la clase trabajadora siga votando por ellos. Pero a gestión del sistema siempre fue lo primero. Pero al menos prometían hacerlo de manera diferente a la UDI o renovación Nacional.

Ahora, Gabriel Boric debe administrar un sistema que significa un compromiso con políticas desenfrenadas y de libre mercado, un método de gestión del capitalismo conocido como neoliberalismo. El «consenso neoliberal» es que casi todos los partidos mayoritarios en todos los gobiernos están de acuerdo en que así es como debe funcionar el sistema. Gabriel trata de copiar a los socialdemócratas europeos y con ellos mantiene una estrecha relación.

Pero los partidos socialdemócratas han perdido lo que los hacía parecer diferentes. Esto ya comenzó al comienzo de la primera guerra mundial, cuando apoyaron a sus propios gobiernos, para luchar contra los obreros de otros países, y hacia finales de la década de 1970. En respuesta a una crisis económica, los empresarios exigieron privatizaciones, salarios más bajos y un gasto público mínimo se abrieron de piernas ante la demanda de los patrones. Quienes estaban impulsado con un asalto a los sindicatos.

En los 70s los gobiernos de América del Sur iniciaron su periodo de golpes de estado contra los trabajadores que luchaban por cambios elementales, y en Europa ya EE. UU. los conservadores siguiendo a la Margaret Thatcher en Gran Bretaña fueron los pioneros en esto. Pero incluso después de que la Thatcher fue expulsada por la revuelta de la clase trabajadora contra su odiado impuesto electoral, y en Chile la concertación reemplaza a Pinochet, los jefes burgueses y los dirigentes traidores de los partidos reformistas, exigieron que cualquier gobierno que siguiera continuara el proyecto neoliberal en “democracia”.

El partido Socialista chileno sigue al pie de la letra el invento de Tony Blair y los socialistas, Felipe Gonzáles y Mitterrand reinventando al Partido Socialista Renovado como un partido explícitamente proempresarial. Estos gobiernos impulsaron las privatizaciones y recortaron los salarios y los empleos del sector público. Y los de los países imperialistas fueron a la guerra junto a Estados Unidos en Irak.

Cosas similares ocurrieron en los partidos socialdemócratas de toda Europa. El caso del partido social demócrata alemán (SPD) es casi idéntico. El gobierno del SPD de Gerhard Schroeder fue elegido un año después del gobierno laborista de Blair en Gran Bretaña. También comenzó un programa inmediato de recortes, seguido de un asalto masivo al estado de bienestar.

En Chile se aceleraron los cargos en el servicio de salud, educación, vivienda, pagos injustos en las autopistas y servicios públicos. La crisis financiera de 2007 fue el punto de inflexión para muchos.

Aumentaron las pensiones privadas y los recortes de pensiones oscilantes. Los reformistas continuaron con una austeridad «más suave» y «justa» que sus colegas de derecha.

Mas adelante siguieron revuelta de los amarillos, de huelgas y protestas en las calles, en Europa y latín América. Y También la Gran Revuelta de octubre de 2019 en Chile. Estos enfrentamientos con los trabajadores añadieron otro lado a la crisis de los partidos socialdemócratas. No fueron solo los trabajadores los que se amargaron con los partidos contra los que habían terminado luchando, sino también los líderes sindicales.

Los partidos que los dirigentes sindicales y los trabajadores habían fundado en el pasado o apoyado para defender sus intereses ahora los estaban atacando. Por esos se llaman Partidos Obreros Burgueses. La presión sufrida por los trabajadores para defenderse los llevó a liderar huelgas contra los gobiernos donde los partidos socialistas o socialdemócratas, incluso los comunistas estaban a cargo.

Este colapso en el apoyo a los partidos mayoritarios, de izquierda y derecha, ha creado aperturas para otros partidos. En demasiados lugares, los partidos de derecha y racistas han hecho la carrera.

Pero en otros casos la izquierda también experimento. Los ejemplos más obvios son el otrora tradicional partido de izquierda Syriza en Grecia, que fue elegido para el gobierno en 2015, y Podemos en España, que se unió a una coalición. El liderazgo de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista representaba la misma ira contra los viejos líderes del partido, y la esperanza de una mejor política.

Corbyn nunca logró superar la presión para convencer a sus diputados y jefes de que se le podía permitir dirigir un gobierno. Sus intentos de hacer eso llevaron a su caída. Syriza y Podemos tampoco pudieron cuadrar este círculo. En el gobierno, Syriza repitió el desempeño del Pasok e implementó la austeridad exigida por los banqueros. Podemos se unió a una coalición con el partido socialdemócrata que una vez dijo estar reemplazando.

Lo mismo pasa ahora en Chile Gabriel Boric y sus colegas que marchaban en las calles, protestando contra los gobiernos de la concertación, ahora la integrado al gobierno, pero ninguno de ellos puede llevar a cabo las reformas que prometen dentro de un sistema que exige ataques constantes contra la clase trabajadora. Superar eso requiere más que un cambio de liderazgo. Necesita una organización y una lucha basada en desafiar el sistema, no trabajar por reformas dentro de él e integrado a él gozando de todos los privilegios que le ofrece.

El nivel con que gano la oposición en el Rechazo es una advertencia. Las masas exigen una acción decisiva y no palabras. Puede que esta derrota tenga el efecto contrario, puede elevar las masas a niveles nuevos de lucha revolucionaria. Marx dijo que la revolución necesita el látigo de la contrarrevolución, y lo hemos visto en más de una ocasión durante estos últimos nueve años en muchos países.

No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos y no se puede luchar con un brazo atado a la espalda. Una revolución no es un juego de ajedrez con reglas bien definidas. Es una lucha entre intereses de clase mutuamente antagónicos e irreconciliables. Son necesarias medidas decisivas para avanzar.

Las consignas deben ser:

¡Ningún paso atrás! ¡Ningún acuerdo con la Cocina por una Constitución amarrada!

¡Por el avance de las consignas de La Revuelta!

¡Expulsión de los burócratas y arribistas de las organizaciones populares!

¡Expropiación de la oligarquía!

¡Trabajadores a luchar contra la reacción!

¡Viva el socialismo!

