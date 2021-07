Octavio González SG del PH: Partido Humanista explica apoyo a Jadue y arremete contra Boric: “Ha hecho la pega hacia el mundo más conservador”

Partido Humanista explica apoyo a Jadue y arremete contra Boric: “Ha hecho la pega hacia el mundo más conservador”



Según explicó a EL DÍNAMO el secretario general del PH, Octavio González, el único mérito del abanderado del Frente Amplio es su pragmatismo y capacidad para lograr acuerdos con la derecha.



Tras renunciar al Frente Amplio (FA) en diciembre del 2019, el Partido Humanista (PH) ha marcado una gran distancia con el conglomerado de izquierda. Incluso, de cara a la primaria presidencial del 18 de julio, la tienda de la diputada Pamela Jiles apoyará al candidato del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, por sobre Gabriel Boric (CS).



Un apoyo que, en conversación con EL DÍNAMO, explicó el secretario general del Partido Humanista, Octavio González. De acuerdo a la autoridad, respaldan al militante comunista porque su campaña fue más allá de los límites del PC y muestra una clara “sintonía con las fuerzas transformadoras”.



Para González, desde el PH no ven con los mismos ojos la candidatura de Gabriel Boric a La Moneda. Principalmente, porque el militante de Convergencia Social, a su juicio, ha mostrado un tono más conservador y poco afín con las necesidades de la ciudadanía.



“Tengo la mejor opinión de Daniel, leí su programa, tengo mucha coincidencia con muchas de sus propuestas, la candidatura de Daniel desbordó incluso al mismo PC, tiene una sintonía con las fuerzas transformadoras, lo que no ocurre con la candidatura de Boric, que ha hecho la pega hacia el mundo más conservador“, destacó.



Sin embargo, para el secretario general del Partido Humanista, Gabriel Boric “igual tiene un mérito”, que fue lograr “lograr acuerdos con la derecha y apoyos del PS”.



“Tiene un pragmatismo que está por sobre el promedio, eso lo hace ser un candidate competitivo (sic)”, continuó González.



PH da como ganador de debates a Jadue

Pese a que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se bajó de los últimos dos debates de Apruebo Dignidad donde enfrentaría a Gabriel Boric, desde el Partido Humanista aseguraron que el comunista fue el gran ganador de los debates televisivos.



En esta línea, Octavio González afirmó que, a diferencia de Boric, Jadue “ha sido tremendamente honesto en los debates”, pero le ha tocado enfrentar una dura campaña de desprestigio: “Todos contra Jadue, los periodistas, el PS, FA, la derecha, el anticomunismo es bravo, es discriminador, es violento”



“Y pese a todo, ha sido súper valiente y estoico, ha estado a la altura. Espero que Daniel Jadue gane este domingo a Boric y a la derecha, pues será también muy relevante cuánta gente vote en las dos primarias”, agregó.



El destino de Pamela Jiles y el PH

El secretario general del Partido Humanista también abordó el futuro de su tienda de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre y si será la diputada Pamela Jiles su carta para llegar a La Moneda.



Respecto a Jiles, González explicó que en la actualidad “los humanistas estamos debatiendo y reflexionado sobre el tema presidencial, tendremos posición pronto, hemos sido cuidados a nuestros procesos internos”.



“El tema presidencial, está tremendamente líquido, hay candidatos en primarias, hay candidatos sin primarias, hay candidatos juntando firmas, hay otros que lo están pensando, me parece que lo relevante será lo que hará la Lista del Pueblo, si levantan una candidatura presidencial, moveré todos los cálculos”, indicó.



En relación a las elecciones parlamentarias, desde el PH creen que se debe apoyar a los candidatos de la Lista del Pueblo e independientes para que “puedan levantar lista parlamentaria, eso es realmente aceptar que Chile cambió, de lo contrario quienes voten en contra, no pueden pertenecer a la oposición, se deben unir a la centroderecha”.





