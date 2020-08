No hay avances sin luchar

PULSO SINDICAL DIARIO DE LA C.G.T. CHILE

28 AGOSTO 2020

“..Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de reclamar, solo algo todos quieren en común, solo algo deja bien a casi todo el mundo, quieren dinero..”.

Los Prisioneros

1.- Hace 47 años, en un agosto como ahora, las fuerzas armadas allanaban industrias y detenían a trabajadores. Sin embargo nunca tuvieron el mismo celo para controlar a las fuerzas de derecha, que actuaban abiertamente contra el gobierno utilizando armas y explosivos. En Agosto de 1973 en Punta Arenas fuerzas militares allanaron la empresa Lanera Austral, registraron e interrogaron a los trabajadores. El procedimiento culminó con la muerte de un obrero.

Este mismo mes de agosto en 1973 el Comité 40 yanqui, presidido por Henry Kissinger, envío un millón de dolares para seguir sosteniendo el paro del transporte terrestre y del comercio.

Son solo 3 de los innumerables hechos que tenían como objetivo destruir al gobierno popular y eliminar a quienes lo apoyaban. Estos son tiempos de recuerdo y memoria pero también de compromiso.

Jamás vamos a aceptar la versión unilateral que ha buscado justificar el golpe de estado y los crimenes que se cometieron. Con cada paso que damos en el trabajo sindical intentamos honrar la memoria de quienes nos antecedieron, buscando corregir las deficiencias que el trabajo diario nos va mostrando, para ser mejores.

Si hubo golpe de estado es porque el capital no tenía otro camino para eliminar cientos de leyes, que protegían a millones de hombres y mujeres. Cada vez que se sientan amenazados utilizarán caminos como estos y no podemos olvidarlo.

2.- Como organización sindical nos nutrimos de la historia para desarrollar nuestro trabajo. De allí sacamos las enseñanzas para desarrollar y engrandecer la organización, buscando siempre corregir las deficiencias y así poder entregar un mejor servicio a los trabajadores.

Siempre tuvimos claro que debíamos disponer de espacios propios en los que pudiéramos atender a dirigentes y trabajadores en sus consultas regulares, a la vez que dotarnos de una escuela con la que pudiéramos formar a los futuros dirigentes. En tiempos de crisis y pandemia la correcta administración de los fondos, hasta nos ha permitido desarrollar una gran remodelación que entregará a nuestros asociados un salón amplio de reuniones, además de espacios para más accion sindical y labores de apoyo y asesoría.

Así, sacando lecciones de la historia nos pertrechamos para lograr nuestros objetivos.



3.- Seguimos creyendo que el rol de la organización sindical es el de proyectar su trabajo y poder involucrar a muchos más. Puede y debe tener opinión sobretodo en lo que es de interés nacional, pero su objetivo primero es hacer acción sindical.

No vamos a calificar el trabajo de otros por la posición política que tomen, vamos a evaluar y criticar si es necesario, por lo que hacen o no hacen por los trabajadores. No sirve de mucho reunirse con gobiernos, partidos o movimientos afines, si los trabajadores siguen sin ver mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo.

Cuando algunos compas nos preguntan por la autocrítica, creannos cuando les decimos que la hemos hecho y por ello es que somos tan rigurosos en el trabajo hacia la clase. Mientras no haya trabajadores organizados, concientes y dispuestos, seguirán llegando emisarios de todos los colores intentando que les compremos su discurso, pero que harán poco o nada por nuestras reivindicaciones.

4.- Estamos muy claros en los costos que implica la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores, pero no renunciamos a ellos. Tenemos la obligación de recordarle a las nuevas generaciones lo vivido e insistirles en que no hay avances sin luchar. No vamos a arriar nuestras banderas, eso debe estar claro para todos y todas.

Es un compromiso.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria

MANUEL AHUMADA LILLO

Secretario C.G.T. CHILE

