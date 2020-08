Un programa socialista para luchar contra el racismo y la brutalidad policial

por el Grupo Socialista Independiente, EEUU

Protestas explosivas contra la brutalidad policial han surgido en todo Estados Unidos tras los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery. Nosotros, en el Grupo Socialista Independiente, hemos redactado el siguiente programa en respuesta. Esperamos que pueda ayudar a señalar el camino a seguir en la lucha contra la brutalidad policial, el racismo y las formas de opresión relacionadas con el capitalismo. En última instancia, el sistema legal capitalista se establece para defender las ganancias y castigar a los pobres, por lo que este documento se complementa con nuestro programa más amplio (Lo que defendemos), donde intentamos señalar el camino a seguir en la lucha contra el capitalismo en su conjunto. Animamos a todos los activistas del movimiento antirracista a leer, discutir y debatir este programa.

¡Justicia para George Floyd y Breonna Taylor! Construir un movimiento de lucha!

Condenar a todos los policías asesinos, pasados y presentes, y despedir a los policías racistas. Los policías involucrados en los asesinatos de civiles desarmados deben ser acusados y condenados por asesinato en primer grado. Los casos antiguos deben ser reabiertos e investigados; ¡no debe haber ningún estatuto de limitaciones en el asesinato! Si los fiscales de distrito se niegan a procesar a los policías por asesinato, entonces deben renunciar o ser despedidos/recuperados. Todos los policías que defiendan ideas racistas o de supremacía blanca deben ser despedidos, así como aquellos con un historial de violencia doméstica.

¡Liberen a todos los manifestantes y prisioneros políticos encarcelados! Protestar no es un crimen. Los cargos contra los manifestantes deben ser retirados y la fianza devuelta a los individuos o a los fondos que los rescataron. Liberen a todas las personas encarceladas y encarcelados por protestas antirracistas, organización laboral y otras formas de activismo, incluyendo a los ex Panteras Negras y activistas de derechos civiles detenidos desde los años 60 y 70.

Para que los comités comunitarios organicen protestas. Los trabajadores, los jóvenes y los miembros de la comunidad deben organizar consejos elegidos democráticamente para desarrollar programas políticos claros y coordinar la acción para ganar sus demandas. Cualquier líder en estos esfuerzos debe ser responsable ante el movimiento y estar sujeto a la revocación. Los consejos comunitarios deben organizar el apoyo a las protestas, el tratamiento médico, las respuestas legales y los esfuerzos de autodefensa de la comunidad para garantizar la salud y la seguridad de los manifestantes y desarrollar respuestas adecuadas a la agresión y la escalada de la policía. Estos comités comunitarios deberían vincularse con los sindicatos y formar consejos municipales, estatales y nacionales para garantizar el éxito del movimiento a mayor escala, al tiempo que se abordan las necesidades específicas de cada localidad.

Por la solidaridad entre el trabajo organizado y el movimiento antirracista. ¡Una lesión a uno es una lesión a todos! Ya hemos visto numerosos ejemplos de solidaridad laboral con las protestas de sindicatos como el Amalgamated Transit Union (ATU), donde los conductores de autobús sindicalizados en Minneapolis y Nueva York se han negado a transportar a la policía o han arrestado a los manifestantes. Más recientemente, sindicatos como el International Longshore and Warehouse Union (ILWU) y el Communication Workers of America (CWA) han convocado paros laborales y huelgas organizadas en solidaridad con el creciente movimiento antirracista. Los maestros de las escuelas públicas sindicalizadas están luchando en sus comunidades locales para eliminar la presencia policial en las escuelas medias y secundarias. Necesitamos que los sindicatos de todo el país sigan estos ejemplos y organicen acciones en los lugares de trabajo en solidaridad con los manifestantes. Los trabajadores de las corporaciones que financian indirectamente a los departamentos de policía, como Target, Google y Bank of America, deben organizar acciones en los lugares de trabajo para exigir el fin de la financiación de la policía. Los sindicatos deberían involucrarse en la planificación de las protestas, en la búsqueda de miembros para los contingentes sindicales en las protestas y en la organización de miembros como voluntarios de seguridad para ayudar a proteger a los manifestantes de la policía. Los sindicatos también deberían utilizar sus recursos financieros y legales para apoyar a los manifestantes arrestados.

Expulsar los sindicatos de la policía del movimiento laboral. El papel principal de la policía en los Estados Unidos es servir y proteger a la clase capitalista, incluyendo la aplicación de políticas racistas y antiobreras, reprimiendo las huelgas y la actividad laboral, y sofocando las protestas. Los actuales sindicatos de la policía protegen a los agentes de policía de las consecuencias de sus acciones (hasta el asesinato). Se oponen activamente a disciplinar o despedir a los policías malos y bloquean cualquier supervisión pública de la policía. Todos los sindicatos de policía existentes deberían ser expulsados de las federaciones laborales y excluidos del movimiento laboral a nivel nacional.

Traer de vuelta un liderazgo sindical combativo en los EE.UU. Los líderes sindicales como el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, que se niegan a condenar o a tomar medidas contra los sindicatos de la policía o a apoyar las protestas deben ser presionados por los miembros para que renuncien y deben ser reemplazados por un liderazgo sindical militante a favor de los trabajadores y en contra del racismo. Esta nueva dirección debe ser elegida democráticamente entre los trabajadores de base, sujeta a revocación, y se le debe pagar sólo el salario medio de los trabajadores que representan.

Desmilitarización y responsabilidad de la policía

Desmilitarizar la policía! En los Estados Unidos, la policía actúa más como un ejército de ocupación que como una fuerza preocupada por la seguridad pública. Prohibir la venta de excedentes y nuevo equipo militar y vehículos blindados a los departamentos de policía. Prohibir el uso y la propiedad de armas químicas por los departamentos de policía y restringir fuertemente el porte y uso de armas de fuego por los oficiales. Disolver las unidades policiales particularmente militarizadas y costosas, como las unidades anti-pandillas y los equipos SWAT. Terminar con los programas de “entrenamiento de guerreros” y en su lugar financiar el entrenamiento de desescalada, con énfasis en la competencia en salud mental y la sensibilidad racial.

Terminar con las redadas “sin golpes”. Tenemos derecho a defender nuestras residencias y a ver una orden antes de que la policía entre en ellas. Las redadas “no knock”, como la que llevó a la muerte de Breonna Taylor, contradicen este derecho fundamental y rutinariamente resultan en asesinatos injustos de transeúntes e inocentes. Las fuerzas del orden deben anunciarse y esperar afuera hasta que el residente llegue a la puerta para ver su orden.

Poner fin a las prácticas de vigilancia y a los ataques a nuestros derechos de organización y protesta. Poner fin al uso de aviones no tripulados, reconocimiento facial, vigilancia electrónica y otras tecnologías que contribuyen al estado de vigilancia. La policía, el ICE y otros cuerpos de seguridad deben detener inmediatamente todos los contratos con las compañías que proveen esta tecnología, como Amazon y Microsoft.

¡Policía fuera de nuestras escuelas! Las escuelas públicas deberían ser un espacio seguro para que los estudiantes y el personal aprendan y trabajen. Los oficiales de policía en las escuelas han hecho poco para prevenir los tiroteos masivos, a menudo escondiéndose en sus oficinas durante las emergencias, y en realidad han servido el propósito de criminalizar las ofensas menores cometidas por los estudiantes. La policía en las escuelas rutinariamente brutaliza y arresta innecesariamente a los estudiantes y hace que las escuelas sean inseguras, apuntando desproporcionadamente a los estudiantes de color y a los estudiantes que viven en la pobreza. Necesitamos dejar de criminalizar a los niños y terminar con el proceso de transición de la escuela a la prisión, despidiendo a la policía en las escuelas y en su lugar asignando recursos para un mejor asesoramiento, más profesores y personal de apoyo, y programas de preparación para la universidad y de preparación para la carrera.

¡Deshacerse de la policía! Reducir drásticamente los inflados presupuestos de la policía municipal y del condado, especialmente a través de la desmilitarización. Los oficiales de policía están actualmente entre los empleados públicos mejor pagados en la mayoría de las ciudades y pueblos, especialmente cuando se cuentan las horas extras y el pago de los detalles. Usar el dinero recortado de los presupuestos de la policía para ampliar los servicios y programas sociales necesarios -como servicios de vivienda de emergencia, salud mental y tratamiento de adicciones, y refugios para la violencia doméstica- que no sólo son vitales para mejorar la salud de nuestras comunidades, sino que también se ha demostrado que son las formas más eficaces de reducir las formas más comunes de delincuencia.

Despenalizar la pobreza y prohibir las prácticas policiales racistas. Poner fin a la vigilancia de los delitos relacionados con la pobreza y los llamados “delitos de estilo de vida”, como los delitos de drogas no violentas, el trabajo sexual, la vagancia, la falta de vivienda y la inmigración indocumentada. Ser pobre no es una elección, es un producto de la explotación capitalista y la desigualdad; no debe ser tratado como un delito. La despenalización de la pobreza ayudará a reducir las dimensiones racistas de la policía. Poner fin al uso de cuotas de arrestos y multas, que sirven para fomentar el acoso a los trabajadores e inflar las estadísticas de criminalidad para justificar una mayor financiación de la policía. Las políticas de elaboración de perfiles raciales, las “ventanas rotas” de la policía, “detener y cachear”, y la racista Guerra contra las Drogas también deben ser prohibidas. Terminar con la cooperación policial con el ICE, la Patrulla Fronteriza y la Seguridad Nacional. ¡Abolir el ICE!

¡Terminar con la inmunidad calificada para los policías! La policía se beneficia de protecciones legales diferentes a las disponibles para cualquier trabajador, que la protegen del castigo. Terminar con la inmunidad calificada asegurará que las ciudades y pueblos no se vean perjudicados por enormes acuerdos legales contra oficiales violentos y racistas. Y aunque debemos entender que la función de la policía dentro de un sistema capitalista racista es el mayor problema, no las “manzanas podridas” individuales, debemos apoyar las consecuencias democráticamente determinadas, incluyendo el despido inmediato y las condenas, para todos los oficiales de policía individualmente criminales.

Control y supervisión de la policía por parte de la comunidad. No podemos confiar en que los ayuntamientos burocráticos y las impotentes “juntas de revisión civil” disciplinen a la policía y nos protejan. Tenemos que exigir la formación de juntas de control comunitario para cada distrito, compuestas por residentes elegidos democráticamente con la capacidad de contratar, despedir, citar, investigar y acusar a los oficiales de policía junto con la fijación de los presupuestos de la policía. Las juntas comunitarias también pueden convocar investigaciones para asegurar que la policía haga el trabajo necesario de investigar crímenes de odio, asesinatos y asaltos sexuales, y no brutalizar a la gente de color, los trabajadores y los desamparados.

Lucha contra la pobreza y el racismo sistémico para un futuro socialista!

Por una lucha multirracial contra el racismo y la pobreza. Los negros en los EE.UU. son el blanco de la violencia policial y el encarcelamiento masivo a un ritmo desproporcionado. Los latinos y los indígenas también se ven afectados a un ritmo mayor que el promedio. Un movimiento para poner fin a la brutalidad policial, el racismo y la pobreza debe incluir a todos los grupos oprimidos bajo el capitalismo. El capitalismo explota brutalmente a la clase trabajadora en su conjunto, y a la gente de color, los inmigrantes, los indígenas, la comunidad LGBTQ+, las personas con discapacidades, y las mujeres especialmente. Esta explotación es posible cuando estamos divididos y nos culpamos unos a otros por los problemas que nos inflige el capitalismo. Debemos unir a todos los trabajadores, independientemente de su identidad, bajo una bandera común para luchar contra el sistema capitalista que es responsable de perpetuar estas diferentes opresiones.

Por una inversión masiva en empleos verdes, salud, educación, y un tránsito libre de impuestos. El dinero ahorrado por el recorte de los presupuestos de la policía puede ser reasignado a los servicios sociales. Necesitamos una garantía de empleo federal, asegurando que todos los trabajadores puedan encontrar trabajos sindicalizados con un salario digno. Esto puede lograrse con la creación de millones de nuevos puestos de trabajo estatales y federales para promover la infraestructura y la energía ecológicas, junto con la expansión de la educación pública con más profesores y personal de apoyo para reducir el tamaño de las clases y asegurar que los estudiantes reciban una educación de calidad. Los programas como el transporte público gratuito, la vivienda pública asequible y la asistencia sanitaria universal gratuita también contribuirán en gran medida a sacar de la pobreza a las comunidades de la clase trabajadora, en particular a las comunidades de color que han sido sistemáticamente marginadas. Además, las fábricas que se usan para producir gas lacrimógeno y equipo policial de grado militar deben ser reequipadas y puestas bajo propiedad pública democrática por los trabajadores para producir bienes en beneficio de la clase obrera.

Democratizar la seguridad pública y desarrollar alternativas a la policía. Los recursos ahorrados a través de la desmilitarización y el desfinanciamiento de las porciones de los presupuestos policiales también pueden ser reasignados hacia el desarrollo y la expansión de programas y asesoramiento para tratar la adicción a las drogas y las enfermedades mentales. También podemos financiar a los socorristas alternativos y a otros trabajadores para que se encarguen de funciones básicas de seguridad pública como la dirección del tráfico, la supervisión de proyectos de construcción, los controles de bienestar y la disminución de conflictos.

Poner fin al encarcelamiento masivo, abolir las prisiones privadas, y prohibir el trabajo carcelario mal remunerado y no remunerado. El trabajo en prisión es el equivalente moderno de la esclavitud, debido a una laguna en la 13ª Enmienda que permite que los prisioneros sean pagados mucho menos que el salario mínimo, a menudo sólo unos pocos dólares por día. Liberar a todos los delincuentes de drogas no violentos, borrar sus registros, y proporcionar asistencia de reingreso. Todas las prisiones restantes deberían ser de propiedad pública, centrándose en la justicia de rehabilitación y en poner fin al sistema de prisiones con fines de lucro. Cualquier trabajo realizado por los prisioneros debe ser voluntario y compensado con un salario digno, con condiciones de trabajo y de vida seguras e higiénicas. Los prisioneros también deben recibir una certificación por cualquier trabajo cualificado (por ejemplo, extinción de incendios, soldadura, trabajo con madera) realizado con éxito durante su encarcelamiento, con la opción garantizada de un trabajo en ese campo al ser liberados y el fin de toda discriminación laboral basada en los antecedentes penales de alguien.

Para que las huelgas generales ganen las demandas del movimiento antirracista. Los paros laborales serán más efectivos que las protestas o los días de acción simbólica. La manera de llamar la atención de la clase capitalista y obligarles a ceder a las demandas del movimiento es cerrando el “business as usual” – en última instancia, sólo se preocupan por las acciones que afectan a sus beneficios. Una huelga general de 24 horas significaría el paro total de la gran mayoría de los trabajadores en un área específica, esencialmente cerrando la economía local por un día entero. Por ejemplo, si el movimiento antirracista de Minneapolis acordara un programa común de reforma para el departamento de policía, todos los trabajadores de la ciudad podrían dejar de trabajar durante 24 horas y pedir que se cumplieran esas demandas. Los activistas sindicales deberían trabajar juntos para presentar resoluciones en sus sindicatos locales apoyando dicha huelga. Los trabajadores de los lugares de trabajo no sindicalizados deberían discutir con sus compañeros y cooperar con los sindicatos y otros activistas de la zona para planificar la huelga. Este sería un primer paso; habría que planificar acciones más largas y amplias para continuar la lucha según sea necesario. Estas huelgas más pequeñas ayudarán a desarrollar una dirección sindical militante y antirracista procedente de las bases y a fomentar la confianza y la experiencia de los trabajadores en las huelgas. Las huelgas generales locales pueden organizarse para que se produzcan el mismo día, vinculando las huelgas más pequeñas a una ola de huelgas a nivel nacional. A medida que la economía se detiene y los beneficios caen, los capitalistas aumentarán la presión sobre los políticos para que cumplan las demandas de los huelguistas con el fin de que la gente vuelva a trabajar.

Para que los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias, los grupos progresistas y los sindicatos rompan y terminen con el apoyo al Partido Demócrata. Algunas de las peores represiones recientes de los manifestantes y la violencia policial de larga duración se han producido en ciudades que han estado dominadas por alcaldes y consejos municipales del Partido Demócrata durante décadas. El candidato presidencial Joe Biden, arquitecto de la infame Ley del Crimen de 1994, se ha distanciado de Black Lives Matter y ha declarado que se opone a la desfiscalización de la policía. Su propuesta de solución a la violencia policial es entrenar a la policía para que dispare a las piernas, no para que mate, ignorando en esencia el llamamiento a cambios sistemáticos en la estructura de la policía y no combatiendo de ninguna manera la violencia policial racista. El homólogo progresista de Biden, Bernie Sanders, ha abogado por más fondos para ir a la policía para aumentar su salario y promover programas de capacitación y otras medidas que no lograron resolver el problema de la brutalidad policial durante la administración de Obama. Los demócratas de la Cámara de Representantes han propuesto un proyecto de ley que prohibiría los estrangulamientos, limitaría las redadas “no-knock” y promovería programas de entrenamiento y de recolección de datos en torno a los prejuicios raciales. Sin embargo, este proyecto de ley no haría nada para reducir los inflados presupuestos de la policía o establecer un verdadero control comunitario de la policía. Reconocemos que muchos de los que actualmente participan en el movimiento pueden votar por el Partido Demócrata como un “mal menor”, pero no estamos de acuerdo con este enfoque, ya que el papel que los demócratas han desempeñado en el movimiento actual y su fracaso en la reforma de la policía en las ciudades de todo el país deja claro que en realidad no presentan una alternativa seria. Lo mejor que el Partido Demócrata puede proponer son unas cuantas reformas tecnocráticas, y “juguetear en los bordes”, sin plantear ningún cambio sistémico real. El Partido Republicano no ofrece ninguna alternativa, sigue apoyando crudamente las políticas racistas de “mano dura contra el crimen” y promueve descaradamente el uso de la violencia policial para proteger los intereses empresariales.

Construir un partido obrero diverso para proponer una alternativa al racismo, la austeridad y el capitalismo. Los consejos comunitarios formados por las actuales protestas antirracistas pueden vincularse con sindicatos combativos para construir una alternativa a este duopolio corporativo y crear un partido político financiado en su totalidad por las cuotas de los miembros y las donaciones de la clase trabajadora, los grupos progresistas y los sindicatos. Este nuevo partido para la gente trabajadora puede seleccionar sus propios candidatos y desarrollar su propia plataforma a través de debates democráticos y procedimientos de votación, con todos los funcionarios electos sujetos a revocación y sólo recibiendo el salario del trabajador medio que representan.

Abolición a través del socialismo

Como marxistas, el Grupo Socialista Independiente reconoce que la moderna institución de la policía en los Estados Unidos está intrínsecamente ligada al auge del capitalismo industrial tras la Guerra Civil. En muchos casos, la policía fue reclutada de las filas de las patrullas de captura de esclavos, y la institución fue creada para hacer cumplir la voluntad de los capitalistas emergentes sobre sus empobrecidas fuerzas de trabajo. En todo el mundo, la brutalidad policial contra los pobres y los grupos oprimidos es una característica de todo país capitalista. La institución de la policía es un elemento central del capitalismo en general. En última instancia, la institución de la policía debe ser abolida junto con el sistema capitalista en su conjunto, pero esto no puede lograrse a través de la reforma.

Los marxistas entienden bien el papel del Estado. Como Vladimir Lenin, uno de los líderes clave de la Revolución Rusa de 1917, explicó en “El Estado y la Revolución”,

“Un ejército y una policía permanentes son los principales instrumentos del poder estatal. Pero, ¿cómo puede ser de otra manera?… Es imposible porque la sociedad civilizada está dividida en clases antagónicas y, además, irreconciliables, cuyo armado “auto-activo” llevaría a una lucha armada entre ellas. Surge un Estado, se crea un poder especial, cuerpos especiales de hombres armados, y cada revolución, al destruir el aparato estatal, nos muestra la lucha de clases desnuda, nos muestra claramente cómo la clase dominante se esfuerza por restaurar los cuerpos especiales de hombres armados que le sirven, y cómo la clase oprimida se esfuerza por crear una nueva organización de este tipo, capaz de servir a los explotados en lugar de a los explotadores”.

Recientemente, algunos políticos del Partido Demócrata han cedido a las demandas de los manifestantes y han acordado “desmantelar” las fuerzas policiales locales para construir algo nuevo. Debemos reconocer que cualquier forma de “abolición” o “desmantelamiento” lograda bajo el capitalismo resultará en la creación de la policía con otro nombre. Las fuerzas policiales privadas han existido a lo largo de la historia de los Estados Unidos, incluyendo grupos como los Pinkerton, que han sido utilizados para atacar a los trabajadores y disolver violentamente las huelgas y protestas. Ya hemos visto el uso de contratistas privados y mercenarios para reforzar la policía al disolver las recientes protestas. En un reciente artículo del Black Agenda Report, los activistas Max Rameau y Nefta Freeman señalan cómo las empresas de seguridad privada juegan un papel central en la policía de Sudáfrica y sostienen que en los EE.UU.,

“…el paso de la seguridad privada a la utilidad pública creó la contradicción que permitió a las organizaciones de derechos civiles luchar por la igualdad de protección ante la ley, la transparencia pública y otras reformas. Por supuesto, esto no puso fin a la brutalidad policial ni alteró la función fundamental de la policía como protectora de la riqueza y ejecutora de la voluntad de la clase dirigente, pero convertir a la policía en una utilidad pública sí proporcionó algunas herramientas importantes necesarias para la reducción de los daños y el aumento de las contradicciones cuando esos daños se produjeron”.

El control comunitario de la policía en el futuro inmediato puede desempoderar a la institución y asegurar que los trabajadores y las comunidades oprimidas desempeñen un papel en la determinación de la política de seguridad pública. Si bien la revolución socialista será necesaria para poner fin a la opresión capitalista y a las fuerzas policiales, si se consiguen hoy en día reformas que aumenten la regulación y la responsabilidad de la policía, se facilitará considerablemente la creación de liderazgo y partidos para la próxima situación revolucionaria, asegurando que se puedan salvar vidas de negros para ayudar a dirigir ese esfuerzo. Debemos organizar y luchar por un gobierno obrero que pueda hacer grandes avances en cuanto al desmantelamiento de la policía y, mediante el inicio de la transición al socialismo, pueda construir alternativas verdaderamente democráticas para la seguridad pública basadas en la clase obrera y las comunidades oprimidas.

En conclusión, citamos al difunto líder del Partido Pantera Negra, Fred Hampton, sobre la única solución permanente a la opresión capitalista:

“No creemos que se combata mejor el fuego con el fuego; creemos que se combate mejor el fuego con el agua. Vamos a combatir el racismo no con el racismo, sino con la solidaridad. Decimos que no vamos a luchar contra el capitalismo con el capitalismo negro, pero vamos a luchar con el socialismo. Nos hemos levantado y hemos dicho que no vamos a luchar contra los cerdos reaccionarios y los fiscales reaccionarios… con cualquier otra reacción de nuestra parte. Vamos a luchar contra sus reacciones con todos nosotros reuniéndonos y haciendo una revolución proletaria internacional.”

