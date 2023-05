NO ESTAMOS DORMIDOS. EL PUEBLO NO ESTÁ DORMIDO

REENCUENTRO SOCIAL POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

¡A RECUPERAR LA SOBERANÍA POPULAR ORIGINARIA!

RECHAZAMOS EL GOLPE DE ESTADO CONSTITUCIONAL.

CONSTRUIREMOS ASAMBLEAS SOBERANAS CONSTITUYENTES.

NO ESTAMOS DORMIDOS.

EL PUEBLO NO ESTÁ DORMIDO.

LA VICTORIA DEL ANULO ES EXPRESIÓN DE LA SOBERANÍA POPULAR CONSTITUYENTE.

La victoria del ANULO en la reciente elección de Consejeros Constitucionales del 7 de mayo del 2023 es, indiscutiblemente, una gran victoria popular. Nos reconocemos parte de ella, como uno más. Nadie podría atribuirse por sí solo este aplastante triunfo social, cultural y político, así como nadie podría negar que represente una limpia y clara victoria de la dignidad del Pueblo de Chile. Una victoria sellada en la unidad de la ética democrática constituyente; sustentada en una conciencia histórica compartida por largos años, primero, de resistencia a la dictadura genocida, enseguida, al saqueo patrimonial, finalmente, a la impunidad a los abusos de todo género y a la opresión histórica a los pueblos de Chile. ¿Qué esperaban? ¿Qué legitimáramos el secuestro de la Soberanía popular?

Esta es una prueba contundente que la fuerza del pueblo radica en principios de soberanía popular y en una moral democrática que no podrán alterar ni corromper.

No estamos dormidos. El pueblo no está dormido. El pueblo despertó de una vez y para siempre. Equivóquense. No vean si no quieren ver. Mientan si quieren mentir. No hablarán por nosotros. Hablamos por nosotros mismos. Estamos en vigilia de unidad por la base y movilizados. Nunca antes nuestra conciencia política, social y constitucional ha alcanzado un nivel de mayor lucidez y dignidad. Nunca antes nuestra voluntad de unidad, de lucha y de resistencia civil pacífica ha sido tan grande, tan masiva y tan clara.

TRANCAREMOS EL PASO A LA INFAMIA CONSTITUCIONAL.

Mientras tanto, los dueños del dinero y sus eventuales aliados intentan legitimar este secuestro de la soberanía popular imponiendo, a los Pueblos de Chile, una infamia constitucional. Otra más. Atribuible a quienes han conducido el país en este periodo de transición de la Dictadura a la Democracia pendiente, que no terminamos de superar. A nosotros nos une la dignidad de la patria. A nuestros adversarios la vergüenza. Nos guía la libertad, la justicia social y la democracia constituyente, participativa y soberana. A nuestros adversarios les guía la defensa del botín, los privilegios y las ofensas y abusos heredados tanto del régimen pinochetista como del régimen corrupto de la Concertación. Ingenuamente creen que pueden protegerlos manipulando una nueva versión de Constitución.

En consecuencia, las elites políticas y empresariales nos convierten, por arte de magia, en espectadores de un terrible crimen a la precariedad del Estado de Derecho de la transición en la post dictadura.

Como se ha visto, nosotros carentes de todo recurso ─pero con las armas de la libertad y los valores de la solidaridad y justicia social─ hemos salido a campo abierto a enfrentar la vergüenza constitucional de la Derecha y sus aliados ocasionales

Sin nada en las manos, solo dignidad y conciencia histórica.

LO QUE APRENDIMOS EN ESTAS ELECCIONES.

El proceso electoral nos deja lecciones. La primera, que los poderosos han salido a ganar desatados. Con miles y miles de millones de pesos de financiamiento. Con redes concertadas de medios y plataformas de comunicación masiva; usadas para engañar, mentir, distorsionar, desinformar.

Enseguida, la treta ha sido esconder el alto número de votos Nulo, hasta que estos les comenzaron a salir por las narices. Esconder a toda costa la marea de votos Nulos. Porque no sabían o no querían explicarla. Porque esos votos Nulos expresan claramente el Rechazo digno a la farsa constitucional.

Luego, otra treta. Hacer creer que la inercia electoral del voto obligatorio hace legítimo este proceso de redactar una propuesta de constitución encarcelada por los “Bordes”. “Bordes” que, como sabemos, solo consideran los derechos de los Dueños de los Bancos, de las Aguas, de los Bosques, de las Montañas, del Mar, de los destructores de Glaciares. Los mismos bordes que excluyen e ignoran los derechos de los pueblos.

Finalmente, el evento electoral nos aprende que la oligarquía ha excluido y exterminado visiblemente de nuevo la existencia y los Derechos de los Pueblos originarios. Una maldad sin nombre y sin límites.

LA IDEOLOGÍA DE LA CLAUDICACIÓN Y DOMESTICACIÓN.

La legitimidad de un proceso constitucional no descansa en el acuerdo conspirativo de los dueños del dinero, la burguesía fiscal y el parlamento. Mucho menos en el juego de un corrupto Senado que se presta para esta infamia a la democracia.

Este es, inequívocamente, un proyecto de constitución que se encamina a convertirse en un Golpe de Estado Constitucional. Lo reconocen abiertamente. La intención es imponer una Constitución para los próximos 40 o 50 años, que no se pueda cambiar. Han tenido 50 años para robar todo el patrimonio posible: bancos, fondos previsionales, seguros del Estado, Empresas del Estado, el patrimonio minero, marítimo, de bosques. Nos han robado el agua. Parecen necesitar de un Siglo para robarnos a Chile y a los chilenos el patrimonio de muchas generaciones.

Tanta ambición, tanta avaricia, tanta usura, tanto abuso. Esto tiene que parar. Basta, se acabó.

Esta intención, de instalar para siempre una Constitución de las elites antes era soterrada o escondida. Ahora lo exhiben públicamente diferentes autoridades, sean ex – mandatarios y candidatos el día mismo de las elecciones. Son diferentes versiones de la ideología de la claudicación e ideologías de la domesticación a la oligarquía. Amparados en el “Acuerdo por Chile”… sin Chile, hacen una faramalla de supuestas cualidades mágicas que el proyecto de constitución espúrea no tiene,

─ “…será una constitución que en lo posible nos represente a todas y todos”,

─ “… una constitución de la unidad, que nos una a todos y todas como país”,

─“… una constitución que recoja los anhelos de la población, sobre todo de los más desfavorecidos”.

Discursos destinados a engañar a la gente, a sus espectadores. Pero nada. Ninguno de sus supuestos anhelos de una Constitución que sirva al pueblo o represente los derechos del pueblo será posible, porque el pacto o acuerdo que ustedes mismos firmaron, -sea de manera ignorante o mal intencionada-, lo impide. De impedirlo se encargan, en el pre –texto, la Comisión de “Expertos”, y en el post texto, el Comité de Admisibilidad. Ambos designados a dedo, entre ustedes mismos, cuoteados por los partidos del parlamento. La democracia del dedo.

REPUBLICANOS: ANALFABETOS DE DEMOCRACIA DEBERÁN COCINAR LA CONSTITUCIÓN EMPRESARIAL.

En la elección misma, los Republicanos sacan amplia ventaja electoral desfondando la votación y la representación de los otros partidos de Derecha, en especial de la UDI. ¿Cuál es su condición política? La exhiben impúdicamente sus parlamentarios; lo mismo hizo en esta reciente elección y durante la segunda vuelta presidencial. Muchos de sus partidarios se reconocen a sí mismos como versión criolla del Nazi/Fascismo contemporáneo. Se les adhiere una flor de empresarios pinochetistas y sectas de corrientes del fundamentalismo católico de extrema derecha. Un matrimonio muy raro fundamentalistas y fascistas. Probablemente, una condición heredada del nazismo contemporáneo austriaco, alemán, del falangismo español, o el bolsonarismo u otros representantes del militarismo antipopular.

Estos resultados electorales generan una nueva correlación de fuerzas en el seno de la derecha e instala incertidumbre en su la identidad política. ¿Quién lo duda? ¿Seguirá la derecha tradicional avanzando en la pequeña recuperación de su condición democrática? o ¿se mimetizará con los nazis criollos?

Lo que es evidente, en esta elección de Consejeros, es que los republicanos se han convertido en una suerte de “embajada”, donde se han ido a asilar los que quieren preservar los privilegios que les otorga la Constitución del 80, la primera, la original, la clásica, con el fin de preservar los robos al patrimonio nacional y la impunidad de sus botines y de sus crímenes.

Es evidente que los reúne al miedo. El miedo al pueblo. Le vieron la cara al pueblo durante las grandiosas movilizaciones. Le temen. Y lo que uno no podría imaginar en gente tan poderosa que le teman. No por lo que les hemos hecho ─porque no se les ha hecho nada, pregúntenle a la Concertación─ nos temen por lo que creen que les podríamos hacer. La votación de los republicanos es la votación del miedo. La nuestra, la votación de la esperanza. La votación de ellos se expresó en candidatos, la nuestra en un símbolo democrático, que esta vez fue el ANULO.

El miedo obliga a los usureros y corruptos a refugiarse en los republicanos. Les parece que ellos pueden ser la línea de resistencia más firme al cambio histórico y a la transición a la democracia soberana y constituyente. De seguro ven a los republicanos y sus nacientes milicias paramilitares como la contención esperada al movimiento popular, al terror que les provoca los pueblos originarios o de la diversidad social y cultural. Apuestan a que los republicanos tienen la capacidad de reprimirnos. Igual que en el pasado. No en vano familiares de republicanos más votados nos han advertidos que sus parientes son un verdadero peligro para Chile. ¿Fanatismo, mística fascista, violencia criminal? Los familiares les conocen muy de cerca, han crecido con ellos, les han visto deformarse.

PARADOJAS DE UNA ELECCIÓN.

Por otra parte, la reciente elección visibiliza dos paradojas, una para la derecha otra para la izquierda.

La paradoja en la derecha. Cae en mano de los Republicanos hacerse propietarios y gestionar el proceso de redacción de una nueva propuesta constitucional. Ellos que no aceptaron el “Acuerdo por Chile”, sin Chile; que no lo firmaron y que dijeron de entrada que anularían su voto, luego cuando sus financistas les corrigen la plana se obligan a participar en la elección. ¿Qué van a hacer ahora con su paquete de Consejeros? ¿Van a retroceder desde la versión de la actual Constitución a la versión original de la Comisión Ortuzar? ¿O van a “enchular” la actual versión de Lagos de la Constitución del 80? O por el contrario ¿Van a “fascistizar” la versión de Constitución que les entreguen los “Expertos”?

¿Qué pensaran los empresarios y extractivistas que les mantienen y financian? ¿Qué paradoja? Después de rechazar el proceso, les tocará cocinarlo.

La paradoja en la izquierda. Hasta ahora, en general, los asuntos populares se pretendía gestionarlos desde el Gobierno o desde los partidos progresistas y sus redes clientelares.

¿Y ahora? ¿Qué pasará ahora cuando el pueblo siguió el camino de su ética política y de su conciencia? ¿Ahora que el eje de la demanda política y constituyente queda claramente fuera del Gobierno y se traslada la diversidad de fuerzas que construyeron sin nada, y ladrillo a ladrillo, el fuerte muro del ANULO? ¿Quién podría dudar que seamos parte de esta marea social y electoral, pacífica, transversal y nacional, que se transforma en un formidable muro de resistencia política y, al mismos tiempo, de avance de poder constituyente?

UNIDAD DEL PUEBLO. LA MÁS AMPLIA Y LA MÁS DIGNA.

Llamamos a unirnos en el caudal de un nuevo río. Oponernos y derrotar la infamia constitucional que intenta un Golpe de Estado Constitucional a Chile. No le demos la espalda a Chile por intereses espurios. La unidad necesaria nos invita a dialogar con manos abiertas.

Llamamos a todas y todos a marchar juntos, en especial a quienes creyeron honestamente, hasta última hora, que se podía cambiar el engendro constitucional desde dentro. Por imperativo moral y de Memoria tenemos que impedir que se consume este crimen a Chile y a su democracia por venir.

Llamamos a reconstruir la más amplia y digna UNIDAD DEL PUEBLO. Será unidad en la diversidad. No puede ser de otra manera. Pero con una convicción clara: no solo creemos en la democracia de los pueblos, somos e inspiramos la democracia soberana y participativa, fundada en sólidos principios de ética política y en una impecable condición democrática. En nuestra lucha de resistencia al Golpe de Estado Constitucional la unidad será la señal más poderosa. TENEMOS QUE HACERLO JUNTOS.

Es una señal que nos aprende que la lucha del pueblo no comienza hoy, no comienza con nosotros, ni termina mañana. Entonces, queridas compañeras y queridos compañeros, tenemos la oportunidad histórica de culminar la tarea que el pueblo re comenzó por sí mismo el 19 de octubre del 2019. Debiera bastarnos la inteligencia popular, la unidad en la diversidad para reconstituir una fuerza política, social y popular contundente. Unidos porque la vida y el bienestar de nuestras familias y de los pueblos de Chile está profundamente afectada.

QUE NO NOS SIGAN ROBANDO LA PATRIA.

Nuestro objetivo prioritario es recuperar la Soberanía Popular, que no es otra cosa que los derechos del pueblo al autogobierno. Un autogobierno basado en una nueva Constitución de la República, generada desde el pueblo. Como dijo Salvador Allende, “…desde abajo”.

Capaz de dotarnos de un Estado Democrático Social de Derechos Plenos a los Pueblos de Chile. Terminar con el Estado subsidiario y el desangramiento patrimonial del Estado. De un nuevo sistema político y de gobierno. Refundador de una auténtica democracia social participativa y protagónica. Generada a partir de la expresión de un genuino poder soberano constituyente. Representativo de nuestra diversidad e identidades culturales y territoriales y plenamente soberana.

Que recupere nuestras riquezas básicas patrimoniales. Que termine con el modelo neoliberal que nos mete las manos a nuestros bolsillos y a nuestros ahorros todos los días, que sostiene y reproduce una sociedad injusta, clasista, racista, excluyente y ambientalmente depredadora.

Una Constitución que, por lo pronto, establezca las condiciones del Estado social y solidario, donde predomine la solidaridad, el afecto, la amistad ciudadana, la justicia social, la formación, el conocimiento.

Con poder revocatorio para todas las autoridades y con la plena capacidad de perseguir toda forma de corrupción y recuperar el patrimonio robado.

Finalmente, sin impunidad política y moral a quienes alientan e intentan culminar este Golpe de Estado Constitucional en marcha.

2023, AÑO SALVADOR ALLENDE.

A cincuenta años del sacrificio constitucional del Presidente Salvador Allende, de las Fuerzas Armadas constitucionales y del Pueblo de Chile.

