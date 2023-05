Gran Bretaña – Grandes pérdidas para el gobernante Partido Conservador en las elecciones locales

11 de mayo de 2023 Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Centro de votación en Tower Hamlets, Londres. (Foto: Judy Beishon)

Prepárarse para una alternativa de los trabajadores en las elecciones generales

La gente quiere ‘Tories fuera’. Esa es la lección sangrientamente obvia de los resultados de las elecciones locales del 4 de mayo. Los Tories (es decir, el gobernante Partido Conservador) fijaron su listón de expectativas, en 1.000 pérdidas, tan bajo que esperaban que fuera imposible hundirse. Pero lo hicieron, perdiendo 1.061 escaños y el control de 48 consejos. El principal opositor Partido Laborista obtuvo 536 escaños, el Partido Liberal Demócrata 407 y el Partido Verde 241 – compartieron el botín.

Mucho menos de la mitad del electorado votó, evidencia del desdén generalizado hacia los políticos del establishment capitalista. La participación electoral se redujo aún más debido a las reglas de identificación de votantes conservadores que pusieron más barreras en la forma de votar. Escandalosamente, no se registraron datos confiables de números rechazados en el día.

Las elecciones locales, no en todos los consejos de Inglaterra y ninguno en Escocia y Gales, no pueden predecir con precisión el resultado de las próximas elecciones generales, que podrían tener lugar antes de diciembre de 2024. Sin embargo, dominan los pensamientos de los partidos del establishment. No menos importante, franjas enteras de parlamentarios conservadores que temen por sus trabajos. ¿Hay alguno que esté a salvo?

En áreas tradicionales de «muro rojo» que apoyan a los laboristas, que votaron a favor de abandonar la Unión Europea en el referéndum de 2016, como Blackpool, Grimsby y Middlesborough, los conservadores perdieron terreno frente a los laboristas. En los escaños de la «pared azul» que apoyaban a los conservadores tradicionales ricos en el sureste, perdieron en muchos casos frente a los demócratas liberales. Los demócratas liberales dicen que obtuvieron 132 ganancias netas en áreas del consejo cubiertas por miembros del gabinete tory. Destacados conservadores de la pared azul, incluidos Michael Gove, Theresa May, Nadim Zahawi y Jeremy Hunt, se sentirán amenazados.

Incluso Mid-Suffolk, un área que no ha tenido un diputado no conservador desde la década de 1950, se perdió ante los Verdes, que ahora tienen su primer consejo mayoritario.

Tal incertidumbre agitará el caldero de descontento que ya está hirviendo a fuego lento que es el Partido Conservador. Muchos parlamentarios y concejales conservadores que esperaban contra toda esperanza que el primer ministro Rishi Sunak diera cierta estabilidad tras los desastrosos mandatos de Liz Truss y la sordidez mentirosa de Boris Johnson, volverán a buscar salvar sus carreras.

Se examinarán una vez más todas las heridas abiertas de la división en el partido: sobre la cuestión de la relación con la UE y el acuerdo de Windsor sobre la frontera de Irlanda del Norte, sobre el dinero para la llamada «nivelación», cuán draconiano ser hacia las personas que huyen de la guerra y la opresión en botes pequeños, cuándo y si invocar nuevas leyes antisindicales sobre los trabajadores en huelga y sobre el trato del ex primer ministro Boris Johnson.

Veneno político para la mayoría del electorado, en los clubes conservadores de todo el país, muchos activistas del partido recuerdan su atractivo populista temporal. Las posibles sanciones recomendadas por el informe del Comité de Privilegios sobre si Johnson mintió a la Cámara de los Comunes se presentarán ante el parlamento en las próximas semanas y meses. Los parlamentarios conservadores tendrán que votar para aceptar o rechazar.

Para Sunak y los tories, el camino de aquí a las elecciones generales estará lejos de ser fácil. Es posible que Sunak no se salga con la suya con respecto a cuándo se llevará a cabo exactamente la votación, y el partido puede llegar a ella con menos diputados sentados en sus escaños que en la actualidad.

Los laboristas obtuvieron la mayor cantidad de escaños el 4 de mayo, aunque no tantos como algunos predijeron que podrían tener. En las más de 50 autoridades locales controladas por los laboristas, los votantes ya han probado lo que significaría un gobierno liderado por Starmer. Todos han pasado los recortes y la austeridad exigidos por los tories, sin oponer resistencia.

La proporción de votos proyectada de los laboristas no fue más alta que en las elecciones locales del año pasado en 35%. Aún así, Sir Keir Starmer declaró: “No se equivoquen, esto significa que vamos camino de una mayoría laborista en las próximas elecciones”. Pero no se equivoquen, muchos no habrían votado por los laboristas con entusiasmo, solo como lo que consideraban la mejor manera de infligir un golpe a los tories. En una elección general, donde es probable que aumente la participación, ese impulso será aún mayor.

Entre el espectro de extrapolaciones de los resultados de las elecciones, muchos sitúan a los laboristas como el partido más grande en un parlamento sin mayoría. Pueden pasar muchas cosas entre ahora y las elecciones generales, y mucho depende del desempeño de los laboristas en Escocia, donde el Partido Nacional Escocés, que ocupa 45 de los 59 escaños escoceses en Westminster, está en crisis. Pero es muy probable que los laboristas sean el partido más grande y Starmer sea el primer ministro.

¿Cómo se está preparando para el cargo? Haciendo todo lo que pueda para asegurar a la clase capitalista que gobernará en su interés. Por eso habla de “responsabilidad fiscal”, descarta mantener la política del partido de educación superior gratuita, despide a los líderes por hablar en piquetes, impide que el exlíder de izquierda Jeremy Corbyn se presente al Partido Laborista y le quita el látigo a su estrecho aliado Diana Abbott.

Así como Starmer se está preparando para el cargo, también el movimiento obrero y sindical debe prepararse para un gobierno dirigido por Starmer. Y no se hagan ilusiones de que será posible que Starmer actúe en interés tanto de los patrones como de los trabajadores. Por mucho que su enfoque siga el modelo de Tony Blair, a diferencia de Blair, que gobernó inicialmente en un período de crecimiento económico, Starmer heredará una economía estancada o en recesión, con una inflación obstinadamente alta. Actuar en interés de los patrones significará ayudarlos a continuar atacando nuestros estándares de vida.

¿Cómo pueden prepararse los sindicatos para defender a sus miembros contra los ataques y los recortes salariales en términos reales por parte de un gobierno laborista liderado por Starmer?

El Partido Socialista está haciendo campaña a favor de una lista de candidatos de los trabajadores respaldada por los sindicatos para participar en las elecciones, como primer paso hacia el desarrollo del nuevo partido obrero de masas que necesitamos. Podría incluir a Jeremy Corbyn de pie en Islington North, otros izquierdistas a los que Starmer les prohibió presentarse, trabajadores en huelga y sindicalistas, y activistas socialistas.

Los miembros del Partido Socialista están participando en los debates a lo largo de las conferencias sindicales sobre qué tipo de representación política necesita nuestra clase. Eso incluye respaldar una moción en la conferencia de Unite para un cambio de reglas para permitir que el sindicato respalde financieramente a los candidatos que apoyan las políticas de Unite fuera del Partido Laborista.

Incluso un pequeño grupo de parlamentarios obreros en lucha en el parlamento bajo un gobierno de Starmer sería un polo de atracción para todos aquellos que luchan por una alternativa a los continuos aumentos de precios y la miseria.

Si no se prepara una lista de trabajadores a tiempo para las elecciones generales, los miembros del Partido Socialista se presentarán como parte de la Coalición de Sindicalistas y Socialistas, como lo han hecho nuestros miembros en las elecciones del 4 de mayo. Al hacerlo, brindamos a la gente la oportunidad de votar por una alternativa de lucha contra los recortes y la austeridad, y preparamos el terreno para futuras luchas electorales de los trabajadores a una escala aún mayor.

