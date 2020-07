¡NO al proyecto de ley de integración social y urbana!

Señores Parlamentarios, las y los instamos a rechazar este proyecto, cuando corresponda su votación en sala.Sorprendiendo a todas y todos, en el mes de mayo, en plena pandemia, el Gobierno ha vuelto a reactivar la tramitación del proyecto de ley de integración social y urbana (Boletín 12288-14) que, desde diciembre 2019, estaba congelado en la Comisión de Vivienda del Senado.

El Ejecutivo desoyó todos los argumentos aportados durante 2019 por organizaciones de pobladoras y pobladores, sociales, sindicales, patrimoniales, profesionales y académicas. En el mayor sigilo y sin transparencia, el Gobierno pretende hacer aprobar este proyecto, aprovechando el momento de mayor crisis sanitaria de toda la historia, durante la cual las desigualdades sociales y territoriales más se profundizan; durante la cual, no están dadas las condiciones necesarias para un amplio debate público.

Quienes suscribimos la presente declaración, no dudamos en manifestar nuestro rechazo al deficiente Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, que está más ajustado a las condiciones del mercado inmobiliario que a la población urbana, sus demandas y capacidades hacia el bien común.

Exigimos que este proyecto de ley se retire de su trámite parlamentario, para que sea reelaborado, ampliamente debatido, y que considere la integración social y urbana desde los siguientes enfoques:

– Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030;

– Autogestión y Economía Solidaria;

– Protección de los Barrios Patrimoniales y los Monumentos Nacionales;

– La fusión de dos Ministerios, respetando los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT)

Chile, a 20 de junio de 2020

Suscriben/AdhierenOrganizaciones

Agrupación de Artesanos del Cobre de Antofagasta

Agrupación de gestión cultural, patrimonial y turístico

ANEF

Anef Bio Bio

Anef de Los Rios

ANFUCULTURA

Anfu Patrimonio

Anfupatrimonio Coquimbo

Antropólog@s del Sur A.I.

Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales

Asociación COSOC Provincia y Región del Bio Bio

Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas, Región de Coquimbo

Asociación de Funcionarios Minvu Serviu Magallanes

Asociación de Funcionarios de Serviu Metropolitano

Asociacion de Funcionarios Sector Vivienda Sexta Region

Asociación Nacional de Funcionarias/os de la Subsecretaría Culturas y Artes, ANFUCULTURA

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – Coquimbo

Centro para el Desarrollo del Patrimonio y de la Cultura Barrio Suárez Mujica

CIEMB corporación cultura integración y extensión Max Berru

Club social cultural y deportivo Nomadesert

Coalición Internacional del Hábitat / Habitat International Coalition (HIC)

Codelo de salud

Colectivo Sociocultural Antofapatrimonial

Colegio de Antropólogos y Antropólogas A.G.

Comité Ambiental de la Reina

Comité de Defensa Barrio Matta Sur

Comité Arquitectas y Arquitectos Jóvenes – CAJ – Colegio de Arquitectos de Chile.

Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos, Colegio de Arquitectos de Chile

Comité Hábitat y Vivienda, Colegio de Arquitectos de Chile

Coordinadora Vecinal de La Reina

Corporación Ciudad Común

Corporación Ciudad Viva

Corporación de Artesanos Región de Antofagasta

Cultura en Movimiento IV

Delegación Zonal Tarapacá del Colegio de Arquitectos de Chile

El Barrio que Queremos

Escuela Taller de artes y Oficios de Antofagasta

Ex Prisioneras Políticas del Sitio de Memoria Ex Casa correccional de Mujeres,La Serena

Fecop Mothiva

Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, FENAPO

Fundacion MAY

Fundación Vértice

Gente de la tierra

Housing and Land Rights Network (HLRN)

Instituto de la Vivienda, FAU, U de Chile

Junta de vecinos 8 La Reina Santiago

Laboratorio de Cambio Social

Modatima

Movimiento Acción Migrante, MAM

Movimiento de Pobladoras/es Vivienda Digna, MPVD Nacional

Movimiento de pobladoras y pobladores en lucha, MPL

Movimiento de Tierra y Vivienda, MTV

ONG de Desarrollo ATTAS-FRACTAL, Antofagasta

ONG Viña Ciudad Nuestra

Paisajes Culturales Chile

Red de Hábitat Popular Chile

Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes

Sindicato Jumbo Portal La Dehesa

Sindicato de Taxis de la Provincia de BIO BIO

Sindicato de Trabajadores Unidos de la Construcción

Sindicato de Trabajador@s a Honorarios Vivienda RM

Tejido cultura viva comunitaria Chile

Personas

Adriana Allen / Presidenta Coalicion Internacional del Habitat / Habitat International Coalition (HIC)

Adriana Moreno Fuenzalida /Asesora laboral

Alberto Gurovich / Arquitecto Departamento de Urbanismo, FAU, Univ. de Chile

Alejandra Goic / Ingeniero Comecial Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Alex Fernando Garrido Tapia / Consejero regional Ministerio de las culturas las artes y el patrimonio, Region de Coquimbo

Alex Rosenfeld / Sociólogo

Alexis Daniel Olivares López / Ingeniero ejecución administración empresas Serviu Arica y Parinacota

Alfredo Rodríguez / Arquitecto Urbanista

Ana Karina Piña Molina / Gestora cultura

Ana Paz Casimino Salinas / Arquitecta CAJ – Colegio de Arquitectos

Ana Sandra Olivares Cepeda / Consejera de la Sociedad Civil Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Ana Sugranyes / Arquitecta y Doctora Housing and Land Rights Network (HLRN)

Barbara Vanessa Lopez Contreras / Dueña de casa Gente de la tierra

Bayron Barrios / Cajero Febapo

Beatriz Buccicardi / Arquitecta Independiente

Bernardita Larrain Donoso / Terapeuta humanista transpersonal

Blanca Zuñiga Alegria / Docente arquitecto U de talca

Camila Carter / Empleado publico Serviu

Camilo Nicolás Kong Pineda / Concejal de Antofagasta y sociólogo Colectivo Sociocultural AntofaPatrimonial

Camilo Riffo Quintana / Urbanista Fundación Síntesis

Carlos Bornand / Arquitecto Centro de Intercambio y Extensión Max Berrú

Carlos Mario Yory /Arquitecto Universidad Nacional de Colombia

Carlos Ulloa Mandiola / Tesorero Asociación de Funcionarios Serviu Metropolitano

Carol Verónica Pino Herrera / Estudiante Comite de viviendas

Carolina Arriagada / Arquitecta UNB

Cecilia Wolff Cecchi / Arquitecta Universidad de Chile

César Torres Chinchón / Constructor Civil Asociación de Pensionados de Quilpué

Christian Paredes Muñoz / Comisión de D.D.H.H. y Patrimonio Colegio de Antropólogos y Antropólogas A.G.

Claudio Carrasco Aldunate / Arquitecto Colegio de Arquitectos de Chile Delegación Valparaíso

Claudio Jimenez / Ingeniero Constructor – Magister Administración Proyectos Inmobiliariod Profesional independiente

Cristián Daza Pérez / Diseñador Gráfico Centro Cultural Keluwe

Cristian del Canto Quiroga / Presidente Coor Vecinal de La Reina Arquitecto Magister en Desarrollo Urbano Académico en UAH

Daniel Hidalgo Veloso / Presidente Corporación Defendamos Temuco

Daniel Paredes Yañez / Artista visual , director de educación Fundacion MAY

David Kornbluth / Politolólogo

Davide Piacenti / Profesor La cuenca news

Diana Aburto Betancour / Arquitecta

Diego Ajo Sagredo / Historiador .

Diego Ortiz Araya / Arquitecto Comité de Arquitectos Jóvenes – Colegio de Arquitectos

Diego Rebolledo Flores / Arquitecto MIRA Arquitectura

Domingo Sarmiento Lara / Arquitecto, profesor Universitario Comité de arquitectos jóvenes, Colegio de arquitectos de Chile

Eduardo Ávalos Narváez / Profesor de Estado Colectivo Casa Quintil

Eduardo Fuentes / Cesante TALM

Elda Vásquez Barahona / Arquitecta AntofaPatrimonial

Erika Marambio Cornejo / Presidenta Centro para el Desarrollo del Patrimonio y de la Cultura Barrio Suárez Mujica

Ernesto Dattari / Ing. comercial Comité Ambiental Comunal de La Reina

Eugenia Urtubia / jubilado Plataforma Patrimonial de Playa Ancha

Fabián Montt Salinas / Arquitecto vecino de Ñuñoa

Fabiola Bernardita Cabrera Quintana / Jubilada Fenapo

Felipe Antonio Martinez Rios / Arquitecto, programa Quiero Mi Barrio , Santiago

Fernando Toro Cano / Director Corporación Ciudad Común

Fernando Zúñiga Varas / Director anf, antropologo Anf

Francisca Lucía Cancino Contreras / Arquitecta Corporación Ciudad Común

Francisco Andrés Jiménez Cárdenas /Arquitecto

Francisco Cabellos / Gestor cultural e investigador social Paisajes Culturales Chile

Fresia Painemilla / Cosoc Stgo.

Gabriel Casanova Lavín / Administrador público Asociación chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales

Gabriela Guevara Cue / Geógrafa .

Gonzalo Herrera / Académico Universidad de Valparaíso

Guadalupe del Carmen Maya Maya / Socia Asosacion Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales

Guillermo Caro Arquitecto Rojo / Arquitecura y diseño

Guillermo Villegas Barrios / Arquitecto

Héctor M. Fuentes Quijada / Arquitecto ICA 11535

Hector Olivo Lillo / Ingeniero Quimico Corporacion Ciudad Viiva

Hilda San Martín Vargas / Gestor Cultural Licenciada en Educación y Asociación de Zonas y Barrios Patrimoniales

Ibar Gonzalez / Administrador Publico AnfuPatrimonio

Ignacio Bisbal Grandal / Académico Universidad del Bío-Bío

Igor Rosenmann Becerra / Arquitecto Comité Habitat y Vivienda Colegio de Arqtos

Isabel Cortés / Dirigente regional Anfupatrimonio Coquimbo

Isabel Serra / Arquitecta UDP

Javier Ruiz-Tagle / Profesor Asistente Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC

Javiera Martínez / Constructora Civil – Directora Ciudad Común

Javiera Salinas / Arquitecta Independiente

Johanna Ester Valdivia Arce / Cesante Fecop Mothiva

Johanna Lagos / Ingeniero Constructor Serviu Valparaiso

Jorge Andrés González San Martín / Presidente ANFUCULTURA, Asociación Nacional de Funcionarias/os de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes

Jorge González Jara / Profesor, Diplo. Significar Nuestro Patrimonio. Barrio, Cultura y Patrimonio; Playa Ancha

Jorge Larenas Salas / Académico Instituto de la Vivienda

Jorge Manuel Brunetto / Arquitecto

José Alejandro Godoy Diaz / Tranportista Fecop mothiva y personal verito

José Antonio Piga Giles /Arquitecto y Doctor en arquitectura y estudios urbanos

Jose Bengoa / Profesor Escuela de Antropología, UAHC

José Gabriel Alvarado Krsulovic /Arquitecto Colegio de arquitectos

Jose Luis Sepulveda Soza / Arquitecto Comite Habitat Colegio de Arquitectos

José Osorio Cubillos / Presidente Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales

Jose Perez Debelli / Presidente Nacional ANEF

Jose Vera / Trabajador social Serviu

Juan Carlos Muñoz Cortés / Presidente ACOSOC PROVINCIA Y REGIÓN DEL BIO BIO

Juan Domingo Silva / Presidente Sindicato de Trabajador@s a Honorarios Vivienda RM

Juan Fernando Yañez Porras / Arquitecto Presidente Delegación Chiloé – Colegio de Arquitectos

Juan Garrido Stenho /Jubilado

Juan Ignacio Latorre Riveros / Senador, integrante Comision Vivienda del Senado Revolucion Democratica / Frentre Amplio

Juan José Moreno / Arquitecto Urbanista Ciudad Común

Juan Torres León / Periodista gestor Cultural y patrimonial Participar

Juana Arias Núñez / Presente Sociedad Mutualista Union y Protección de Obreras de Valparaiso

Julie Ivonne López Becker / Trabajadora social SERVIU Valparaíso

Julio Alegría Gregorio de Las Heras / Arquitecto Urbanista Miembro Comité de Desarrollo Urbano Colegio Arquitectos Chile

Karen Saavedra / Arquitecta Corporación Ciudad Común

Katia Bustamante / Traductora

Lake Sagaris / PhD planificación urbana y desarrollo comunitario Laboratorio de Cambio Social

Laura Gougain / Psicóloga Coordinadora Vecinal de La Reina

Leonardo Rubén Maturana Urra / Arquitecto Fundación origenes

Leonel Sandoval Huth /Arquitecto Profesional Independiente

Lilia Inés Torres / Arquitecta Esp. en Educación y TIC/ Docente

Lilian Olavarria Rosenberg / Profesora de Estado en Ed. Física U de Chile Colegio Wexford 2. Providencia Stgo

Lily Corvalán / Ingeniero

Lorena Carmen Lobos Castro / Socióloga SERVIU

Lorena Donaire Cataldo / Vocera Modatima

Lorena Estai / Arquitecta 3AC arquitectos

Lorena Lobos / Socióloga Anef Biobío

Luis Soto Fuentes / Arquitecto Coarq Los Ríos

Manuel Hernández Abarca / Arquitecto Universidad de Valparaíso.

Manuel Marchant R / Arquitecto

Marcela Paz Carreño Barrientos / Arquitecta

Marcela Solange Barra Aravena / Dueña de Casa Fecop Mothiva

Marcos Octavio Sepúlveda González /Arquitecto

Maria Angela Gonzalez Arcos /Arquitecta

María Angélica Celedón / Trabajadora Social

Maria Cecilia Dinamarca Silva /Arquitecta Colegio Arquitectos

María Constanza Lizana Sierra /Abogada

Maria Francisca Vilches /Abogada

María Gabriela Pinto Contreras /Enfermera Jubilada

Maria Isabel Carmona Vasquez /Arquitecta, Doctora en Urbanismo Universidad de Delft

María Jesús Herrada Hidalgo /Abogado

María Sol Miranda Araya / Gestora Cultural, Músico, Docente ONG Estudio de La Realidad Comunal de La Reina, Proyecto Escuela Social de Las Artes, Movimiento Salvaguardemos La Aldea del Encuentro Patrimonio Vivo de La Reina

Maria Teresa Acuña / Chiu Tec. Adminiatracion de Empresas Asociacion de Funcionarios Minvu Serviu Magallanes

Maricarmen Tapia Gómez / Arquitecta. Doctora en Urbanismo –

Mario Neira Quiroga Arquitecto /Ex Director Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile

Mario Rosas /Ingeniero Civil Mecánico Persona natural

Maritza Villalobos Morales /Arquitecta- Presidenta Comité Arquitectas y Arquitectos Jóvenes – CAJ Comité Arquitectas y Arquitectos Jóvenes – CAJ – Colegio de Arquitectos.

Martina Fischersworring / Psicóloga

Matías Delpiano Kaempffer / Arquitecto Snpc

Mauricio Tapia / Comunicador y gestor cultural CVD La Palmilla – “Centro Cultural Teatro La Palmilla”

Mayse Kimberlin de Jesus Reyes Acuña / Dueña de casa Fecop Mothiva y gente de la tierra

Miguel Lawner / Arquitecto Premio Nacional de Arquitectura 2019

Miguel Nazal Arévalo / Director Nacional Sindicato de trabajadores Unidos de la construcción

Moisés Scherman Filer / Economista, Especialista en Planificación Territorial Coordinadora Vecinal La Reina

Mónica Bustos Peñafiel / Arquitecta. Academica Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile

Nahuel Quiroga Corvalán / Arquitecto Espacio Santa Ana

Nancy Bavestrello / Chef

Nancy Oliva Alarcon / Ingeniero (e) admikistracion Serviu magallsnes

Nancy Silva Guerrero /Funcionaria Publica ANEF de Los Rios

Natalia González Olmedo / Dirigente sindical sector público Periodista

Natalie Arriagada / Trabajadora social Mpvd

Nelson leonel cabrera quintana / Albañil Fecop Mothiva

Olimpia Niglio /Profesor Universitario Hokkaido University, Japón

Orlando Justiniano aros / Jubilado Cac

Pablo Juica Yantén / Arquitecto-Urbanista Ciudad Común

Patricia Arias zuleta /Dueña de casa Fenapo

Patricia Neira Sepulveda / Arquitecta Persona Natural

Patricia Pino Flores / Tesorera Comité de Defensa barrio Matta Sur

Patricia Requena Gilbert / Actríz Tejido cultura viva comunitaria Chile

Patricia Zarate / Arquitecta Asociacion de barrios y zonas patrimoniales

Patricio Bravo Aguirre / Presidente Comité Ambiental de la Reina

Patricio Cerda Adaro / Director ONG Viña Ciudad Nuestra

Patricio Morgado Uribe / Arquitecto Universidad del Bio Bio

Patricio Rojas / Abogado Minvu

Paulina Alejandra Mora Lara / Directora Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – Coquimbo

Paz Walker / Arquitecta Directora Carrera de Arquitectura Yniversidad Central La Serena

Pedro Davis U / Economista, Dirigente Social, ex Concejal La Reina Coordinadora Vecinal La Reina, Comité Ambiental Comunal La Reina

Pelagia Rodríguez Carrasco / Arquitecta independiente

Plácido Antonio Gómez Aguilera /Socio Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales

Raquel Águila Kiwi / Abogada Universidad de Chile

Raul Alejandro Olguin Hevia / Historiador-Docente

Remo Pompei / Sociólogo Universidad Central

Ricardo Tapia Zarricueta / Director del Instituto de la Vivienda, INVI Instituto de la Vivienda, FAU, U de Chile

Rodolfo Jiménez Cavieres / Arquitecto

Rodrigo Fernando Córdova Requena / Arquitecto SEREMI MINVU

Rodrigo Fuentealba Gabaude / Arquitecto plataforma nomadesert

Rodrigo Lagos Vergara / Arquitecto Universidad del Bio-Bio

Rodrigo Soto / Vocero CIEMB(corporación cultura intercambio y extensión Max Berru)

Rosa Aurora Riquelme Cisternas / Presidenta Agrupación de gestión cultural, patrimonial y turístico

Rosa Pujol / Abogada Sociedad Chilena de Autores e intérpretes Musicales

Rosario Carvajal Araya / Concejala Minucipio de Santiago Municipio de Santiago

Rossana Lampasona / Corredora propiedades

Roy Sebastián Zúñiga Morales /Arquitecto

Ruben P. Sepúlveda Ocampo / Académico Departamento de Arquitectura. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile.

Sergio Pardo Zuñiga / Presidente Asociacion de Funcionarios Asociacion de Funcionarios Sector Vivienda Sexta Region

Shirley Quintanilla SIlva / Abogada SERVIU V Region

Susana Aravena / Antropóloga Red de hábitat popular chile

Susana Méndez / Ingeniero Ejecución Química Junta Vecinos 6 La Reina

Tamara Contreras / Artista Visual

Ural de los Andes Espinoza Gutierrez / Arquitecta Taller Plural

Veronica bustos apablaza /Secretaría capilla el Calvario de la Florida Fecop Motivha la Florida

Vesna Obilinovic González /Arquitecto Nomadesert

Victor cordova garay / Repartidor Fecop Mothiva

Víctor Gálvez Astudillo / Arquitecto Colegio de Arquitectos de Antofagasta

Victoria Escalante González /Dirigenta Nacional Anef

Vilma Alvarez Parada / Cajera Sindicato jumbo portal la dehesa

Viviana Teuche / Arquitecta Comité de Derechos Humanos y Ciudadanos Colegio de Arquitectos de Chile

Vladimir Huichacura / Dirigente vecinal Comite Matta Sur

Wanda Feller / Jubilada Coordinadora vecinal de la reina

Ximena del Carmen Laurence Alarcón / Presidenta Codelo de salud

Ximena Erazo Latorre / Arquitecta, Magister en Desarrollo Urbano PUC

Yelena Monroy Rodríguez / Encargada Ex Prisioneras Políticas del Sitio de Memoria Ex Casa correccional de Mujeres del Buen Pastor de La Serena.

Yenny Ancan Vera / Adm de empresa.

Zulema Chavez Mallea / Tecnólogo Médico

Nombre completo *Your answerCorreo electrónico *Your answerCargo/oficio/profesión *Your answerOrganización *Your answer¿Firma por persona natural o cómo organización?Persona naturalOrganización

Organizaciones de pobladoras y p

Me gusta esto: Me gusta Cargando...