Nigeria: “¡Los pobres ya no pueden respirar!”

20 de julio de 2023 HT Soweto, Movimiento Socialista Democrático (CIT) Nigeria

Si hoy se lleva a cabo una encuesta en Nigeria preguntando a los nigerianos promedio cómo les ha ido desde el 29 de mayo cuando el presidente Bola Tinubu llegó al poder, es probable que la respuesta prevaleciente sea una historia de sufrimiento, privaciones y miseria. Tal es la escala, la rapidez y la magnitud de los ataques que la nueva administración ha desatado contra los nigerianos pobres, la clase trabajadora y capas de la clase media a través de sus llamadas reformas económicas.

El 29 de mayo, cuando el exgobernador del estado de Lagos y líder gobernante del Congreso de Todos los Progresistas (APC), Tinubu, estaba prestando juramento en Eagle Square Abuja, declaró que «el subsidio de combustible se ha ido», en un movimiento audaz que ahora se ha revelado como un comentario improvisado, es decir, ¡un paso imprudente e irresponsable que no se discutió y mucho menos se preparó un plan de mitigación! ¡Inmediatamente, los precios del combustible se dispararon de N195 por litro a por lo menos N500 por litro cuando los desventurados nigerianos corrieron a la estación de servicio más cercana para abastecerse! Además, la sociedad se paralizó cuando los precios del transporte se dispararon y muchos trabajadores y estudiantes quedaron varados en las paradas de autobús sin poder pagar las nuevas tarifas. ¡Semanas después, muchos trabajadores todavía caminan hacia el trabajo mientras que varios gobiernos estatales tuvieron que anunciar una reducción de la semana laboral a tres días! Esta política contra los pobres, que ha estado en proceso durante casi tres décadas, fue seguida por una serie de otras, incluida la devaluación de la naira y un plan para introducir tarifas de matrícula bajo la apariencia de préstamos para estudiantes, todo lo cual ha tenido el efecto combinado de desencadenar una crisis del costo de vida que ha disparado la inflación y las condiciones de vida colapsando.

Desde trabajadores de fábricas hasta funcionarios públicos, comerciantes y artesanos, abogados, profesores, estudiantes, médicos y trabajadores bancarios, los nigerianos están llorando. Un informe reciente del Daily Trust Saturday sobre cómo los nigerianos están lidiando con las políticas económicas del presidente Tinubu reveló lo siguiente: un guardia de seguridad en el estado de Kaduna, Babangida Abdulmomin, dijo que apenas podía permitirse el lujo de comer tres comidas al día. “Quiero comer tres veces al día, pero es difícil por la subida de los precios de los alimentos. En los últimos tres días, ni siquiera pude cenar. Solo puedo comer dos veces al día, por lo que la vida es difícil”, dijo (Daily Trust sábado, 23 de junio de 2023). En una línea similar, Aliyu Ahmed, que vende pimienta seca en el Mercado Central del Estado de Bauchi, dijo que “el aumento en el precio de la gasolina en la bomba ha provocado el aumento de los precios de los productos básicos y ahora somos testigos de bajas ventas, lo que hace que el mercado sea muy difícil de manejar, ya que las pocas ventas se están agotando por el alto costo de vida. Mi mayor temor es la posibilidad de consumir nuestro capital”.

Estos son solo fragmentos de la situación real sobre el terreno. Mientras tanto, Nigeria no es ajena a la pobreza. En 2018, el país rico en recursos, que es el séptimo mayor exportador de petróleo crudo del mundo y la economía más grande de África, fue declarado la capital mundial de la pobreza. Se dice que 133 millones de nigerianos, más del 60 por ciento de su población estimada de 220 millones, viven en la pobreza multidimensional. Pero desde el 29 de mayo, millones de familias pobres y de clase trabajadora se encontraron repentinamente en nuevos niveles de miseria y privación. Incluso el Banco Mundial, el principal promotor de la misma política neoliberal contra los pobres, ha tenido que revelar, aunque de manera conservadora, que 7,1 millones de personas se verían empujadas más a la pobreza como resultado del alza en el precio de la gasolina. Aunque espera incorrectamente que un arreglo paliativo evite tal desarrollo (Punch 28 de junio de 2023). El hecho es que la situación es aguda y sigue deteriorándose rápidamente. Hay muchas posibilidades de que la ira reprimida explote en cualquier forma, algo que la inquietud juvenil y la violencia de las pandillas de las últimas semanas en Ajegunle, un barrio marginal en el estado de Lagos, ya indican.

ONDAS DE CHOQUE

Según todos los indicios, las ondas de choque económicas de las reformas capitalistas apenas comienzan a manifestarse en todos los sectores de la economía. La escala de la devastación solo se registrará plenamente en la economía en los próximos meses. Sea como fuere, la última cifra de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), que sitúa la inflación en 22,79 por ciento, un máximo de 17 años, ya sugiere la dirección que está tomando el país. Esta tendencia inflacionaria, al igual que los ciclos anteriores, está siendo impulsada por los altos precios de los alimentos y la energía. Según un informe de la Fundación Bill y Melinda Gates y la ayuda del Reino Unido, la mayoría de los hogares nigerianos gastan el 85 por ciento de sus ingresos en el consumo de alimentos. UNICEF ha declarado que al menos 25 millones de nigerianos se enfrentan a la hambruna este año. Es probable que la interacción de los efectos de la eliminación de los subsidios a los combustibles y la devaluación del naira con las inundaciones, el cambio climático y la inseguridad que afecta a las comunidades agrícolas en el cinturón medio del país haga subir aún más los precios de los alimentos.

Ya se está produciendo una situación adversa similar en la fabricación, donde el costo de producción está aumentando astronómicamente. Aunque la Asociación de Fabricantes de Nigeria (MAN) saludó la unificación del tipo de cambio con la esperanza de que esto elimine a los intermediarios y especuladores, la consiguiente devaluación de la naira en más del 67 por ciento, a mediados de julio, ha puesto ante el nuevo dilema de los fabricantes. Primero, ha impactado severamente el costo de producción con el precio de la energía, maquinaria importada y otros aumentando astronómicamente en las últimas semanas. También ha aumentado el valor de la deuda del sector privado valorada en moneda extranjera, lo que ha colocado a algunos productores en una situación precaria con la posibilidad de que algunas empresas colapsen en el próximo período, lo que provocará la pérdida de puestos de trabajo. En segundo lugar, el aumento de la inflación significa que el valor de los ingresos se ha derrumbado aún más, lo que lleva a un bajo poder adquisitivo. En esta situación, los productores se enfrentan al dilema de cómo traspasar todo el peso de la crisis subiendo los precios sin correr el riesgo de una falta total de ventas. Un ejemplo de ello es la Asociación de Maestros Panaderos y Catering de Nigeria (AMBCON), que recientemente anunció planes para aumentar una vez más el precio del pan en un 15 por ciento. Sus razones incluyen lo siguiente: “Los recientes aumentos generales en nuestros factores de producción incluyen, entre otros, N1,2 millones adicionales en un camión de harina (N2,000 por saco), N3,6 millones en un camión de azúcar (N6,000 por saco), levadura adicional N2,000 por caja, combustible de N205 a N550, diésel de N650 a N700…” (Daily Trust, 13 de julio de 2023).

Con un poder adquisitivo abismalmente bajo, lo que limita el gasto de los consumidores, el aumento de los precios de las materias primas pronto se verá como una salida no tan efectiva para los productores. Esto se debe a que el aumento del precio en un período en el que los trabajadores y las masas oprimidas, el grueso de los consumidores, son más pobres es, para decirlo sombríamente, como cortarte la nariz para fastidiarte la cara. El resultado es que muchos bienes no se comprarán, lo que conducirá a una gran pérdida. En cambio, muchos productores optarán por recortar salarios y reducir su fuerza laboral en un intento por mantener un margen de ganancias, en un período en el que el desempleo ya ronda el 40 por ciento. Sin embargo, esto no se limitará al sector privado. También es probable que en algún momento se produzcan reducciones y reducciones masivas en el sector público. Esto se debe a la frágil situación fiscal en todos los niveles de gobierno debido a la corrupción y la mala gestión, algo que podría empeorar aún más por los efectos de la crisis actual. Al menos, alrededor de 15 gobiernos estatales aún deben implementar el salario mínimo de N30,000 cuatro años después de que se convirtió en ley. Muchos estados les deben a los trabajadores y jubilados salarios y pensiones atrasados. Durante la última década, tanto el gobierno federal como el estatal lograron aumentar una enorme deuda que la Oficina de Gestión de la Deuda (DMO, por sus siglas en inglés) calculó en N46,25 billones o $ 103,11 mil millones a fines de diciembre de 2022. Se espera que esto aumente a N70 billones sin precedentes para fines de año, según los analistas de Meristem Securities Limited. Aunque una gran proporción de las deudas del gobierno federal y estatal se deben a prestamistas nacionales, incluido el Banco Central de Nigeria (CBN), el componente de la deuda en moneda extranjera, estimado en alrededor del 40 por ciento, también es significativo. Por lo tanto, se requeriría una suma mayor para el servicio de la deuda que incluso antes, causando una mayor distorsión en los presupuestos y, por lo tanto, dificultad para cumplir con los gastos reglamentarios mensuales, incluido el pago de salarios.

PROPAGANDA

Estas políticas económicas neoliberales y capitalistas están siendo impulsadas por una poderosa maquinaria de propaganda que ha tratado de presentar el sufrimiento como una consecuencia inevitable del crecimiento y el progreso económico. Un ejemplo de esto es cómo el presidente Tinubu trató de mostrar empatía mientras hablaba recientemente con un grupo de exgobernadores. “Entiendo que nuestra gente está sufriendo, pero no puede haber parto sin dolor. La alegría del parto es el alivio que viene después del dolor. Nigeria ya renace con la eliminación de los subsidios a los combustibles. Es un renacimiento del país para la mayor parte de unos cuantos contrabandistas… Sé que aprieta y es difícil. Al final, nos regocijaremos en la prosperidad de nuestro país’’ (Daily Trust, 12 de julio de 2023).

Sin embargo, la empatía de Tinubu suena hueca teniendo en cuenta su lujoso estilo de vida, que incluso ha aumentado a un nivel espantoso desde que llegó al poder en mayo. Durante el reciente descanso de Sallah, Tinubu llegó a Lagos con un convoy de vehículos oficiales de más de cien, todos los cuales fueron alimentados por los contribuyentes. Hasta ahora, no se ha molestado en reducir la flota aérea bajo la presidencia y hace solo unas semanas envió un presupuesto complementario a la Asamblea Nacional con un fragmento de N70 mil millones para “apoyar las condiciones laborales de los legisladores” (PremiumTimes, 13 de julio de 2002). Además, los miles de millones que el gobierno le sigue costando al país a pesar del llamado a las masas a apretarse el cinturón es la mayor demostración hasta ahora de la falta de sinceridad de la élite capitalista.

También dicen que el sufrimiento será temporal, pero esto no se da teniendo en cuenta el carácter no colonial de Nigeria, así como la implacable crisis del capitalismo a nivel mundial. Hasta ahora, ni el precio del combustible ni el valor de la naira han mostrado signos de mejora. Si bien desde la eliminación del subsidio, el precio promedio nacional de la gasolina se estableció en N500 por litro, hay indicios de que ocasionalmente puede ir más allá. El martes 18 de julio de 2023, los automovilistas informaron que el precio de la gasolina subió a N617 por litro en la bomba. Por el momento, la élite capitalista está apostando todo a que la refinería de Dangote salve el día, pero este enorme monopolio hasta ahora no ha estado operativo a pesar de la promesa de que comenzaría a refinar combustible en julio. Pero incluso si entra en funcionamiento, todo lo que puede suceder es una ligera caída en el precio de la bomba de combustible. Cualquier expectativa de que el combustible se venda por debajo de N200 por litro parece completamente descartada. Esto se debe a que la combinación de la devaluación del naira, el alto costo de producción, los precios de la energía del mercado mundial prevalecientes y el afán de lucro del imperio empresarial de Dangote sería el determinante final de los precios que se fijarían. En otros sectores, como el cemento y los fideos, donde Dangote disfruta de un estatus casi monopólico similar, los precios de estos productos siempre han subido en lugar de bajar.

Lo mismo ocurre con la flotación de la naira. Contra la predicción de los defensores capitalistas, la moneda ha seguido cayendo en valor. El efecto ha sido perjudicial no solo para los trabajadores y los pobres de Nigeria, sino también para los estudiantes nigerianos de la diáspora que se vieron obligados a emigrar en busca de una educación de calidad y pastos más verdes. Un informe reciente del periódico Punch (12 de julio de 2023) muestra que los estudiantes nigerianos en el Reino Unido se enfrentan a la posibilidad de perder la admisión, abandonar los estudios y ser deportados debido a que el colapso de la moneda ha aumentado el equivalente en nairas de sus tarifas ¡en aproximadamente un 60 por ciento! Muchos de estos estudiantes ahora pueden tener dificultades para pagar el saldo de su matrícula debido a la fuerte caída en el valor de la naira. Para septiembre y octubre, que es el período en el que se abre el nuevo año escolar en el extranjero y los estudiantes recién admitidos pagan la matrícula y compran boletos de avión para viajar, el consiguiente aumento en la demanda de dólares y libras puede hacer que el valor de la naira se desplome aún más, algo que puede provocar una intervención del CBN bajo cualquier forma.

NO TIENE QUE SER ASÍ

Para ser claros, nuestra crítica de la reforma económica capitalista de Tinubu no debe interpretarse en el sentido de que los socialistas no están de acuerdo o no entienden que Nigeria se encuentra en un lío tan grave que necesita medidas enérgicas para abordarlo. En realidad, somos los primeros en reconocer que Nigeria está en crisis y se necesitan medidas fuertes para empezar a rescatarla. Sin embargo, donde diferimos es: ¿quién paga la crisis, los trabajadores sufridos y las masas pobres o la pequeña élite rica que se ha apoderado de la comunidad de este país?

Al eliminar el subsidio al combustible y devaluar la naira, el régimen afirma haber bloqueado a los contrabandistas de combustible y a los especuladores de divisas que han estado ganando miles de millones a expensas del país. Sin embargo, esto solo transfiere el eje de explotación de una capa de ladrones (contrabandistas de combustible) a otra (comercializadores de gasolina). Esta vez, los nigerianos están ahora a merced de los comercializadores de gasolina que han recurrido a la especulación de precios para beneficiarse mejor de la desregulación del mercado de combustibles. Para cuando la refinería de Dangote entre en funcionamiento, ¡un país de 220 millones de habitantes estaría a merced de un solo hombre para satisfacer sus necesidades energéticas! Lo mismo ocurre con la unificación del tipo de cambio que ha llevado a una inflación vertiginosa ya una mayor distorsión en la economía. La realidad es que cualquier solución a la crisis que azota a Nigeria solo puede tener éxito si va más allá del recinto del capitalismo. Hasta ahora permanece dentro del recinto del capitalismo; solo resolverá un problema mientras crea 20 nuevos.

Políticas como la eliminación de los subsidios a los combustibles no abordan la raíz del problema. Por eso, en lugar de acabar con la crisis, producen una nueva mientras aumentan el sufrimiento de los trabajadores y los pobres. Nosotros, los socialistas, exigimos en cambio que los ricos, responsables del desorden, paguen la crisis. Es por eso que llamamos ante todo a la reversión del precio del combustible, el arresto y juicio de todos los ladrones de subsidios y la incautación de sus activos, un programa de choque para reparar las refinerías viejas y construir otras nuevas y la nacionalización del sector del petróleo y el gas bajo el control y la gestión de los trabajadores. Al nacionalizar el sector petrolero, queremos que se eliminen todos los intereses privados (incluidos los locales y las multinacionales) para permitir la plena utilización de los recursos de petróleo y gas de Nigeria en beneficio de su población. Al vincular esta medida clave con la nacionalización de todos los demás sectores clave de la economía como los bancos, la gran industria y las minas, todos bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores, puede ser posible implementar un plan socialista para quitar la riqueza del país del uno por ciento y en su lugar invertirlo masivamente en erradicar el analfabetismo financiando la educación pública y la atención médica, desterrar la pobreza y el desempleo mediante la expansión de la industria y la creación de empleos decentes a gran escala, modernizar la infraestructura pública, reconstruir el sector agrícola y expandir la producción de alimentos para acabar con el hambre, proteger el medio ambiente, invertir en fuentes de energía renovable y construir hogares conductivos decentes para todos mientras se paga un salario digno que pueda garantizar no solo mejores niveles de vida a través de la reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de trabajo, sino también una vida más feliz y plena para la gran mayoría, algo que solo los ricos disfrutan hoy.

Rechazando la combinación fallida de neoliberalismo e intervención estatal de Buhari, el régimen de Tinubu ha optado por una ofensiva neoliberal total. Presenta el caso como si el único curso de acción que se requiere para corregir el desorden es imponer políticas que empujarán a las personas aún más a la pobreza. ¡Pero esto no es cierto! La única razón por la que el presidente Tinubu no puede tomar las medidas descritas anteriormente es porque van en contra de los intereses del capitalismo. Pero estas son las únicas medidas que pueden garantizar que los trabajadores y los pobres que siempre han sufrido no sufran más y que Nigeria sea realmente rescatada.



LUCHA

Los laboristas deben desafiar a la orquesta de la élite gobernante que no hay otra opción planteando una alternativa clara. Desafortunadamente, la retirada de los líderes del Congreso Laboral de Nigeria (NLC) y del Congreso de Sindicatos (TUC) de continuar con la huelga general convocada inicialmente el 1 de junio para resistir la eliminación de los subsidios ha ayudado a envalentonar al régimen. Pero esto se puede superar si los trabajadores cambian de rumbo y convocan una huelga general de 24 o 48 horas y protestas masivas ahora como punto de partida de una resistencia nacional bien movilizada contra las políticas ruinosas del régimen que está causando un enorme sufrimiento. Esto se ha vuelto urgente ya que la negociación con el Gobierno Federal por paliativos claramente no va a dar ningún resultado concreto para el pueblo trabajador.

Los laboristas tenían razón al rechazar rotundamente la oferta unilateral del régimen de pagar N8000 cada uno a 12 millones de familias vulnerables durante los próximos meses. Esta transferencia de efectivo condicional es parte de una demanda de las facilidades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para que el país amortigüe el efecto de la eliminación de subsidios por lo que el régimen solicita un nuevo préstamo de N500 mil millones. En reacción a esto, el presidente del consejo estatal de Lagos del NLC, Funmi Sessi, dijo: “Mirando el dinero y el efecto de la eliminación del subsidio que ha aumentado los precios de todo en el mercado, me pregunto qué pueden hacer los N8,000 por una familia en un mes. Me pregunto qué puede comprar y los servicios que puede prestar durante 30 días; N8.000 no puede cuidar de una familia durante una semana; no es posible; va a ser como una gota de agua en el océano. No sabemos cómo el gobierno va a conseguir claridad para quienes más lo van a requerir; cómo identificará a los más afectados y cómo los paliativos llegarán a quienes realmente los necesitan. Trabajo está pidiendo un aumento de sueldo; para los que viven en la pobreza extrema, creemos que el gobierno puede hacer algo mejor por ellos”.

Esta es una crítica generalmente correcta, pero que plantea la pregunta de qué están haciendo todavía los trabajadores en la mesa de negociaciones. La negociación se ha prolongado durante unos tres meses mientras los trabajadores continúan sufriendo. La verdad es que cualquier paliativo que finalmente se conceda probablemente terminará como el paliativo COVID-19 hace dos años: acaparado por políticos y estafadores, mientras que muchas personas pobres no obtuvieron nada. La única salida es la lucha. El NLC y el TUC tienen la responsabilidad de cambiar de rumbo. El punto de partida de esto puede ser la convocatoria de una conferencia de sindicalistas y socialistas para discutir cómo construir un programa de lucha para salvar a los trabajadores de la actual situación de pesadilla. Al mismo tiempo, sin embargo, existe la necesidad de que los activistas comiencen a organizarse para construir luchas unidas desde abajo. En este sentido, el DSM apoya las iniciativas del Frente de Acción Conjunta (JAF) y otras coaliciones de la sociedad civil para organizar la lucha. En enero de 2012, cuando se produjo un levantamiento masivo y una huelga general, se tomaron iniciativas independientes como esta en las semanas y meses anteriores para preparar la situación.

La pregunta de qué hacer ahora ha sido planteada agudamente por la sorpresiva subida de los precios del combustible el 18 de julio. El NLC ha emitido una declaración airada sobre este aumento y sobre el paliativo en efectivo propuesto de N8,000. Pero, a pesar de las palabras airadas y el final de la declaración de que el NLC “tomará el asunto en nuestras propias manos”, no hay propuestas concretas de movilización o acción para derrotar este ataque al nivel de vida.

Es por eso que llamamos a la preparación urgente para que comience la protesta masiva a través de volantes y reuniones masivas públicas. Los comités de acción democrática compuestos por activistas, trabajadores en los lugares de trabajo y jóvenes en la comunidad y los campus deben construirse desde abajo y vincularse en todos los estados y a nivel nacional para dar liderazgo al movimiento. Una serie de protestas y manifestaciones pueden actuar como una poderosa palanca de presión sobre los líderes del NLC y el TUC para que actúen. Dado el sufrimiento y la ira, cualquier iniciativa de lucha también puede convertirse rápidamente en un movimiento nacional que puede obligar al régimen a dar marcha atrás. La verdad es que el régimen sigue siendo fundamentalmente débil. Fue “elegido” por solo 8,7 millones de votantes, el 10 por ciento del número total de votantes registrados y el 37,7 por ciento de los votos emitidos en la elección. ¡Esta cifra no solo es el total más bajo sino también el porcentaje más bajo de votos emitidos ganados por cualquier presidente electo desde 1979!

Si se desarrolla un levantamiento de masas hoy, el régimen puede fracturarse o colapsar rápidamente, lo que plantea la pregunta de qué lo reemplaza. Es por eso que, al mismo tiempo que nos preparamos para contraatacar, también es esencial que se construya un partido político alternativo de trabajadores de masas que pueda actuar como palanca para que la clase trabajadora y las masas oprimidas de Nigeria tomen el poder y comiencen a dirigir la sociedad a lo largo de las líneas socialistas. De lo contrario, existe el riesgo de un colapso del régimen que conduzca a la llegada al poder de los militares o, en el peor de los casos, a un descenso a un conflicto sectario, algo que puede llevar a Nigeria más lejos en la dirección de la barbarie.

A LUCHAR POR:

Reversión del precio de surtidor de combustible a N195 por litro.

Arresto y juicio rápido de todos los ladrones de subsidios y confiscación de sus riquezas mal habidas

N200, 000 salario mínimo nacional que se incrementará regularmente de acuerdo con la tasa de inflación

Programa de choque inmediato para reparar refinerías antiguas y construir otras nuevas

Combustible refinado de la refinería de Dangote, cuando comience a operar, para ajustarse a un precio máximo de N195 por litro; de lo contrario, debe ser nacionalizado bajo el control y la gestión de los trabajadores.

Reversión de todas las tasas escolares aumentadas. No al préstamo estudiantil. Por una mejor financiación de la educación pública

Atención inmediata de las demandas del personal académico, personal no académico, médicos y todo el personal médico.

Liberación de todos los presos políticos y cese de los ataques a los derechos democráticos.

Nacionalización del sector del petróleo y el gas, los bancos, la gran industria y las minas bajo control y gestión de los trabajadores

Un gobierno obrero y popular armado de programa socialista.



