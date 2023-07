EEUU – 340.000 trabajadores y trabajadoras de UPS podrían iniciar una huelga histórica a partir del 31 de julio

Naomi LaChance

A l’encontre, 18-7-2023

http://alencontre.org/

Traducción de Correspondencia de Prensa

Los trabajadores de UPS (United Parcel Service) están organizando manifestaciones previas [piquetes de reivindicación] ante la perspectiva de una huelga histórica si el sindicato Teamsters (International Brotherhood of Teamsters) y el gigante de la entrega de paquetes no llegan a un acuerdo antes de que expire el convenio colectivo, el 31 de julio. Las negociaciones se encuentran estancadas después de que la empresa y el sindicato no llegaran a un acuerdo. El 97% de los miembros del sindicato Teamsters votó a favor de la huelga.

El contrato se aplica a 340.000 trabajadores a tiempo completo y parcial. Los piquetes, en los que los trabajadores se reúnen fuera del lugar de trabajo como cuando están en huelga, han tenido lugar recientemente en todo el país, incluso en Connecticut, Luisiana, Michigan, Oregón y California, donde levantaron pancartas en las que se leía «Just practicing for a just contract» («Nos estamos preparando para obtener un contrato justo»).

«Cada una de las partes acusa a la otra de lo ocurrido en la mesa de negociaciones», declaró a Truthout Richard Hooker Jr, secretario-tesorero y principal dirigente del sindicato local Teamsters 623 de Filadelfia. Pero para Richard Hooker, está claro quién es el culpable. «UPS optó por dilatar las cosas y ahora, en el último momento, señalan con el dedo a los Teamsters siendo que estamos listos, dispuestos y capacitados para negociar desde el principio. Tratan de hacer creer que la clase trabajadora o las familias trabajadoras son los ‘malos’, cuando en realidad son ellos. Son ellos los que causan todos estos problemas.»

El trabajo en UPS puede ser muy difícil. Por ejemplo, los trabajadores tienen que hacer frente al aumento de las temperaturas debido a la crisis climática. Tampoco tuvieron el lujo de quedarse en casa durante los confinamientos debidos al Covid-19. Al contrario, la carga de trabajo aumentó, ya que la gente evitaba hacer sus compras directamente.

En junio, los Teamsters lograron una importante victoria cuando la empresa aceptó instalar aire acondicionado en los camiones [dados los problemas de salud derivados de las altísimas temperaturas y el ritmo de reparto] a partir de enero de 2024, pero las mejoras no cubrieron todas las principales reivindicaciones del sindicato. Estas reivindicaciones son principalmente de carácter económico, como aumentos salariales para todos los trabajadores, independientemente de que lleven mucho tiempo en la empresa o de que sean trabajadores a tiempo parcial. Los Teamsters también reclaman una mejora de las prestaciones jubilatorias y un mejor seguro médico.

«Esta empresa multimillonaria [el margen operativo se estima en un 12,8% para el 2023] podría perfectamente hacer mucho por los trabajadores estadounidenses, pero no quiere hacerlo», declaró Sean O’Brien, presidente general del sindicato Teamsters. «UPS tenía la posibilidad de elegir y optó claramente por la vía equivocada».

Una de las reivindicaciones sobre las que UPS y el sindicato Teamsters no llegaron a un acuerdo es el aumento de los salarios de los trabajadores a tiempo parcial.

«Probablemente, tenemos una diferencia de 6 a 7 dólares la hora entre los salarios iniciales de los trabajadores a tiempo parcial y los empleados con más antigüedad», declaró Sean O’Brien al sitio de noticias Supply Chain Dive.

«Los trabajadores a tiempo parcial están siendo engañados, explotados y olvidados», explica Fred Zuckerman, secretario-tesorero general del sindicato Teamsters. «El sindicato debe terminar de una vez por todas con esta situación en UPS. Si esta forma de operar de la empresa no se termina ahora, no se terminará nunca».

Sean O’Brien dijo al sitio web de economía Bloomberg que otro problema en las negociaciones es que, si bien es cierto que un trabajador de UPS a tiempo completo puede llegar a ganar 93.000 dólares al año, por ejemplo, sólo alcanza esa cifra si trabaja entre 60 y 65 horas por semana.

Richard Hooker declaró a Truthout que quería «mejeores salarios, más puestos de trabajo a tiempo completo para los trabajadores a tiempo parcial, mejores y condiciones de trabajo más seguras», así como un «procedimiento de resolución de litigios más eficaz». Afirmó que la empresa tomaba represalias contra los trabajadores que denunciaban las condiciones laborales sancionándolos o despidiéndolos, y añadió: «Por encima de todo, tenemos que acabar con el acoso laboral y sindical». El año pasado, cuatro trabajadores declararon a The Nation que UPS los había despedido por militar en el sindicato.

En 2022, UPS obtuvo un beneficio récord de 11.300 millones de dólares sobre una facturación de 100.000 millones de dólares. En una teleconferencia sobre los resultados celebrada en abril, Carol B. Tomé, presidenta de UPS, dijo a los inversores que la empresa estaba trabajando para «protegerse ante la eventualidad, poco probable, de una huelga». En el mismo período, Carol B. Tomé recibió una remuneración total de 19 millones de dólares.

En el transcurso de la conferencia, Carol B. Tomé comparó las negociaciones con un desacuerdo con su marido por el tema de un cachorro. «Como en cualquier negociación», dijo, «habrá ruido y algunos batacazos por el camino. Y acabo de tener una discusión con mi marido por un cachorro. Hubo ruido, fue algo incómodo… Pero en cualquier negociación, eso es lo que pasa, y ése es sin duda nuestro caso. Por eso vuelvo a nuestra estrategia de distribución, que consiste en que los ejecutivos con mayor influencia se acerquen a nuestros clientes y se aseguren de que están satisfechos con nosotros, ya que estamos seguros de que cumpliremos nuestro contrato.» «Lo entiendo. Lo entiendo. Buena suerte con el cachorro», respondió un miembro de la Deutsche Bank presente en la reunión.

Los Teamsters consiguieron algunos avances en las negociaciones. En junio, lograron que a partir del año que viene se instalara aire acondicionado en los camiones de UPS. «Hemos logrado avances con [el acuerdo de principio] para [el aire acondicionado], la reducción del calor y otras cuestiones no económicas», declaró a Truthout Kara Deniz, directora adjunta del departamento de iniciativas estratégicas del sindicato Teamsters. «Este acuerdo de principios está sujeto a la ratificación del acuerdo nacional, y UPS debe cumplir el contrato sobre los salarios que merecen los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo». [1]

Pero el acuerdo de principio sobre el aire acondicionado podría haberse conseguido antes. En el verano de 2022, el empleado de UPS Esteban Chávez Jr. sufrió un desmayo tras el reparto durante una jornada canicular en la región de Pasadena, en California. La temperatura exterior superaba los 32 grados y dentro de su camión era aún más elevada. Murió por los efectos del calor exactamente el día después de sus 24 años. «Duele, es un dolor que nunca desaparecerá. Y no le deseo a nadie la experiencia de perder a un hijo», dijo Esteban Chávez Sr, padre del empleado.

Los datos de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA-Occupational Safety and Health Administration) informan sobre otro caso ocurrido en agosto de 2021, en el que un empleado murió a las 2 de la madrugada después de haber levantado y transportado cajas bajo intenso calor. Según informan los medios locales, el empleado se llamaba José Cruz. Tenía 23 años.

El análisis realizado por Truthout de los datos de la OSHA reveló numerosos incidentes preocupantes en UPS, que demuestran claramente que los trabajadores realizan tareas peligrosas. Truthout examinó 219 casos, abiertos o cerrados, en EE.UU. con violaciones de las normas en los últimos cinco años. Al menos 24 de estos incidentes estaban relacionados con el trabajo en condiciones de calor intenso. En al menos seis de los casos, el trabajador tuvo que ser trasladado a un hospital.

Viviana González, dirigente y delegada sindical del sindicato local Teamsters 396 de Palmdale, California, trabaja en una región muy árida y dice que no tiene ninguna protección contra el calor. Explica que algunos de sus compañeros tienen problemas renales, que ella atribuye a la deshidratación provocada por trabajar en el desierto. El aire acondicionado, dijo Viviana González a Truthout, es «una gran victoria». Y añadió: «Este es el poder de un sindicato: después de tantos años hemos llegado a ser tan fuertes gracias a nuestra unidad, […] estos son los resultados que puede conseguir un sindicato comparado con la falta de organización sindical.»

UPS dijo a Truthout que la empresa «se preocupa profundamente por su personal y la seguridad sigue siendo su máxima prioridad. La seguridad frente al calor no es una excepción. Tenemos un acuerdo de seguridad contra el calor con los Teamsters que incluye nuevas medidas que se basan en acciones importantes puestas en práctica para los empleados de UPS en primavera que incluyen un nuevo equipo de aire acondicionado [y la mejora del control por GPS y otras herramientas, que tiene un impacto significativo en los ritmos de trabajo] y una mejor formación desarrollada en colaboración con expertos en ciencias del deporte del Instituto Korey Stringer de la Universidad de Connecticut, el Instituto de ciencias del deporte Gatorade [una marca de bebidas deportivas controlada por PepsiCo] y MISSION, una empresa de ropa deportiva. «

Aparentemente, UPS no tiene intenciones de instalar aire acondicionado en sus depósitos. Sólo hay aire acondicionado en las oficinas de la dirección de los mismos, explica Richard Hooker, del sindicato local Teamsters 623. «El aire acondicionado es un paso que va en la buena dirección, pero también tenemos que asegurarnos de que los trabajadores de los depósitos tengan también algún tipo de protección contra el calor», añadió.

UPS no hizo comentarios sobre este asunto.

Según la OSHA, en un caso de junio de 2019, un trabajador de Fort Lauderdale, Florida, estaba entregando paquetes bajo el calor y empezó a sufrir calambres. En lugar de permitirle que buscara atención médica o se fuera a su casa, el supervisor vino con él en el camión y le ayudó a entregar el resto de los paquetes. Al final de su turno, el empleado sufría de fuertes dolores, al punto de no poder llegar a su vehículo particular. Fue hospitalizado por agotamiento debido al calor y se le diagnosticó rabdomiólisis, una degradación del tejido muscular que puede ser mortal o provocar una discapacidad permanente. UPS fue sancionada con una multa de 9.282 dólares.

Truthout identificó también seis casos registrados por la OSHA y relacionados con las normas de seguridad durante el Covid. Aunque estos incidentes no hayan sido analizados en detalle, demuestran que las empresas están obligadas a establecer un procedimiento escrito de prevención de Covid. Los empleados de UPS tuvieron que seguir trabajando, mientras que muchas personas podían quedarse en su casa durante el confinamiento.

«Le hemos dado a la empresa miles de millones de dólares y trabajamos toneladas de horas», explica Viviana González, del sindicato local Teamsters 396. «Corríamos peligro nosotros y nuestras familias por culpa de Covid. Creo que es bastante deplorable que la empresa quiera acumular tantos beneficios y es un gran problema porque si UPS cuidara a sus empleados, éstos estarían agradecidos.»

El presidente de los Teamsters, Sean O’Brien, declaró a Breaking Points que los miembros del sindicato habían transportado vacunas «cuando ni siquiera tenían derecho a ellas»

Los datos de OSHA también revelan varios incidentes de amputaciones de dedos de las manos y de los pies como consecuencia del trabajo en UPS. En un caso de febrero de 2022, el dedo del pie de un empleado fue amputado quirúrgicamente después de que cediera la parte inferior de una caja y un objeto pesado cayera sobre el pie del empleado. Por ese caso, UPS recibió una multa de 18.646 dólares.

Truthout pudo identificar seis incidentes que provocaron la muerte de un trabajador en los últimos cinco años. En 2018, un empleado de Kentucky murió al quedar atrapado en un sistema de cintas transportadoras, según la OSHA. UPS fue multada con 14.000 dólares.

Richard Hooker dijo que había habido un caso en el que una trabajadora, Cynfiah Burnell, se había caído de una escalera y se había fracturado la muñeca. UPS supuestamente la dejó «sentada durante horas y esperó a que se descargaran los paquetes antes de acompañarla al centro de salud». Dice que la trabajadora recibió dinero por el accidente, pero que eso no resuelve el problema fundamental de un estatuto digno en los lugares de trabajo.

En abril de 2021, Robert Cowie, ex director de relaciones laborales del distrito de Chesapeake de UPS, le escribió una carta a Richard Hooker sobre el incidente y la manifestación que tuvo lugar a continuación. «Quiero dejar claro que UPS está de acuerdo con usted en que la situación podría haberse manejado mejor», escribió. «Lo reconocemos. No creemos que nuestro equipo directivo haya actuado de forma malintencionada. Sin embargo, una vez más, la situación podría haberse manejado mejor, y nos comprometemos a hacer todo lo posible para garantizar que las situaciones futuras se manejen de una manera que corresponda mejor a los valores de UPS.»

Una respuesta nada satisfactoria para Richard Hooker. «UPS ha ganado tanto dinero», dijo, «y ha ganado tanto dinero que puede simplemente pagar por estas infracciones… Tiran dinero por la ventana en lugar de solucionar los problemas».

En un comunicado, UPS respondió que la empresa había «invertido más de 343 millones de dólares en Estados Unidos en 2022 en formación en materia de seguridad» y que involucraba a sus «empleados de primera línea en dicho proceso». «Cumplimos todas las normas OSHA aplicables. Apreciamos cada oportunidad que permita examinar y mejorar las políticas y normas de seguridad que protegen a nuestra mano de obra.»

Por su parte, Viviana González intervino recientemente en un encuentro organizado por la OSHA en San Diego. «Ya había dicho que estas empresas sólo harían estrictamente lo mínimo exigido por la ley», afirmó. Les dije: es muy importante que ustedes establezcan leyes porque estas empresas van a hacer estrictamente lo mínimo para cumplir con lo que ustedes exigen».

UPS y los Teamsters tienen aún cierto tiempo para llegar a un acuerdo. «Negarse a negociar, especialmente cuando la línea de llegada está a la vista, crea un malestar significativo entre los empleados y los clientes y amenaza con perturbar la economía estadounidense», dijo UPS en un comunicado.

La huelga podría animar a los trabajadores de otras empresas, como Amazon, a exigir también mejores condiciones laborales. Los Teamsters se han sindicalizado en el gigante del comercio electrónico, que trabaja con UPS. Trabajadores de cuatro estados se han declarado en huelga, entre ellos el de Palmdale, donde trabaja Viviana González.

«En este período de gran solidaridad sindical», los Teamsters publicaron en Facebook, «los Teamsters de UPS están luchando por todas las familias trabajadoras -y luchando para reconquistar lo que significa ser un trabajador en Estados Unidos. Estamos luchando por un futuro en el que todos los trabajadores puedan beneficiarse de las ganancias que generan, con condiciones de trabajo dignas en empleos estables y empleos llamados de clase media que permitan mantener a sus familias. No más trabajo precario, basta de seguir luchando por migajas». [2]

«Actualmente, la posibilidad de una huelga es muy, muy alta», dijo Richard Hooker. «Por ahora, no veo otra alternativa que la de ir a la huelga».

(Publicado originalmente en Truthout, 14-7-2023: https://truthout.org/articles/ups-workers-prep-to-strike-for-demands-that-would-improve-lives-of-over-340000/]

Notas de A l’encontre

[1] Bernie Sanders, en un tweet el 22 de junio -las negociaciones comenzaron en mayo- dijo: «Si UPS puede gastar más de 8.400 millones de dólares en la recompra de acciones y en reparto de dividendos este año, puede permitirse pagar mejores salarios, ventajas y condiciones de trabajo a sus empleados.»

[2] Alexandria Ocasio-Cortez, en una reunión realizada el 7 de julio con trabajadores y trabajadoras de UPS en Nueva York, dijo: «Lo que estamos a punto de empezar requiere la solidaridad de todos nosotros. Su lucha aquí está a la vanguardia de una batalla por la dignidad de todos los trabajadores de este país». También señaló que si se llevara a cabo esta huelga, una de las mayores de la historia contra un solo empleador, se sumaría a la movilización y la huelga de unos 100.000 guionistas y actores de Hollywood.

