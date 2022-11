Nicolás Llempi, hermano de comunero asesinado por marinos: «Vamos a exigir justicia hasta las últimas consecuencias»

En Wallmapu

Resumen.cl 3 de noviembre de 2022

Desde la mañana de este jueves, diversas comunidades mapuche se reunieron en el lugar en que fue asesinado Yordan Llempi Machacan a manos de infantes de marina en Cañete. RESUMEN conversó con Nicolás Llempi, hermano de Yordan, quien exige justicia ante lo que asegura fue un «cobarde asesinato» por parte de las Fuerzas Armadas.

Por Nicolás Salazar

Comunidades mapuche del territorio lavkenche, pehuenche y huenteche se reunieron en una amplia convocatoria a un año del asesinato de Yordan Llempi Machacan en el sector de San Ramón, en la misma comuna donde infantes de marina asesinaron al joven mapuche en el patio de su propia casa, el 3 de noviembre de 2021.

Actualmente, el teniente Luis Videla y el cabo Ricardo Seguel, los funcionarios de la Armada implicados en el asesinato de Yordan Llempi Machacan, se encuentran en libertad sin medidas cautelares, esperando el avance de la investigación en su contra.

En conversación exclusiva con RESUMEN, Nicolás Llempi respondió diversas preguntas al cumplirse el año desde el asesinato de su hermano, durante el estado de excepción decretado por el imputado Sebastián Piñera.

-A 1 año del asesinato de tu hermano Yordan Llempi, ¿creen que ha existido justicia?

Hoy se cumple un año del asesinato cobarde del Estado a mi hermano y no ha existido nada de justicia. Esto principalmente porque los asesinos de mi hermano siguen libres y no existe ningún castigo para ellos.

No existe justicia porque ellos tienen privilegios por ser militares. Pero nosotros como familia vamos a seguir a manifestándonos y conmemorando el asesinato de mi hermano todos los años, hasta que se haga justicia.

En la imagen, Nicolás Llempi sostiene un cartel durante la conmemoración de 1 año desde el asesinato de su hermano por infantes de marina

¿Cuál es el estado actual del caso en términos jurídicos?

Desde que empezó el caso no han existido avances, el caso se mantiene estancado, principalmente porque los milicos siguen libres, y ni siquiera hay un arresto domiciliario, menos aún un arresto total. Además, el caso lo han aplazado un montón de veces, evitando que avance y protegiendo a los asesinos.

Siguen viniendo a nuestra casa a hacer pericias, pero esas pericias no hacen avanzar el caso, seguimos sin justicia, ante este asesinato cobarde, a mi hermano lo mataron en nuestra propia casa.

Un gran número de comunidades se reunieron en Huentelolen, comuna de cañete para conmemorar el año desde el asesinato de Yordan Llempi por infantes de marina el 3 de noviembre de 2021 durante el gobierno de Piñera

¿Cuáles son las próximas acciones para exigir justicia en el asesinato de Yordan Llempi?

Tenemos conversadas acciones con la gente de las comunidades, con los loncos, los weichafes, porque vamos a exigir justicia, vamos a hacer todo lo necesario para que los culpables paguen.

Vamos a seguir haciendo marchas, vamos a seguir juntándonos como comunidad. Hemos convocado marchas, con los hogares de mapuche de Temuco y Concepción.

La gente del territorio lavkenche nos apoya, entonces vamos a hacer lo posible porque la justicia se haga realidad, y que los asesinos de mi hermano paguen con cárcel por asesinar a un joven. Vamos a pelear hasta el último momento.

¿Cuál es su evaluación sobre la violencia de carabineros y efectivos de la Armada en territorio mapuche durante el gobierno de Boric, a propósito de la continuidad de los estados de excepción?



Hoy en día sigue el hostigamiento de los milicos, en nuestra propia casa, en nuestro territorio lavkenche, en nuestro lof.

Los pacos y los milicos pasan por fuera de nuestra casa todos los días impunemente, sentimos mucha impotencia cada vez que los vemos.

Con el gobierno de Boric para nosotros no ha habido ningún cambio y creo que no va a haber, porque ellos tienen el poder del Estado y nosotros no vamos a descansar hasta hacer justicia por mi hermano Yordan.

