Mis medios de comunicación preferidos, alternativos al sistema dominante (página en constante construcción, agregando nuevos datos y medios y sacando los obsoletos)

“No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario si no hay una profunda revolución cultural”

Educación popular, auto-educación, compartir conocimientos, no le echemos la culpa siempre a los demás

El facho pobre o fachiturro, no nace por generación espontánea, es producto de la manipulación del poder, es producto de la pésima educación, es producto de nuestro propio abandono de los territorios, es producto de varios factores y de nuestra propia incapacidad de educar a nuestros pares.