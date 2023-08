Mediterráneo – Desastres de embarcaciones de migrantes: sistema capitalista que antepone las ganancias a las vidas

28 de agosto de 2023 Callum Joyce, Partido Socialista (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Personas que huyen desesperadamente de la guerra y la pobreza se ven obligadas a subir a barcos como estos. Foto de : USNF

Las consecuencias mortales de las personas empujadas a embarcaciones de traficantes, obligadas a abandonar sus hogares debido a la pobreza o para escapar de la guerra y la devastación ambiental, han estado constantemente en las noticias en el Reino Unido y en toda Europa durante los últimos meses. Estos viajes suelen ser extremadamente peligrosos y exigen que los migrantes paguen grandes cantidades a los traficantes, a quienes les importa poco su seguridad.

Hasta quinientas personas están desaparecidas, presuntamente muertas, tras el hundimiento de un barco pesquero frente a las costas de Grecia en junio. Y más de 60 personas se presumen muertas frente a las costas de Cabo Verde, intentando huir a España. El sistema capitalista crea las condiciones que hacen que la gente huya de sus hogares y es indiferente a la pérdida de vidas y las situaciones desesperadas que enfrentan.

Gobierno del Reino Unido

Tras la caótica retirada de las tropas británicas de Afganistán en 2021, el gobierno prometió una “Operación Cálida Bienvenida” para los afganos y sus familias que habían trabajado con las fuerzas británicas. Cientos de personas siguen varadas en Pakistán, separadas de sus familias en Gran Bretaña. La falta de recursos y la deliberada inacción del gobierno conservador ha provocado que los barcos queden a la deriva en condiciones peligrosas; Un reciente zozobra de un barco en el Canal de la Mancha provocó el ahogamiento de seis personas.

Los conservadores han aumentado el uso de la retórica populista en torno al tema de la migración para tratar de desviar la atención de la crisis económica que ha supervisado su gobierno cada vez más fracturado. Este es un intento cínico de aprovechar la ira que existe en la sociedad por el estado de nuestros servicios públicos, que han sido reducidos hasta los huesos por años de austeridad.

Es cierto que no hay suficientes viviendas de alta calidad ni empleos dignos para las personas que ya viven aquí. Pero esto no significa que los trabajadores en Gran Bretaña deban competir con los que huyen del extranjero. ¿Por qué no podrían utilizarse las decenas de miles de millones de libras en ganancias obtenidas por las compañías energéticas y otros grandes monopolios para financiar adecuadamente los servicios y lanzar un programa masivo de construcción de viviendas sociales y creación de empleo?

Los trabajadores y los migrantes deben ser parte de una lucha unida para luchar por los recursos que todos necesitamos. Esto debería incluir la lucha para que los solicitantes de asilo y refugiados se organicen en sindicatos, por el derecho a trabajar legalmente, con un salario mínimo con el que todos puedan vivir.

El Partido Laborista ha demostrado que no tomará medidas radicalmente diferentes a las de los conservadores si llega al poder. Los consejos locales dirigidos por los laboristas continúan implementando la austeridad conservadora, sin intentos de contraatacar y hacer campaña por los recursos que necesitamos. Y también han dicho que seguirán alojando a solicitantes de asilo en condiciones inseguras, incluso en la barcaza Bibby Estocolmo.

Está claro que la clase trabajadora necesita un partido propio para luchar por más recursos: empleos, viviendas y servicios para todos, y para presentar un programa socialista audaz que pueda quitarles la riqueza a los súper ricos para pagarlos. . Sólo luchar para poner fin al sistema capitalista puede garantizar un nivel de vida digno y poner fin a las guerras interminables y la destrucción climática que han provocado tanta miseria a nivel mundial.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...