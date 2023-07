por Ernesto Medina, Movimiento Aquí La Gente.

Así no más, me voy indignado ante tanta miseria humana, tanto egoísmo, corrupción y tanta depredación.

¿Que mierda de país le dejaremos a nuestros hij@s y niet@s?

La copia feliz del Edén se fué a la cresta.

La ignorancia campea en nuestras vecindades.

¿Para esto luchamos y arriesgamos nuestras vidas?

Lamentablemente los «compañeros» y sus partidos se entregaron al sistema.

Pa que decir de los jóvenes que «predican» con el ejemplo y revolucionariamente engendran fundaciones por doquier.

¡¡Está es la cueca en pelota, al que le toca, le toca!!

Me reveló a bailar al ritmo del regeaton, que hoy es el himno oficial de los «que no luchan» con sus ojos vendados.

Siiii, me voy!!

Pero,… me quedaré un rato más, en honor a mis padres, a mis hij@s y niet@s.

¡¡VEN UNID@S SEREMOS…. CIUDADANOS!!

El loco de la Esquina

