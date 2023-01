Mate al Rey (91): El indulto revela que en Chile hay presos políticos y que estos deben ser liberados

Boric sorprendió a fin de año con el indulto a 13 presos políticos, doce de la revuelta y uno (Mateluna) del FPMR. Este acto de autoridad revela algo que desde el 11 de marzo, al instalarse el Gobierno, siempre fue negado: que en Chile hay presos políticos. No podemos confundirnos la liberación de los compañeros no es un acto de gracioso democratismo. No es que Boric se haya vuelto bueno, se trata por el contrario de un importante aunque pequeño resultado de la lucha popular que debe ser interpretado como un aliciente para redoblar la lucha por la completa liberación de las presas y presos políticos que por centenares aún se encuentran tras las rejas.

Como muestra un botón: ni Mauricio Hernández Norambuena ni Héctor Llaitul, cuya prisión a todas luces es un acto de represión política, fueron alcanzados por la dispensa presidencial del indulto.

En el formato «Al Costado de la Cancha», que tributa a Cañón Alonso., Riquelme y El Licenciado pasan revista a esta sorprendente noticia y hacen un apretado balance político de lo ocurrido este 2022, el año en que vivimos el peligro.

Fe de errata: El Licenciado confundió a Monsalve (PS) con Cataldo (PC) al referirse a quienes acompañaron a Hassler en el lanzamiento del proyecto de remodelación callejera destinado a hacer desaparecer físicamente la Plaza Dignidad. Errar es humano!!!

A nuestros teleespectaodres, comentaristas y seguidores, a todos los que hacen posible Mate al Rey: un gran y feliz año nuevo, que el 2023 sea una gran barricada!!!!!

Panelistas: Marco Riquelme García y Gustavo Burgos Velásquez

Dirección y edición: Sergio Rizenverg Cohen

Asistente de edición: Juan García Brun

