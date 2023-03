Marxismo, interseccionalidad y lucha contra la opresión de las mujeres hoy

8 de marzo de 2023 Comité por una Internacional de Trabajadores

Cris Thomas

IMAGEN: Protesta por los derechos de las personas trans en Londres el 9 de julio (Foto: London SP/CWI)

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) publicamos un artículo escrito para Solidarität, el periódico de la sección alemana del Comité por una Internacional de Trabajadores (CIT).

mundosocialista.net

‘Mujer, vida, libertad’, ‘Las vidas negras importan’, ‘#Metoo’, ‘Ni una menos’: las protestas contra la opresión compartida han sido una característica destacada del mundo posterior a la ‘Gran Recesión’ de 2008. Las mujeres en los EE. UU., Polonia, Irlanda y América Latina se han levantado para defender y extender el derecho al aborto. Las protestas contra la violencia de género se han extendido por países desde India hasta México. Las trabajadoras mal pagadas en Escocia se declararon en huelga y ganaron una importante lucha por la igualdad salarial. Todos estos movimientos han arrojado diferentes teorías y estrategias sobre cómo se puede combatir con éxito la opresión de las mujeres.

Una de esas ideas es la interseccionalidad. Como muchas teorías de la opresión, está abierta a diferentes interpretaciones, pero generalmente se entiende como un reconocimiento de que los individuos y los grupos pueden experimentar múltiples opresiones (género, raza, clase, sexualidad, capacidad, etc.) y que esas opresiones se ‘intersectan’ e impactan entre sí.

La interseccionalidad no es nueva. Surgió en el movimiento de mujeres en los EE. UU. en la década de 1970, que inicialmente tendía a ver a las ‘mujeres’ como un grupo indiferenciado. En particular, las mujeres negras sintieron que sus experiencias no se tenían en cuenta. En los movimientos de hoy, ha sido principalmente el deseo de unidad en la lucha lo que ha atraído a los manifestantes a la idea de la interseccionalidad, y esto tiene el potencial de ser un desarrollo generalmente positivo.

El movimiento de mujeres de la ‘segunda ola’ tuvo lugar en un período de radicalización, con crecientes luchas obreras en muchos países; el movimiento de derechos civiles en los EE.UU.; protestas masivas contra la guerra en Vietnam; y movimientos de liberación nacional contra el imperialismo. Las décadas que acompañaron su declive, desde finales de la década de 1970, fueron las del auge del neoliberalismo, el derrumbe de los estados estalinistas en la Unión Soviética y Europa del Este, y un bajo nivel de lucha colectiva como dirigentes de los sindicatos. y los partidos tradicionales de trabajadores abrazaron el mercado capitalista.

Fue en este contexto que las ideas ‘posfeministas’ y las ‘políticas de identidad’ se arraigaron en las universidades y en la cultura popular de los países capitalistas más desarrollados, enfatizando una ruta individual hacia la igualdad y la liberación. Las mujeres solo necesitaban dejar de verse a sí mismas como víctimas. Con la actitud correcta, la igualdad estaba a su alcance. Deberían concentrarse en cambiarse a sí mismos en lugar de cambiar la sociedad. Se argumentó que si pudiéramos obtener una mejor representación de las mujeres, más mujeres en posiciones de poder e influencia, entonces las cosas cambiarían para mejor.

lucha colectiva

no lo hicieron Y la crisis financiera global de 2007-8 desató un período de austeridad viciosa. Esto perjudicó particularmente a las mujeres, que tienen más probabilidades de depender de los servicios y beneficios públicos y de trabajar en el sector público. Con un vacío político en la izquierda, y las nuevas fuerzas de izquierda que surgieron sin ofrecer una alternativa viable, en algunos países los populistas de derecha han ganado apoyo electoral. Argumentando que los derechos de las mujeres han ‘ido demasiado lejos’, se han propuesto explotar las ideas divisivas que aún tiene una minoría en la sociedad para ganar una base electoral, atacando, en particular, el derecho al aborto y los derechos de las personas LGBTQ+.

Este nuevo período de crisis y creciente desigualdad ha dado impulso al comienzo de un repunte en la lucha colectiva, alimentado aún más por la pandemia de Covid y la actual crisis del costo de vida, que han afectado desproporcionadamente a las mujeres de muchas maneras. Dentro de los movimientos sociales que han salido a la calle ha sido bastante fuerte la idea de unidad, buscando superar algunas de las divisiones que históricamente han fomentado las clases dominantes para debilitar nuestras luchas.

Aunque todavía hay minorías que quieren excluir a los hombres de las protestas de mujeres, o a los blancos de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial, o que caen en la trampa de ver en conflicto los derechos de las mujeres y las personas trans, esta no ha sido la tendencia dominante. tendencia en los movimientos recientes. Ha habido un reconocimiento creciente, especialmente entre los jóvenes, de que las opresiones están interconectadas y que si los grupos oprimidos y explotados se unen, sus luchas se fortalecen.

Las campañas y protestas en los últimos años han creado conciencia sobre la opresión de las mujeres y logrado algunos cambios legales importantes, especialmente con respecto al derecho al aborto y la violencia contra las mujeres. Pero esto debe combinarse con una comprensión de cómo todas las opresiones están enraizadas y reforzadas por la sociedad capitalista, lo que la mayoría de las teorías de la interseccionalidad no hacen. Sin esa comprensión y una estrategia para acabar con el capitalismo, cualquier ganancia que se obtenga estará constantemente bajo amenaza. A pesar de tener el derecho legal al aborto, las mujeres en varios países no han podido acceder a una terminación porque no cuentan con los recursos económicos, o simplemente no existen las facilidades. Sin fondos para refugios y viviendas públicas, las mujeres no pueden aprovechar las leyes en relación con el abuso doméstico. Los recortes en los servicios públicos contribuyen a las bajas tasas de condena por acoso y violación. Y el derrocamiento de Roe V Wade en los EE. UU. ha demostrado cómo las reformas por las que se luchó y ganó se pueden volver a quitar.

Orígenes de la opresión

Es cierto que los orígenes de las diferentes opresiones no son necesariamente los mismos: en esta interseccionalidad y el marxismo estarían generalmente de acuerdo. A diferencia del racismo, por ejemplo, la opresión de la mujer no se originó con el capitalismo, sino con las sociedades de primera clase que surgieron hace miles de años. La familia patriarcal, y el papel de la mujer dentro de ella como reproductoras de herederos varones legítimos –su reproducción, sexualidad y comportamiento bajo el control y la autoridad de los padres y esposos– surgió como parte de los mismos procesos que condujeron a la propiedad y el control privados. de la producción y la riqueza, y la explotación de una clase sobre otra. Con el desarrollo de estados más complejos, la opresión de las mujeres se legitimó y reforzó en toda la sociedad por medio de la religión, la ideología, el sistema legal, etc.

El sistema capitalista de ganancias heredó la familia patriarcal y la ideología patriarcal de sociedades anteriores basadas en clases y luego las adaptó para satisfacer las necesidades económicas de la clase capitalista dominante. Por supuesto, ha habido grandes cambios en las actitudes sociales con respecto a los roles de género tradicionales, como resultado de las campañas y los cambios estructurales en el capitalismo que atraen a un número cada vez mayor de mujeres a la fuerza laboral. Sin embargo, las mujeres siguen siendo abrumadoramente las principales responsables del cuidado de los niños y de los familiares dependientes. Junto con la discriminación residual en el lugar de trabajo y los estereotipos de género, esto afecta los tipos de trabajos que las mujeres pueden hacer, los salarios que pueden ganar y las condiciones en las que pueden trabajar. Y con el capitalismo en una profunda crisis sistémica,

Todo esto refuerza la desigualdad de género y las ideas retrógradas, sexistas y misóginas que aún persisten en la sociedad. Son perpetuados aún más por empresas controladas por capitalistas que explotan las normas de género existentes y convierten todo en una mercancía para vender con fines de lucro. Entonces, a pesar de los cambios positivos en las actitudes que han tenido lugar, las mujeres continúan siendo cosificadas, mientras que se siguen promoviendo ideas binarias estereotipadas sobre la masculinidad y la feminidad, sobre los roles sociales de hombres y mujeres y cómo deben verse y comportarse. Está en su punto más extremo con la industria del porno y en las redes sociales, pero también se fomenta en las industrias de la belleza, la moda y la música, etc.

La desigualdad de género y el capitalismo están tan inextricablemente entrelazados que es imposible luchar con éxito contra ‘el patriarcado’ a menos que esa lucha esté vinculada a una estrategia general para acabar con la sociedad capitalista. Entonces, si bien es importante hacer campaña para desafiar las actitudes y el comportamiento patriarcal, sexista y misógino, hay un límite en cuanto a cuánto se pueden cambiar en un sistema capitalista en crisis, y cuya fuerza motriz es la maximización de las ganancias.

Anticapitalismo

Una minoría cada vez mayor de quienes están involucrados en las luchas sociales de hoy, conscientes de la desigualdad, la opresión, la injusticia y la destrucción climática globales, se considerarían a sí mismos ‘anticapitalistas’, incluidos algunos defensores de la interseccionalidad. Pero incluso en esos casos, esa interseccionalidad podría describirse como ‘anticapitalista’, no ofrece una estrategia sobre cómo se puede derrocar el sistema capitalista. Para los marxistas, la clase obrera organizada, de todos los géneros, tiene el papel central que desempeñar en la lucha para acabar con el capitalismo y, por lo tanto, sentar las bases para acabar con la explotación y la opresión en todas sus formas. La interseccionalidad, por otro lado, aunque reconoce la opresión de clase, la considera solo como una más en una serie de opresiones, y los trabajadores simplemente como una ‘agencia’ o ‘aliado’ entre muchos en las luchas contra ellos.

No hay duda de que los millones de trabajadores organizados en sindicatos son, si se movilizan, potencialmente un poderoso aliado para tener de su lado en cualquier campaña o movimiento, ya sea para luchar contra la opresión y la injusticia, para defender los logros obtenidos frente a la ataques, o para ganar cambios legales y reformas materiales. Pero los trabajadores son mucho más que un aliado u otros grupos oprimidos. Debido a su explotación en el lugar de trabajo, como fuente de ganancias capitalistas, y debido a que su conflicto con los capitalistas los empuja hacia una conciencia y acción colectiva, tienen tanto el interés material como el poder para poner de rodillas al capitalismo. Y, al tomar el control de las principales empresas capitalistas, eliminar el afán de lucro e instituir la planificación socialista democrática de la economía,

Ese poder colectivo de la clase trabajadora organizada, su potencial para unir a todos aquellos que luchan para terminar con la explotación, la opresión y la injusticia, se está volviendo cada vez más claro a medida que los trabajadores en Gran Bretaña, Francia y varios otros países se han levantado y emprendido acciones de huelga. para defender sus niveles y condiciones de vida frente a la crisis económica y los ataques de los patrones y gobiernos capitalistas.

Un gran número de trabajadoras han estado en los piquetes y en las protestas y manifestaciones durante estas huelgas. Y han sido mujeres jóvenes valientes quienes iniciaron y lideraron las protestas masivas en Irán. Allí, las manifestaciones contra el brutal asesinato de Masha Amini y el uso forzado del velo se convirtieron rápidamente en un levantamiento contra todo el régimen iraní. Sin embargo, a pesar de lo heroicos que han sido estos levantamientos y movimientos de masas (en Irán, Sudán, Sri Lanka, Chile y otros lugares), muestran claramente que el coraje y la determinación frente a la opresión y la represión no son suficientes. Transformar la sociedad necesita organización política, estructura y un programa para el cambio revolucionario.

El Día Internacional de la Mujer se originó como un día de lucha, iniciado por mujeres socialistas que entendieron el vínculo entre la liberación de la mujer y la transformación socialista de la sociedad: que el socialismo no es solo una buena idea, sino absolutamente esencial para que las mujeres y todos los grupos oprimidos terminen. la desigualdad, la discriminación y el abuso. En lo que respecta a las mujeres, una economía democráticamente planificada liberaría los recursos para permitirles tener opciones reales sobre el tipo de trabajos que realizan, con las horas que desean y con salarios y condiciones decentes. Los servicios públicos totalmente financiados, de alta calidad y controlados democráticamente aliviarían las cargas domésticas y de cuidado de las mujeres y sentarían las bases para acabar con la desigualdad de género en el lugar de trabajo, en la familia y, en general, en la sociedad.

Claramente, las actitudes no cambiarían de la noche a la mañana simplemente reemplazando el capitalismo con un sistema socialista. Pero con una economía basada en la cooperación, la solidaridad y la igualdad, sin clases ni jerarquías, esos valores permearían a la sociedad en su conjunto, sentando las bases para erradicar la violencia, el acoso, el abuso, la discriminación, la desigualdad y toda opresión.

