Manifiesto Constituyente por la Renacionalización de los Bienes Comunes esenciales y estratégicos y la construcción de un Modelo Económico Alternativo

POR DEBATE CONSTITUYENTE y FUNDACIÓN LATINOAMERICANA DR. SALVADOR ALLENDE

El futuro de Chile está estrechamente ligado a la renacionalización y a la soberanía popular de nuestros minerales estratégicos y esenciales, a la recuperación de las inmensas riquezas de nuestros bienes naturales, especialmente del cobre, el litio, el agua y a nuestro extenso mar chileno. Recursos hoy en su gran mayoría privatizados controlados por los grandes grupos económicos.

DIMENSIONES DEL SAQUEO:

La riqueza regalada a las 10 más grandes mineras privadas del cobre alcanza un valor piso de $114.000 millones de dólares solo entre los años 2005 y 2014.

Entre los años 1990 y 2019, las empresas que corresponden a la gran minería privada han exportado alrededor de 88.823.500 toneladas de cobre fino, considerando el precio real del cobre para cada año, los ingresos por producción de cobre son 497.670.272.466 de dólares. El cálculo está muy por debajo del real, ya que se debe agregar otros minerales presentes, como el molibdeno, el oro, la plata, entre otros ricos minerales que van en el concentrado de la pulpa que se exporta.

Si llevamos las cifras a viviendas, los casi 500 mil millones de dólares que se han llevado, equivalen a más de 6 millones de casas o departamentos de unas 2000 UF.

Por eso es que ¡¡NO SON 30 PESOS, SON 30 AÑOS DE SAQUÉO!!

Según los datos de la Comisión Chilena del Cobre, durante esos mismos casi 30 años, el impuesto a la renta, más impuesto específico a la minería, ha sido solo de $47,057 millones de dólares que esas mineras han aportado a las áreas públicas del país. Muy lejos de los$497,670 millones de dólares por ingresos por exportaciones. La cifra aportada por concepto de impuestos alcanza para comprar solo más de 600.000 viviendas, de unas 2000 UF.

¿Cómo es posible que hayan recibido de nuestro país el equivalente de US$ 497.670 millones de dólares, y hayan pagado impuesto por solo US$ 47 mil millones de dólares?

Es realmente un escándalo que, en estos 30 años, nuestros gobernantes hayan permitido y siguen permitiendo este colosal desfalco. Es realmente un escándalo que, en estos 30 años, nuestros gobernantes hayan permitido y siguen permitiendo este colosal desfalco.

En medio de este proceso histórico que OCTUBRE nos abrió, la historia nos da señales simbólicas mostrándonos el camino: este año se cumplen 50 años de la Nacionalización del Cobre, hecho histórico que el presidente Salvador Allende calificó como, “quizás el acto más importante desde nuestra independencia nacional”. Aquel 11 de julio de 1971 fue nombrado como “El Día de la Dignidad Nacional.”

No podemos seguir permitiendo este saqueo, por ello queremos hacer un llamado a tomar conciencia y desde las raíces del pueblo protagonizar este proceso constituyente para recuperar la propiedad y el uso racional de nuestras riquezas como asunto medular para el futuro nuestro país.

De la nacionalización de nuestros bienes comunes naturales dependerá el país que entreguemos a las próximas generaciones.

Sin el control público y soberano de nuestros abundantes bienes comunes naturales, seguiremos condicionados y a merced de los grandes capitales transnacionales los cuales continuarán explotando sin límites, exportando sin mayor valor agregado nuestros recursos no renovables hasta acabarlos sin ninguna consideración socioambiental y sin ningún beneficio para nuestros pueblos poniendo en grave riesgo el bienestar y la vida de las futuras generaciones.

Recuperar nuestras aguas, nuestros bosques, nuestro largo mar y los minerales estratégicos es clave para poder construir una democracia soberana donde los cambios por los cuales luchamos tengan financiamiento y solidez económica.

Solo así, las demandas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que dieron origen a este proceso constituyente podrían ser garantizadas plenamente por el Estado.

Sin embargo, no podemos dejar del centro de esta reivindicación, el sacrificio ambiental y social de decenas de territorios que han vivido la explotación acelerada de su medio ambiente, de su cultura, de su historia. Además de ser expropiados de sus bienes naturales comunes, los han convertido en zonas de sacrificio ambiental, donde se emplazan relaves y mega relaves en las nacientes de sus cuencas hidrográficas, se han destruido sus glaciares, se contaminan las aguas de sus ríos y mares, también su tierra.

Por eso, la nueva Carta Magna debe mandatar un modelo de desarrollo económico que sea capaz de garantizar los Derechos Humanos, incluyendo los Derechos ambientales, económicos, sociales y culturales.

La Nueva Constitución debe mandatar un uso racional y medido de los recursos naturales procurando en primer lugar la remediación de los territorios sacrificados y la compensación por el daño a través de una justicia socio ambiental, que distribuya equitativamente las cargas y beneficios entre las actividades extractivas y las comunidades afectadas. En segundo lugar, elevar el valor agregado a los minerales estratégicos, generando una diversificación productiva basada en tecnologías limpias para poder ir disminuyendo gradualmente su explotación; con políticas públicas que tracen mecanismos de transición hacia un nuevo modelo económico que supere el actual despojo extractivista.

Por eso, los Derechos de la Naturaleza y la Protección de los Ecosistemas están estrechamente ligados al dominio estatal, público, soberano y democrático popular de los Bienes Comunes Naturales.

La soberanía popular sobre estos es la base fundamental para transitar a un modelo económico pos-neoliberal y más temprano que tarde, en el mediano plazo, a un modelo post-extractivista garantizando así el Derecho a la Vida de las próximas generaciones. Para eso necesitamos participación popular y votos conscientes, candidaturas valientes y comprometidas. Pero, sobre todo, se necesitan conciencias honestas, organización y movilización social constante para poder recuperar nuestros derechos y nuestras riquezas.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/43463-la-riqueza-regalada-la-gran-mineria-cobre-chile-nuev-estimaciones-2005-2014

http://www.cochilco.cl/

ENVIAR ADHERENCIAS AL CORREO: debateconstituyentechile@gmail.com

ADHIEREN AL MANIFIESTO:

•SINDICATOS 1, 2 y 3 DE CHUQUICAMATA•Carmen Paz Allende Bussi, Parvularia, hija del Presidente Salvador Allende.•Julián Alcayaga, Economista y Abogado.•Marcela Vera Diaz, Economista.•Manuel Riesco Larraín, Economista.•Roxana Pey, Doctora en Ciencias.•Orlando Caputo, Economista.•Graciela Galarce, Economista.•Manuel Cabieses Donoso. Revista “Punto Final”•Francisca Cabieses Martínez. Revista “Punto Final”•Sergio Grez Toso, historiador, académico de la Universidad de Chile.•Carolina Cubillos de la Fuente, abogada de Derechos Humanos.•Karol Cariola Oliva, Diputada.•Alejandro Navarro, Senador.•Héctor Vega, abogado y economista•Jorge Lavandero, ex Senador.•Juan Carlos Gómez, Leyton Académico Universitario.•Bruno Sommer, Periodista. Fundador de El Ciudadanoo.•Gabriel Cardozo. Editor de contenidos de Señal 3 La Victoria.•Pablo Trujillo Novoa, Obrero audiovisual.•Jorge Acuña Maldonado. Ing. civil industrial PUCV. Defensor del lago Chapo•Hernán Coloma, periodista y escritor.•Marcelo Espinoza Chávez, Cientista Político. Autor del libro «La Vía Insurreccional al Socialismo y la Vía Política de Salvador Allende.»Camilo Bass, médico, profesor en Escuela de Salud Pública (Facultad de Medicina – Universidad de Chile) •Karina Casanova Figueroa, Presidenta Sindicato Empresa Socosur/Nuble Alimentos.•Anai Freire, Enfermera y Dirigente Sindical de la Salud.•Ulises Castillo, Presidente Comunal Providencia Colegio de Profesores y Profesoras.•Mario Olivares Ríos, Presidente Sindicato Nacional •Viña San Pedro Tarapacá #2, Consejero Nacional CUT.•Esteban Maturana, médico. Vicepresidente de la CONFUSAM.•Jorge González San Martín, Presidente Nacional ANFUCULTURA.•Marcos Dinamarca Pacheco, Director Nacional FENAMINSA.•Roberto Mayorga, abogado profesor USACH.•Victoria Escalante González, Directora Nacional ANFUC, Directora Nacional ANEF, Presidenta del Consejo Provincial Santiago, Colegio de Trabajadoras/es Sociales•Leandro Cortez Frías, Presidente sindicato Ripley, Mall Del Centro.•Marcelo Coulón, Músico. Inti Illimani.•Gino Bavestrello, Dirigente Nacional de la Pesca Artesanal.•Paola Verónica Nahuelhuén Catalán, Dirigente social Agrupación de comités de vivienda. •Santiago Martínez Hernández, Presidente de la Federación de Trabajadores Unidos Supermercados Centro Sur FETRACS Unimarc mayorista 10.•Esteban Silva, Presidente de la Fundación Constituyente XXI•Patricio Guzmán, economista y editor Werken Rojo.•Roberto Ávila Toledo, Abogado de DDHH.•María Cecilia Bartholin, Antimafia, Chile•Felipe Cáceres Merello, Director Fundación Emerge.•Javier André Sandoval Guzmán, Santiago de Chile.•Amanda Grez, Santiago de Chile.•Oscar Waissbluth, Médico Psiquiatra, Santiago de Chile.•María Cecilia Bartholin Pérez, Santiago de Chile.•Yerko Robles, Penco, Chile.•Ximena Aguirre, Viña del Mar, Chile.•Patricia Velozo, Valdivia, Chile.•Nandy Neira, Santiago.•Alejandra Olea Moya, Quilpué.•Pablo Leighton, Sídney, Australia.•Rubén Vera, Santiago.•Damián Figueroa, Santiago.•Rodrigo Sepúlveda, Santiago.•Eleonora Moreno, Concepción.•Pedro Diaz, Talca.•Rodrigo Vera, Arauco.

Organizaciones

•ONG Chile-Cobre•Canal Comunitario Señal 3 de La Victoria.•Comité Asamblea Constituyente Chile -Bélgica•Centro de Formación Memoria y Futuro.•Comunidad Diaguita Taucan del Valle del Choapa

CANDIDATURAS A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL QUE ADHIEREN AL MANIFIESTO:

•Pablo Sepúlveda Allende, médico brigadista. Candidato por el Distrito 10.•Alejandra Jiménez Castro, Actriz, Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10.•Natalia Garrido Toro, Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11.•Luis Mesina Marín, Vocero de La Coordinadora NO+AFP, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10.•Mario Aguilar, Profesor, presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 8.•Eduardo Gutiérrez, Cirujano Dentista, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 12•Hugo Gutiérrez, Abogado de Derechos Humanos, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 2•Manuel Hidalgo, economista, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10.•Daniela Guzman, Candidata a la Convención Constitucional•Javier Pineda, Abogado, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10.•Barbara Sepúlveda, Abogada. Directora Ejecutiva en ABOFEM, Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 9.•Patricia Lillo, Vocera de la coordinadora No+AFP Región Metropolitana, Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 8.•Nicolás Romero, Editor de la Revista De Frente, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11.•Nelson Agurto Pavez, Ingeniero Forestal e Ingeniero Informático. Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 19•Gloria Alvarado Jorquera, Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 16•Matías Martínez, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 6.•Daniela Guzmán Huenchuleo, Dirigente de la Unión de Pobladores y Pobladoras del BioBío. Candidata a la Convención Constitucional por la Asamblea Popular Constituyente del Distrito 20.•Waldo Aguilar Figueroa, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 2•Sergio Monsalve Vergara, Candidato a la convención Constitucional distrito 17.•German Ríos San Martin, Médico. Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 21.•Jorge Baradit, Escritor, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10.•Vasili Carrillo Nova, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 21.•Samuel Navarro, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito T1•Rosa Pesutic Vukasovic, Candidata a la a la Convención Constitucional por el Distrito Z1•Manuel Woldarsky González, abogado DDHH, Divulgador jurídico, bici activista Candidato a la Convención Constitucional Distrito 10.•Andrés Giordano, Presidente del Sindicato Starbucks, Candidato Constituyente por el Distrito 8.•Rosa Pesutic Vukasovic, Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito T1•Wladimir Manzano Barrientos, Profesor de filosofía; Abogado. Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 24, Los Ríos por el Colegio de Profesoras y Profesores y la Asamblea Popular Constituyente Los Ríos.•Diego Hernán Salinas Barrera, Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito T1 CANDIDATURAS A ALCALDÍAS, CONCEJALÍAS Y GOBERNACIONES QUE ADHIEREN:

•Paola Pena Marín, Abogada Laboral, Candidata a Gobernadora Región de Los Ríos•Irací Hassler Jacob, Candidata a Alcaldesa por Santiago.•Rodrigo Manzano Barrientos, Médico rural, Candidato Alcalde por la Comuna de Panguipulli.•David Espinoza, Presidente de la JJVV Barrio Cautín, Candidato a Alcalde por Padre de las Casas.•Fernando Andrés Miranda Monsalve, Candidato a Alcalde por Aysén.•Virginia Palma Erpel, Candidata a Concejala por Santiago.•Manuel Rojas Morales, Candidato a Concejal de Ñuñoa.•Tusnelda Urra, Candidata a Concejal de Ñuñoa.•Héctor Cerda. Ex Director de Proyectos de Innovación CODELCO Chile. Candidato a Concejal por Ñuñoa.•Juan Plaza, Candidato a Concejal de Providencia.•Romina Zamorano, Candidata a Concejal de Providencia.•Guillermo González Castro, Dirigente del Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha MPL. Candidato a Concejal por Peñalolén.•Cristian Espinosa Espinoza, Medico. Candidato a Concejal por el Municipio Calbuco.•Gabriela Diaz Ramos, Candidata a Concejala por Coyhaique•Jorge Gálvez, Candidato a Concejal por Cerro Navia.•Taroa Zúñiga Silva, Candidata a Concejala Providencia •Mario Neira, Candidato a Concejal Providencia•Rodrigo Loyola, Candidato a concejal Comuna de San Miguel.•Juan Plaza, Candidato a concejal Comuna de La Cisterna.•Ricardo Klapp, Candidato a concejal Comuna de Puente Alto.•Gregorio Mondaca, Candidato a Concejal Comuna de Puente Alto.•Gabriela Diaz Ramos, Candidata a Concejala por Coyhaique•Persida Estefanía Ruiz Vallasen, Candidata Concejala por Guaitecas•Guillermo Felipe San Martin Hernández, Dirigente estudiantil, Candidato a Concejal por la Comuna de Valdivia•Ruka Newen. Candidata a Concejal comuna de Valdivia.•Milena Barria Valenzuela, Dirigente social territorial, Candidata a Concejala por Valdivia.

