La ONU advierte que Gaza podría quedarse sin combustible y agua potable tras la toma de control del paso fronterizo de Rafah por parte de Israel

Democracy Now! 8 de marzo de 2024

La Organización de las Naciones Unidas advierte que la Franja de Gaza podría quedarse este miércoles sin combustible y agua potable tras la toma de control del paso fronterizo de Rafah por parte de Israel. Mientras tanto, Israel enfrenta una creciente presión internacional para no lanzar una invasión terrestre más amplia en Rafah, donde más de 1,4 millones de palestinos desplazados han buscado refugio. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que, actualmente, no hay un lugar seguro para la población de Rafah.

El personal médico que se encuentra en Rafah advierte que la toma de control del paso fronterizo por parte de Israel y la intensificación de los ataques israelíes en el este de esa ciudad podrían provocar miles de muertes más. Estas fueron las palabras expresadas por el director del hospital Abu Youssef al-Najjar en Rafah, Marwan al-Hams, quien se vio obligado a cerrar el centro médico y evacuar a sus pacientes el martes debido a las operaciones militares israelíes.

Dr. Marwan al-Hams: “El cierre del paso fronterizo de Rafah significa la muerte de miles de pacientes. Miles de personas que se encuentran heridas serán martirizadas. Los recursos nutricionales, los recursos médicos y la ayuda humanitaria no entrarán en la Franja de Gaza, lo que significa más enfermedades, más pacientes que necesitan tratamientos que no están disponibles, más pacientes con enfermedades crónicas, nuevas enfermedades para las que no hallaremos medicamentos y, por lo tanto, el número de pacientes será cada vez mayor”.