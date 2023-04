Los trabajadores del sector público de Nueva York luchan contra los ataques a los salarios y la sanidad

SINDICALISTAS DE BASE ORGANIZÁNDOSE

Foto: Abarrotada sesión de NYC Labor Notes sobre la iniciativa Public Sector Rank and File (PSRF).

por Daniel Neuman

NYC

United Federation of Teachers (UFT) (a título personal)

El actual es un periodo tumultuoso para los trabajadores municipales de la ciudad de Nueva York (NYC), ya que expiran los antiguos contratos y se negocian otros nuevos. Los sindicatos implicados -incluidos UFT (United Federation of Teachers), DC37 (el mayor sindicato del sector público de NYC, que abarca varias industrias), PSC-CUNY (trabajadores de la City University of New York), UAW y NYSNA (enfermeros)- representan al menos a 450.000 trabajadores de toda el área metropolitana. Estas negociaciones se celebran a puerta cerrada, sin transparencia para los trabajadores de base, que se preguntan si los nuevos contratos representarán sus intereses. Algunos trabajadores se están organizando para presionar a sus dirigentes sindicales, pero estos esfuerzos son todavía pequeños y se enfrentan a obstáculos.

Las negociaciones escalonadas y desunidas se justifican mediante un proceso denominado negociación por modelos, en el que los resultados de la negociación de un contrato sientan un precedente para los siguientes sindicatos que negocien nuevos contratos. Por lo general, la negociación por modelos da lugar a que los sindicatos aislados den marcha atrás en sus reivindicaciones, perdiendo la oportunidad de una gran victoria al conformarse preventivamente con ganancias modestas a costa de concesiones devastadoras.

SANIDAD DE CALIDAD PARA TODOS

La sanidad es un tema especialmente polémico en las negociaciones y un ejemplo perfecto de cómo fracasar en la negociación. La ciudad se niega a negociar aumentos salariales para los trabajadores del sector público hasta que los sindicatos aporten «ahorros» adicionales en sanidad, como en contratos anteriores. En respuesta, los dirigentes de la UFT están presionando a los afiliados para que acepten una concesión en forma de Medicare Advantage (MA), un plan de asistencia sanitaria privatizado que obligaría a los jubilados a pagar 200 dólares al mes por su asistencia sanitaria. De este modo se invertiría la política anterior de asistencia sanitaria sin primas para todos los trabajadores municipales y jubilados.

MA es un sustituto de los seguros privados que pretende convertir el Medicare original, gestionado por el gobierno federal, en una fuente de ingresos para las compañías de seguros. MA fue establecido en 1997 por el Congreso controlado por los republicanos y la Casa Blanca demócrata de Clinton. En casi 30 años, ha habido muchos denunciantes que han acusado a los proveedores de MA de fraude. Tras una demanda en 2019, a principios de 2022 se reveló que 90 auditorías diferentes de investigadores gubernamentales a lo largo de décadas demuestran la existencia de un fraude generalizado. MA más que duplica el costo de la atención médica en los contribuyentes en su conjunto porque incentiva a las empresas a hacer que los pacientes parezcan más enfermos de lo que realmente están para que las aseguradoras puedan recibir más fondos del gobierno. Sin embargo, Biden, a pesar de hacer campaña sobre «la opción de comprar una opción pública como Medicare» (todavía muy lejos de la desesperadamente necesaria asistencia sanitaria universal), ha seguido avanzando en el programa, aumentando los pagos a las aseguradoras privadas en un 9,5% desde 2021.

El presidente de la UFT, Michael Mulgrew, engaña a los miembros sobre MA al afirmar que sería aceptado por todos los médicos, cuando muchos no lo hacen. El Comité Laboral Municipal, un grupo paraguas de sindicatos municipales, ni siquiera se ha molestado en inscribir a los médicos para que participen. Dirigentes sindicales como Mulgrew mienten a sus afiliados afirmando que ésta es la única forma de conseguir que la ciudad ahorre en sanidad. En lugar de eso, la ciudad debería perseguir a los hospitales por sus desorbitadas tarifas, abordar los desorbitados costes de los medicamentos recetados, auditar a los actuales proveedores de seguros, establecer normativas locales y utilizar sus enormes reservas financieras para proporcionar la asistencia sanitaria que necesitan los trabajadores. La carga no debe recaer sobre los trabajadores actuales, los jubilados y las personas a su cargo.

Otras cuestiones clave en estas negociaciones son los salarios y la dotación de personal. Los trabajadores necesitan mejores salarios que tengan en cuenta los aumentos del coste de la vida. Los contratos anteriores sólo incluían subidas del 2-3%, mientras que la inflación ha alcanzado el 7% anual en los dos últimos años. Por supuesto, en contratos anteriores, los burócratas sindicales negociaron mayores aumentos para sí mismos que para las bases.

LAS BASES SE RESISTEN

Algunos miembros de base de los sindicatos municipales de Nueva York se están organizando independientemente de sus dirigentes sindicales para influir en las negociaciones, oponerse a la negociación por modelos y luchar por mejoras contractuales reales. Esto incluye la campaña Union Power, que ha celebrado reuniones del «Comité Organizador de Bases» (RFOC, por sus siglas en inglés), que reúne a grupos como el Movement of Rank and File Educators caucus de la UFT para debatir tácticas de activismo intersindical en respuesta a las medidas de austeridad y los posibles despidos. El RFOC reclama un impuesto escalonado del 5-10% sobre la riqueza (que grave los activos en lugar de los ingresos) para las personas con más de 5 millones de dólares de patrimonio neto en el Estado de Nueva York, con el fin de financiar buenos aumentos y una atención sanitaria de calidad. La RFOC experimentó un resurgimiento en el verano de 2022 y se reúne periódicamente para desarrollar estrategias de organización en torno a reivindicaciones comunes. Los miembros de ISG en la UFT se están organizando como parte de este esfuerzo.

En agosto de 2021 se formó la NYC Organization of Public Service Retirees, una coalición de muchos sindicatos municipales para luchar contra los ataques a la asistencia sanitaria de los jubilados. La NYCOPSR organizó concentraciones, publicó artículos y folletos y desempeñó un papel clave en la concienciación sobre el problema. En 2021 se formó en la UFT un grupo denominado Defensor del Jubilado, que lucha por una sección de jubilados más eficaz del sindicato. Los activistas de los jubilados han detenido los copagos de Senior Care respaldados por la UFT y han impedido un cambio en la ley que habría permitido a la ciudad y a los sindicatos aumentar los copagos y las primas, y actualmente están luchando contra la implementación de MA para los jubilados.

Miles de enfermeras de siete hospitales de Nueva York se declararon en huelga el 9 de enero y consiguieron un aumento salarial del 19% en un contrato de tres años. Estos esfuerzos demuestran el poder de organización de las bases y la capacidad de lograr resultados positivos mediante la acción colectiva.

COMBATIR LOS ATAQUES A LAS PRESTACIONES CON UNA SANIDAD UNIVERSAL.

Los sindicatos y los trabajadores seguirán luchando contra los precios de la sanidad hasta que el movimiento obrero haga campaña en serio a favor de una sanidad universal financiada con fondos públicos, pagada con impuestos a las empresas y a los ricos, y gestionada democráticamente por los trabajadores y los pacientes.

Los trabajadores del sector público de Nueva York tienen que recuperar el derecho a la huelga impugnando las leyes Taylor, que ilegalizan la huelga de los trabajadores municipales.

Tenemos que luchar por aumentos anuales superiores a la tasa de inflación durante la vigencia del contrato.

Por último, debemos luchar por una negociación abierta, para que podamos participar directamente en las negociaciones contractuales.

ISG apoya los buenos contratos para los trabajadores del sector público y a los miembros de base que se organizan para recuperar nuestros sindicatos como organizaciones de lucha democráticas para la clase trabajadora.

Foto: Panorama de la negociación en el sector público: Curso acelerado para sindicalistas de NYC Sesión. Nov. 2022 NYC Labor Notes. «Las negociaciones de los contratos que cubren a cientos de miles de trabajadores del sector público de NYC tienen lugar históricamente a puerta cerrada. Ven a este panel para entender lo que está pasando, cómo se producen los acuerdos, y cómo los miembros pueden influir en el proceso. Ponentes: Samir Sonti (PSC-CUNY), Gloria Brandman (Defensora de los Jubilados, UFT), Sarah Ann Adams (AFSCME 1930, DC 37), Boyda Johnstone (PSC-CUNY)

