Los trabajadores de Amazon hablan con el Comité por una Internacional de Trabajadores CIT sobre por qué se paralizaron

8 de agosto de 2022 Reportes de The Socialist (periódico del CIT en Inglaterra y Gales)

The Socialist (periódico del CIT en Inglaterra y Gales) habló con los trabajadores de Amazon que han tomado medidas recientemente en una lucha por mejores salarios.

Tilbury

Los miembros del Partido Socialista se pararon con ‘John Doe’ (no es su nombre real) fuera del ‘centro de distribución’ de Amazon en Tilbury, Essex, el día después del dramático paro laboral del miércoles por la noche y el jueves por la mañana, 3 y 4 de agosto.

Las imágenes de video del interior de las instalaciones de Amazon mostraban a cientos de trabajadores negándose espontáneamente a trabajar, como respuesta al insulto salarial de 35 peniques por hora de la empresa.

HR se dirigió a los trabajadores reunidos en el comedor del personal, argumentando que habían “dejado su puesto” y llamando a la elección de “representantes” que pudieran unirse en una “mesa redonda” para que se pudiera reanudar el trabajo normal.

Según John, la empresa prometió volver para responder a las inquietudes dentro de una semana.

Por supuesto, la principal preocupación es muy simple: el personal organizado de GMB ha exigido 2 £ por hora, y existe un apoyo muy fuerte para esta demanda por parte de la fuerza laboral. Tenemos informes desde el interior del centro de Tilbury de que hay una marcha lenta espontánea hoy, y hay informes de un paro en el centro de Rugely.

La acción muestra la necesidad y el potencial de los trabajadores para organizarse en un sindicato. Tanto GMB como Unite han tenido campañas de organización.

Dave Murray, Partido Socialista de la región Este

Rugeley

La mañana después de que el centro de distribución Rugeley de Amazon fuera golpeado por la ola nacional de huelgas, los miembros del Partido Socialista estaban en la puerta hablando con los trabajadores. Nos contaron cómo, horas después de que la gerencia anunciara el mísero aumento salarial, se supo que la inflación podría llegar al 13%.

¡Esto es al mismo tiempo que los notorios objetivos de rendimiento de Amazon se están incrementando en la medida en que incluso los empleados más antiguos están siendo advertidos por tomar la misma cantidad de descansos que tienen durante años!

Con una tarifa básica de apenas 10 libras esterlinas la hora, los trabajadores de la sección de empaque decidieron que ya habían tenido suficiente y abandonaron el trabajo para unirse a una reunión en el comedor. La gerencia ha dicho que responderá a las demandas de los trabajadores dentro de los siete días; muchos en el taller no esperan que este sea el final de la lucha por salarios y condiciones decentes.

Nick Hart, Partido Socialista de Birmingham

Bromley-by-Bow

Miembros del Partido Socialista del Este de Londres pasaron por el almacén de Amazon en Bromley-By-Bow el viernes por la mañana para hablar con los trabajadores sobre las huelgas salvajes que se están extendiendo a otros almacenes.

Prácticamente todos los trabajadores con los que hablamos (mensajeros que llegaban en automóvil, personal del almacén que pasaba por la puerta peatonal, los alguaciles de patio a cargo de dirigir a los mensajeros, incluso los guardias de seguridad del almacén subcontratados) habían oído hablar de la huelga de Amazon en Tilbury. Según un trabajador del almacén, las noticias de las huelgas se habían difundido principalmente de boca en boca en el taller, aunque otros con los que nos reunimos dijeron que habían visto cobertura en las noticias de la BBC.

Había una estudiante que llegaba para su turno de las 9 am y dijo que no había oído hablar de la huelga en Tilbury, pero cuando le explicamos que a los trabajadores se les había ofrecido una oferta de pago de 35 peniques por hora después de haber exigido £ 2 de Amazon, ella dijo: “Yo no los culpo”. Nos dijo que había firmado un contrato de duración determinada con Amazon para llegar a fin de mes mientras estudiaba en la universidad. También hablamos con un profesor recién titulado en la NEU que también trabajaba en Amazon durante las vacaciones de verano para llegar a fin de mes.

Un gerente salió y nos dijo que “hablaría con severidad” con los trabajadores del almacén y les informaría que no tenían que hablar con nosotros si no querían. Sin embargo, parece que calculó mal el estado de ánimo de la fuerza laboral, ya que varios trabajadores que salían de su turno se detuvieron para conversar, y muchos nos dijeron que también querían ir a la huelga. Uno de ellos, otro joven trabajador, nos anunció que quiere ayudar a liderar una huelga en el almacén. Un delegado compró un ejemplar de nuestro periódico, The Socialist, y dijo que se lo mostraría a sus compañeros de trabajo. Nos dijo que a ella y a otros delegados de patio se les había reducido el salario por hora en £3 en octubre. El gerente con el que hablamos alegó que los trabajadores estaban “extasiados” por haber recibido un aumento de sueldo desde entonces. Pero después de hablar con el jefe de obra, descubrimos que, al igual que en Tilbury, a los trabajadores del almacén de Bromley-by-Bow se les ha ofrecido un aumento de sueldo de solo 35 peniques.

La recepción positiva que recibimos de los trabajadores asustó a la gerencia. El mismo gerente salió por segunda vez y, en tono alarmado, preguntó si “vamos a venir más” y si estábamos “preparando una protesta”. Poco después, se envió seguridad del sitio que supervisa todo el polígono industrial. Mientras hablábamos, les preguntamos a los guardias de seguridad cómo estaban manejando la crisis del costo de vida. Uno respondió: “Luchando, como todos”. Planteamos la idea de que se uniera a su sindicato y luchara por un aumento salarial haciendo huelga junto a otros trabajadores, como los que están en huelga en Amazon. Le hicimos el mismo comentario al gerente, quien admitió que personas como Jeff Bezos han obtenido decenas de miles de millones en ganancias durante la pandemia de Covid. El Partido Socialista dice: ¡Quítenle esta riqueza a los superricos para darles a todos los trabajadores un aumento salarial que detenga la inflación y un salario mínimo de 15 libras esterlinas la hora!

Adam Powell Davies

Brimsdown, al norte de Londres

El Partido Socialista visitó Amazon en Brimsdown, Enfield, tres veces en dos días del 4 al 5 de agosto. En nuestra primera visita, nadie había oído hablar de la huelga de Amazon por un aumento salarial real todavía, pero nos apoyaron cuando les contamos. En nuestra última visita, todo el mundo había oído hablar de él. Y estaban contentos de que estuviera sucediendo. También teníamos un nuevo folleto que informaba sobre las huelgas de Amazon en todo el país.

Ian Pattison, Enfield y Partido Socialista de Lea Valley

Los miembros del Partido Socialista también hablaron con los trabajadores de Amazon en Newham y Bristol.

