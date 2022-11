Lof Rofue denuncia falta de pruebas y racismo en el juicio contra Luis Tranamil

Kaos en la Red

Wallmapu 5 de noviembre de 2022 / Por Comunicados

Como lof Rofue, ante la audiencia de revisión de medidas cautelares de Luis Tranamil, queremos expresar lo siguiente:

La misma fiscalía no reconoce a Luis como autor del delito, pero que sí, supuestamente, facilitó los medios o a lo menos presenció el delito, hechos que la fiscalía aún no aclara. El propio fiscal aduce que nuestro peñi NO iba conduciendo el vehículo que se le imputa, pues según un mismo testigo protegido describe a otra persona como chofer del mismo.

Otras pruebas, como la de las antenas telefónicas que sitúan a Luis dentro del perímetro de su hogar al momento de los hechos y varias omisiones respecto de otras detenciones hechas en el lugar, dan cuenta de un proceso judicial viciado.

Durante la audiencia de revisión, la jueza de garantía advirtió en reiteradas ocasiones que no queda más tiempo para argumentar por parte de la defensa, lo que es inaceptable. Además indicó que la defensa NO PUEDE cuestionar la objetividad de la investigación del ministerio público, obstruyendo y deslegitimando el rol y el trabajo de la defensora.

La defensa aún no cuenta con todos los medios de prueba, pues a más de dos años de los hechos, trece meses del cierre de investigación y 22 meses de prisión de nuestro peñi, la Fiscalía no ha sido capaz de entregarlos en su totalidad y sin ellos no existe una posibilidad de defensa en igualdad de condiciones, vulnerando el derecho de ser juzgado en un tiempo razonable, todo esto avalado por los jueces. Es más, hay que aclarar que quien pidió cambio de fecha en la última audiencia fue el querellante partícular y NO la defensa de nuestro peñi.

Estos antecedentes, nos llaman a denunciar públicamente el sesgo racista que tiene en este caso la jueza, Ruth Martínez, quien incluso se molestó ante las críticas que la abogada efectuó en la incautación de especies de la investigación y en las falencias en cuanto a no seguir otras líneas de investigación. En otras palabras, omitió el derecho a una defensa en igualdad de condiciones. Estamos a más de dos años de ocurridos los hechos y aún no existe claridad respecto de lo que realmente sucedió.

Este 4 de noviembre se revisó el recurso de apelación en la Corte, aun cuando la prensa burguesa el día 28 de octubre informó que se había denegado el recurso, cuando recién se revisó hoy, prueba de la complicidad con las instituciones en esta persecución y condena anticipada hacia Luis Tranamil. En esta instancia también fue negado el cambio de medida cautelar, pues sabido es que la justicia regiónal esta sesgada, una vez más, por intereses ajenos a la igualdad de condiciones ante la ley y es derechamente racista. Tampoco podía ser distinto en un gobierno de “sutiles” acuerdos, donde se continúa con los ensañameintos vistos en otros casos emblemáticos de persecución política. Es decir, para el mapuche que lucha no ha cambiado nada. Es vergonzoso que en este país la presunción de inocencia no sea considerada para el mapuche, sino al contrario y en este caso los jueces son descaradamente parciales y racistas.

Exigimos nuevamente la libertad sin condiciones para Luis Tranamil y estamos a la espera del 11 de enero de 2023, fecha fijada para la preparación de este juicio evidentemente político.

Hacemos el llamado a los Lof en Resistencia, a las diferentes organizaciones mapuche y sociales chilenas a participar de las convocatorias que se darán en este proceso, tanto en tribunales como en sus trincheras de lucha.

Con Yordan Llempi en el weichan

Ñieole Mapu, muleay aukan.

Lof Rofue

