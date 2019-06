Libra, la nueva criptodivisa de Facebook: ¿liberación o pesadilla?

Sputnik.

Ígor Sechin, mandamás de la estatal petrolera rusa Rosneft, criticó la incursión de Facebook en el manejo de las criptomonedas y aseveró que los monopolios tecnológicos de EEUU buscan dominar las redes del comercio global mediante el control de divisas virtuales.

Las criptodivisas y el poder tecnológico ilimitado de EEUU pueden conducir a «mayores desequilibrios globales comerciales», según Ígor Sechin.

Además, advirtió que Facebook expandió vertiginosamente su división de cadena articulada de bloques (‘blockchain’) y opera una «orgia inmensa de contrataciones con el fin de monopolizar el espacio de las criptodivisas», así como opera con el control de los datos personales de 2.000 millones de usuarios, más que la población de China y/o India.

Rusia está preocupada por el lanzamiento por Facebook para el año 2020 de su criptodivisa Libra, como nuevo sistema de pagos.

Facebook planea lanzar su propia criptomoneda en 2020

No pasó desapercibido que nada menos que Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, haya iniciado charlas exploratorias con el estadounidense Mark Zuckerberg, mandamás de Facebook.

La Libra en su inicio estará acoplada al dólar y todos sus movimientos, que rebasan el trivial ámbito financierista, comportan un trascendental trasfondo geoestratégico donde no se puede eliminar la convergencia de los intereses monetaristas, hoy mediante las criptodivisas, de Israel/EEUU/Reino Unido, cuyo desenlace no es apto para cándidos ni cardíacos.

David Marcus diseñó la nueva criptodivisa Libra de Facebook y su infraestructura de pagos que vienen detallados en un ‘libro blanco’: «construir una divisa global sobre la tecnología ‘blockchain'» y diseñada para «pagos que van desde micro-pagos (sic) a remesas sin comisiones (sic)», algo así como un «sistema de pagos sin fronteras», según el portal tecnológico estadounidense Wired.M

Según The Financial Times, David Marcus está consciente de que el mayor desafío será que «la Libra no sea sinónimo de Facebook» y detalla cómo David Marcus «jugó un papel central en el proyecto».

Según el portal Jewish Business News, Zuckerberg encargó a David Marcus lo que hizo en Paypal: «Enséñame el dinero».



Llamó la atención la ferocidad con la que el portal Breitbart, muy cercano a Trump, fustigó que la Libra será ‘gobernada’ por una coalición de élites con sede en Suiza: «los amos del universo de Silicon Valley», cuya ‘asociación’ es un grupo de amigos elitistas de Mark Zuckerberg, donde convergen 28 empresas (cada una aportará 10 millones de dólares): desde Visa y MasterCard, hasta empresas de Silicon Valley como PayPal, Uber, Stripe y Booking.

Business Insider expone la forma en que funcionará Libra mediante la nueva empresa ‘Calibra’: una «cartera digital para manejar los tratos de los usuarios de criptodivisas» y revela 8 puntos de su operatividad:

Libra será accesible por Facebook Messenger, Whatsapp y un software ‘standalone’. Calibra puede ser descargada por Apple App Store y Google Play store. Se requiere una identidad emitida por el Gobierno para abrir una cuenta en Libra. Los usuarios podrán convertir sus divisas locales a Libra y almacenar sus cuentas en su cartera Calibra. Libra tendrá aproximadamente el mismo valor que el dólar, el euro o la libra esterlina. Se podrán realizar otro tipo de pagos en Libra y puede ser integrado a los sistemas de pago de los socios de Calibra como Uber. Son varios los cofundadores de Libra. El polémico Zuckerberg «espera conseguir 100 miembros» y en forma teórica está abierto a sus rivales, donde cada uno contará con un voto ‘democrático’. En la lista de probables miembros no aparecen los bancos y omite a Google y Apple, sus principales rivales de Silicon Valley. Calibra no compartirá ninguna información con su matriz Facebook, al menos que se solicite expresamente. Tampoco los usuarios de Calibra necesitan pertenecer a Facebook o a Whatsapp. Para Facebook, Libra representa «más ingresos por publicidad». Esa es la parte amable de su presentación que no toma en cuenta el enorme control sobre la vida de los humanos que puede tener Zuckerberger. Los desarrolladores serán capaces de construir material usando la tecnología ‘blockchain’ de Libra con el lenguaje pre-programado MOVE.

Según Facebook, escogió la sede de la ‘Asociación Libra’ en Suiza debido a que «posee una historia de neutralidad global y apertura a la tecnología ‘blockchain».



La Asociación Libra «es la única parte capaz de crear (acuñar) y destruir (quemar) la libra», en fuerte contraste con Bitcoin, la más amplia y popular criptodivisa y su «sistema descentralizado» donde «ningún cuerpo gobernante puede seleccionar incrementar o decrecer el suministro de la divisa, y ningún banco puede prevenir a un individuo de poseerlo, enviarlo o recibir».

Según Zuckerberg habrá «un equipo dedicado de expertos en manejo de riesgo, enfocado a prevenir a la gente de usar Calibra para propósitos fraudulentos».

The Financial Times exhibe una panoplia de críticas a libra que «no representa una divisa digital genuinamente descentralizada» ya que, pese a sus intenciones, las «transacciones al inicio serán validadas por el consorcio fundacional», y es «anatema para quienes ven a las criptodivisas como una alternativa anónima (sic) al sistema centralbanquista».T

Phil Chen, alto funcionario de la empresa telefónica china HTC, arremete contra el proyecto de la libra: «antítesis del bitcoin y otro paso hacia el control total de los datos y los usuarios» ya que «esta divisa global puede ser la forma más invasiva y peligrosa de vigilancia que se haya diseñado hasta ahora».

Para Chen la libra no es una verdadera cadena de bloques ‘blockchain’.

Facebook explota datos de usuarios en su lucha contra la competencia

No solamente Rusia está preocupada por la libra de Facebook, sino también los empresarios chinos vislumbran que detrás operará el mayor sistema de vigilancia de la historia de la humanidad: una verdadera cárcel digital con disfraz samaritano de servicio de intercambio monetarista sin ganancias conspicuas, salvo las que se obtengan por la vía de la higiénica publicidad.

Gavin Brown, director del fondo de cobertura de riesgos de criptodivisas, la empresa Blockchain Capital, aduce que se trata de un «oligopolio» que «requiere de un cierto nivel de institucionalización con el fin que los reguladores se sientan cómodos».M

The Financial Times se suma al coro de los críticos del bitcoin que pronto estará «fuera de moda» y expone una gráfica sobre su «peso declinante», junto a otras criptodivisas como ethereum. También publica otra gráfica donde se exhibe la «insignificancia de las criptodivisas» frente a la masa monetaria global y a los activos globales de oro.

Han resaltado las feroces diatribas contra las criptodivisas plagadas por preocupaciones de que están insuficientemente reguladas y son usadas por criminales en la red profunda.



Angela Walch, de la Escuela de Leyes de St. Mary, comenta que Calibra puede constituir una «pesadilla distópica».

Una crítica que no se puede soslayar es que Calibra otorgará exagerado poder a un número reducido de miembros, lo cual impide, por su diseño, el acceso a todos los jugadores que operan en un igualitario sistema global de pagos.

El significado de libra proviene de tres raíces: su uso como unidad de medida romana; símbolo astrológico de las escalas de la justicia; y su similitud fonética con la palabra «libre (tanto en francés como en español)».

Su peor pesadilla sería también triple: que no fuera libre, sea inicua y constituya una vulgar burbuja especulativa.

