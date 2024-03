Las encuestas de opinión muestran una caída del apoyo a las potencias imperialistas en Medio Oriente y el Norte de África

David Johnson

Imagen: Wikimedia commons

Las implacables noticias sombrías que llegan desde Gaza han cambiado la perspectiva de la gente en todo el Medio Oriente y el Norte de África. Han llovido armas estadounidenses y europeas sobre palestinos indefensos mientras se bloquean alimentos y suministros médicos. Esto está destrozando el apoyo de las potencias imperialistas en la región, cuya influencia dominante ha apuntalado a regímenes represivos durante años. Las ONG que se consideran apoyadas por Estados Unidos y Europa también están experimentando una creciente sospecha y hostilidad.

Las encuestas de opinión siempre deben tratarse con cautela. Los resultados dependen de quién hace las preguntas, su redacción y a quién se le pregunta. Teniendo esto en cuenta, los resultados de encuestas recientes apuntan a profundos cambios de opinión.

El Centro Árabe de Washington DC encuestó a 8.000 personas en 16 países árabes. El 76% informó que su actitud hacia Estados Unidos se había vuelto más negativa desde la guerra en Gaza. El 19% dijo que su posición no había cambiado y sólo el 1% informó que su posición se había vuelto más positiva. En general, el 82% consideró la respuesta de Estados Unidos como “muy mala” y otro 12% como “mala”. (8.2.24)

El Barómetro Árabe encontró que los tunecinos que “miran con buenos ojos” a Estados Unidos cayeron del 40% a sólo el 10% en cuestión de semanas antes y después del 7 de octubre, mientras que Francia cayó del 52% al 38%. Al mismo tiempo, la posición de China mejoró un 5%, mientras que Rusia se mantuvo básicamente igual, cayendo un 3%. (4.3.24)

En una encuesta del Instituto Washington realizada en noviembre/diciembre pasado, el 57% de los egipcios estuvo de acuerdo: “No podemos contar con Estados Unidos en estos días, por lo que deberíamos mirar más a otras naciones como Rusia o China como socios”, mientras que el 42% no estuvo de acuerdo. (1.2.24)

La proporción de egipcios con opiniones positivas sobre Hamás aumentó del 23% en noviembre de 2020 al 75% en noviembre/diciembre de 2023. El 86% no estuvo de acuerdo con la afirmación de que “Hamás debería dejar de pedir la destrucción de Israel y, en cambio, aceptar una solución permanente de dos Estados”. solución al conflicto basada en las fronteras de 1967”. El 94% creía que Hamás no mató a civiles el 7 de octubre.

Sin embargo, el apoyo en Egipto a los Hermanos Musulmanes, de donde se pueden rastrear las raíces de Hamás, ha caído aún más: del 23% en noviembre de 2020 al 11% en noviembre/diciembre de 2023. El apoyo a Hezbolá e Irán también ha caído; El 79% tiene una visión negativa de la milicia proxy de Irán en el Líbano. Los hutíes también atrajeron opiniones negativas, aunque sus ataques a la navegación en el Mar Rojo llegaron demasiado tarde para afectar esta encuesta de opinión.

La creciente pobreza en Túnez

Sólo uno de cada diez tunecinos considera que la economía es buena. El optimismo económico ha caído un 14% desde 2021. El hambre también ha aumentado drásticamente desde entonces. Dos tercios de los tunecinos dicen que se han quedado sin comida al menos una vez durante el mes anterior. La mala gestión gubernamental se considera más como la fuente de la inseguridad alimentaria.

Poco más de un tercio de los tunecinos tiene confianza en el gobierno, aunque el apoyo al presidente Saied se mantiene en torno a las tres cuartas partes, un 6% menos en los últimos dos años. Sólo un tercio está satisfecho con los servicios de salud o educación, y menos de una cuarta parte con el estado de la economía, abordando la desigualdad, creando empleos o inflación.

Se necesitan organizaciones de trabajadores independientes

Las encuestas de opinión pueden arrojar resultados contradictorios, dependiendo de cómo se formulen las preguntas. A pesar del aumento del apoyo a Hamás, el 86% de los egipcios creía que “el conflicto con Israel no puede resolverse militarmente sino políticamente”. ¿Qué tipo de política sería necesaria? No se preguntó. Los acontecimientos ocurridos desde el 7 de octubre, y durante décadas antes, muestran que las clases dominantes de Medio Oriente y sus patrocinadores imperialistas no pueden encontrar una salida política o militar al ciclo interminable de guerras y pobreza y represión continuas.

Las universidades y los think tanks estadounidenses no preguntan a los trabajadores si quieren sindicatos independientes, sus propios partidos políticos y derechos democráticos para luchar por niveles de vida dignos. Que las organizaciones democráticas de trabajadores, con programas socialistas para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y los pobres, llamen a la acción para desafiar a sus gobernantes corruptos y ricos cambiaría dramáticamente la situación.

Esto también se aplica a Israel. Los trabajadores que actúen contra el gobierno de Netanyahu y el capitalismo israelí cambiarían el panorama en toda la región. Las encuestas de opinión no muestran cómo las opiniones cambian rápidamente cuando la clase trabajadora comienza a entrar en acción y demuestra su poder para sacudir a los gobernantes autoritarios de sus posiciones de lujo, junto con sus patrocinadores de las grandes empresas.

Los levantamientos de 2011 en toda la región mostraron cómo el movimiento se extendió en cuestión de semanas desde Túnez a Egipto y más allá. Los jóvenes y trabajadores israelíes también se sintieron inspirados, con manifestaciones ese verano de cientos de miles de personas.

Los gobiernos de trabajadores, comenzando a planificar democráticamente recursos y economías en interés de la mayoría –la clase trabajadora y los pobres en lugar de las elites capitalistas súper ricas– podrían entonces comenzar a negociar por una Palestina e Israel socialistas, libres de ocupación, desigualdad y y pobreza. Cuestiones como las fronteras, el derecho al retorno, un capital compartido, el acceso al agua y a los recursos y la seguridad nunca se resolverán bajo el capitalismo.