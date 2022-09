Las Cartas Adjuntas:»Aunque el TPP11 lo vistan de seda, TPP11 se queda».Por: Esteban Silva

«Aunque al TPP11 lo vistan de seda, TPP-11 se queda».



El gobierno del presidente Boric promete incluir en el TPP-11 «cartas de compromiso o adjuntas» para que mejoren el barniz o maquillaje del tratado. Pero esas cartas NO MODIFICAN la esencia del tratado, ya que todos los otros capítulos quedan IGUALES, y se aplican de igual modo (propiedad intelectual, servicios, compras públicas, comercio electrónico, inversiones, etc.).



Hay que ser franco y decir la verdad frente a nuestro pueblo:



La esencia del TPP-11 no se modifica con algunas «cartas» o «anexos» (en inglés side letters.)

El texto del TPP-11 ya está CERRADO y VIGENTE para 7 de los países que lo firmaron. Ninguna carta o anexo modifica ni podrá modificar las cláusulas del tratado que benefician a las grandes corporaciones extranjeras transnacionales y que reducen el rango de acción del Estado con políticas soberanas.

Desde Chile Mejor Sin TLC hemos expresado de manera documentada y sólida 18 razones por las cuales rechazamos el TPP11, todos y cada uno de estos argumentos siguen vigentes.



Por eso y por mucho más digamosle claro a las y los senadores y al gobierno: #NOAlTPP11

#ChileMejorSinTPP



Esteban Silva Cuadra



Integrante de la coordinación de la Plataforma de organizaciones Chile Mejor Sin TLC y de América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC

septiembre de 2022



