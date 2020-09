Larroulet no tenía razón: estudio revela que el salario mínimo en Chile es el séptimo a nivel latinoamericano

Un estudio que desmiente lo afirmado por el influyente jefe de asesores de Piñera, quien celebró en redes sociales los salarios de Chile como los más altos de la región, publicó este miércoles la Fundación Sol. La investigación compara los salarios mínimos de 17 países de América Latina, en dólares ajustados por paridad de poder de compra PPP, vale decir, dólares que reflejen el efecto de los diferentes costos de vida que hay entre países. De acuerdo a los datos, a pesar de que Chile registra el segundo más alto PIB per cápita en dólares PPP de América Latina, su salario mínimo es superado por Panamá, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Ecuador y Guatemala. Las comparaciones con Europa son aún más desoladoras para nuestro país.

El pasado 22 de agosto, el jefe de los asesores de La Moneda, Cristián Larroulet, encendió el debate en Twitter al publicar una infografía sobre los salarios más bajos y más altos en América Latina con el siguiente mensaje: “Información útil que ilustra cuál modelo de país queremos, a propósito de próximo debate Constitucional”. En la gráfica, Chile se ubicaba como el segundo más alto con US$ 420, solo detrás de Costa Rica, con US$ 520. Por otro lado, Venezuela con US$ 15 y Cuba, con US$ 16, eran los más bajos.

De inmediato, el influyente personero se llenó de críticas, las que apuntaban principalmente a la fuente de la información y lo equívoco de las cifras citadas.

