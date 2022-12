La “semana de huelga” cobra impulso en Austria

1 de diciembre de 2022 Laura Rafetseder, Sozialistische Offensive ( Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Austria)

Imagen: «Inflación = robo de salarios». Trabajadores minoristas marchan en Viena por salarios más altos



“Ferrocarriles, cervecerías, tiendas y comercios minoristas, telecomunicaciones, hospitales, universidades: ¡hagamos huelga todos juntos! ¡Por huelgas transversales y un movimiento conjunto!”. es la consigna que el CIT en Austria ha estado utilizando en discusiones con trabajadores al borde de la lucha.

Los medios ya hablan de una “semana de huelga” y que Austria se “convierte en un país de huelga”. ¡Ya era hora! El 28 de noviembre, los trabajadores ferroviarios de la empresa estatal ÖBB iniciaron una huelga de advertencia de 24 horas. Las cervecerías están en huelgas de advertencia continuas en diferentes lugares a lo largo de la semana. El 29 de noviembre hubo una huelga de advertencia de una hora por parte de los trabajadores de telecomunicaciones.

Desafortunadamente, la huelga minorista del 2 y 3 de diciembre fue cancelada cuando el sindicato se instaló; esa habría sido la primera huelga en mucho tiempo en los 430,000 sectores minoristas fuertes. El acuerdo incluía una subida salarial de un 7,3% de media (con una subida mensual mínima de 145 euros antes de impuestos). Dado que la oferta original de los patrones había sido del 4%, la amenaza de huelga por sí sola tuvo mucho éxito en aumentar la oferta de los patrones. Esto fue especialmente así porque la huelga ferroviaria era lo que los patrones podrían enfrentar. Muestra el poder potencial de un golpe. Imagínese lo que hubiera sido posible si la huelga hubiera seguido adelante.

Pero el hecho de que el comercio minorista se asiente no será el final de la ola de huelgas de advertencia. Durante mucho tiempo, las amenazas de huelga en Austria fueron suficientes para asustar a los patrones y hacer que se rindieran. Los líderes de la federación sindical ÖGB habían estado orgullosos durante mucho tiempo de los acuerdos de “asociación social” y la “paz social” que esto significaba. Ahora vemos el comienzo de este cambio en confrontaciones más duras. Los patrones son menos propensos a ceder durante una situación económica más difícil e incierta, con el aumento de los precios de la energía. Sector tras sector, hay reuniones de trabajo y amenazas de huelga.

En octubre, la tasa de inflación oficial fue del 11%; es increíble que los trabajadores no reciban un aumento salarial para compensarlos. Muchos trabajadores minoristas nos dijeron que hubieran preferido ir a la huelga y obtener el 11% completo para compensar la inflación. Hay algunos sindicatos que parecen ser más combativos: en el sector ferroviario, la demanda era originalmente de 500 euros adicionales al mes (y ahora se ha reducido a 400, los patrones ofrecen 208 euros). La mayoría de los líderes sindicales parecen aceptar recortes salariales ya que utilizan la inflación promedio del año anterior como base para las negociaciones y podrían llegar a un acuerdo pronto si los patrones lo ofrecen. Esto es lo que sucedió en el comercio minorista. Sin embargo, ese no ha sido el caso aún en el sector ferroviario donde la demanda sigue siendo de 400 euros.

Las huelgas están más que justificadas incluso si los medios y los empresarios ya están tratando de aislar y dividir sectores individuales. Se han dirigido especialmente a los trabajadores ferroviarios que, con el rumbo relativamente militante de su sindicato Vida, realizaron una huelga de advertencia de 24 horas el 28 de noviembre. Una de las razones por las que lo apuntan es que una huelga ferroviaria es visible y tiene el potencial de paralizar el país. En 2003 hubo una huelga de tres días contra la liberalización de los ferrocarriles. El gobierno desconvocó la huelga ferroviaria después de tres días, porque el alto horno de la acería Voest estaba, después de tres días sin suministro, en peligro de ser cerrado, lo que básicamente significaría que no se podría volver a utilizar. Los trabajadores ferroviarios tienen un gran poder económico.

Los hospitales administrados por la iglesia, que también habían estado en huelga de advertencia la semana pasada, y los trabajadores de ambulancias, mostraron solidaridad con la huelga ferroviaria. Incluso hubo la amenaza de una huelga solidaria en la empresa de transporte público de la ciudad de Innsbruck (el presidente de la junta estaba negociando con los patrones el acuerdo ferroviario).

¿Nuevo presidente de ÖGB?

Los medios dicen que las huelgas se deben al presidente de Vida, Roman Hebenstreit, que quiere convertirse en el nuevo presidente de la ÖGB. Dicen que está actuando para obtener un mejor resultado que el sector metalúrgico, cuyo líder convocó una huelga de advertencia un día antes de lo que se suponía que iba a ocurrir por un arreglo del 7,44%. ¿Y qué si Hebenstreit quiere convertirse en líder de ÖGB? Si las diferencias entre los líderes sindicales significan acuerdos más altos y una postura más combativa, entonces definitivamente son del interés de los trabajadores. Si Vida toma un rumbo más militante, en última instancia esto también es una expresión del aumento de la presión desde abajo.

Al mismo tiempo que se llevan a cabo las huelgas, la Universidad de Viena está ocupada, después de una fuerte manifestación de 9.000 para más financiación para las universidades y reuniones de personal universitario en el lugar de trabajo. La ocupación se desarrolla bajo el lema “erde brennt” (“la tierra arde”, en alusión al lema “unibrennt” (“unis arden”), consigna utilizada en 2009 en anteriores ocupaciones universitarias, pero también alusión al cambio climático. Esto ha llevado a un intento de agrupar las ocupaciones universitarias junto con las acciones de los activistas climáticos de la «última generación». Ellos atacaron los museos en Austria en las últimas semanas y estas acciones no están creando unidad sino más bien tienen los efectos opuestos en la población en general, pero también hay solidaridad entre el personal de nivel medio, que está sufriendo porque el presupuesto de las universidades no ha aumentado lo suficiente para cubrir la inflación (el personal tiene contratos renovables que probablemente no se renovarán), y los estudiantes que han ocupado las aulas, que están golpeados por la crisis general y la inflación.

Los empleadores y el gobierno están aterrorizados de que los trabajadores puedan unirse en resistencia y posiblemente incluso unir fuerzas con los estudiantes, como fue el caso de Francia en 1968. Desafortunadamente, a diferencia de entonces, (todavía) no existe una visión de una sociedad democrática y socialista. entre amplias capas de la sociedad que podrían plantear una alternativa y resolver de hecho los problemas acumulados en interés de la clase trabajadora y la juventud.

Pero ahora que hay amenazas de huelga en cada vez más sectores, los intentos de los medios de comunicación y de los empresarios por aislar las huelgas pueden quedar en nada. ¿Qué acusaciones presentarán contra los trabajadores del comercio y el comercio? Difícilmente se les puede acusar de ganar demasiado dinero o de tener salarios demasiado altos. ¿Que están causando dificultades a las pequeñas empresas? Donde todavía hay pequeñas tiendas que están bajo la presión de los costos de energía, un tope en el precio del gas podría garantizar que estos también se alivie. En cualquier caso, las grandes cadenas están obteniendo suficientes ganancias, deberían pagar ellas y no los trabajadores.

Aquellos sectores que ya se han asentado demasiado bajo (industria metalúrgica, sector social y de la salud, sector público) podrían exigir pagos adicionales y sumarse a posibles protestas. Existe la necesidad de una acción huelguística intersectorial, posiblemente con mítines y demostraciones huelguísticas conjuntas, para unir a los trabajadores de los sectores individuales, para que vean que no están solos. El personal del sector social estaba listo para la huelga cuando el sindicato se conformó con solo la mitad de lo que había exigido (8% en lugar del 15%) y podría estar listo para volver a la huelga.

También hay que volver a “aprender” la tradición de los piquetes, que se encargan de que la huelga sea sólida, ya que apenas se habían visto en las estaciones de tren durante las huelgas ferroviarias, aunque en este caso la huelga fue sólida, dejando también de privatizarse. empresas de trenes en funcionamiento. Las huelgas deben organizarse a nivel de base en comités de huelga elegidos democráticamente, con discusiones democráticas en asambleas de huelga sobre las demandas, la estrategia y los resultados de la negociación. Los delegados sindicales del Hospital de las Hermanas de la Misericordia en Viena, por ejemplo, presentaron el resultado de las negociaciones al personal para su votación. Pueden decidir por sí mismos si quieren aceptarlo o si habrá más huelgas. Eso también debería suceder en otros lugares de trabajo para que las bases tengan el control final sobre lo que hacen los sindicatos. Los comités de solidaridad podrían organizar la solidaridad de los clientes, pacientes y pasajeros para que a los medios y empleadores les resulte más difícil dividir y gobernar.

Ofensiva Socialista, Sozialistische Offensive (CIT en Austria) durante el transcurso de esta semana fue a hablar con los trabajadores en las estaciones de tren, en las tiendas de la principal calle comercial de Viena y con los estudiantes de la universidad.

Venta al por menor y tiendas:

“En todas partes la gente estaba contenta con nuestros folletos. Hay muchas empresas del sector retail que no cuentan con un comité de enlace sindical. Pero también hubo mucho interés, la mayoría de los trabajadores con los que hablamos preguntaron si se llevaría a cabo la huelga y si ellos también podían participar. Todos dijeron que necesitan urgentemente un aumento salarial por encima de la inflación, muchos dijeron que no tienen suficiente personal para cubrir sus turnos y que esto no mejorará si no se aumentan los salarios adecuadamente. El GPA (Gewerkschaft der Privatangestellten, sindicato del sector privado) debería enviar activistas a las tiendas y hablar con la gente para ayudarla a organizarse y participar en la huelga. Sin embargo, algunos compañeros temían que el sindicato cediera una vez que la patronal ofreciera el 6,9%. La inflación en octubre fue del 11%. ¡Si hay una huelga, los trabajadores quieren ver aumentos adecuados!”.

Vias ferreas:

“Un trabajador con el que hablamos donó 20 euros, que usamos para producir más folletos de huelga. Los trabajadores de allí dijeron que la huelga era la única opción que tenían ante las subidas de precios. Un trabajador dijo que él solo calienta su apartamento a 20 grados y se pregunta cómo pueden hacer frente las madres solteras. Existía preocupación por los intentos de los medios de aislar a los trabajadores ferroviarios. Pero también hubo acuerdo en que necesitamos huelgas transversales y, mostrando cómo algunos trabajadores están sacando conclusiones políticas, que el SPÖ ya no representa a la clase trabajadora. Un trabajador al que le hablamos de la huelga de 2003, que estaba dirigida contra la fragmentación de la ÖBB en varias empresas, es decir, la preparación para la liberalización de los ferrocarriles, dijo que mucho había cambiado desde 2003, que la cohesión era mucho más difícil hoy. ¡Más importante aún es la huelga! También hubo una gran solidaridad con el sector minorista”.

Universidades:

“El domingo fuimos a la sala de conferencias ocupada de la Universidad de Viena para mostrar nuestro apoyo y solidaridad; se suponía que la sala de conferencias sería evacuada a la mañana siguiente. Pero eso no sucedió. En cambio, la ocupación se extendió a la Universidad de Recursos Naturales el lunes. Algunos estudiantes de la ocupación estaban teniendo animadas discusiones sobre los acontecimientos actuales, especialmente la precaria situación financiera de la universidad. Mientras tanto, en la sala de conferencias C1, se discutieron las dificultades financieras de los estudiantes. Se pidieron la supresión de las tasas de matrícula y las tasas de examen de ingreso para los ciudadanos no pertenecientes a la UE, así como el reconocimiento de títulos de países no pertenecientes a la UE, cursos gratuitos previos al estudio, literatura gratuita y fechas especiales para exámenes para estudiantes con trabajo. u obligaciones de cuidado. También se incluyó la demanda de suprimir la obligación de presentar un certificado C1 en alemán. Entonces fue posible votar a favor o en contra de la demanda a través de un código QR. Esto fue aprobado con el 98% de los votos. Al final del día ‘¿De quién es la sala de conferencias? ¡Nuestra sala de conferencias!’, se cantó.

“Más tarde, alrededor de las 11 de la noche, la frustración por la precaria situación debido a las múltiples crisis se hizo evidente una vez más cuando los estudiantes cantaron canciones como ‘The Last Song’ de KUMMER durante una sesión de karaoke. Uno de los versos dice: ‘El sistema está roto y la sociedad está fallando, ¡pero todo estará bien!'»

La Ofensiva Sozialistische aboga por:

Huelgas intersectoriales para que los sectores individuales no se enfrenten entre sí.

Un complemento para aquellos sectores que ya han liquidado acuerdos demasiado bajo

No a los líderes sindicales que presentan pérdidas salariales reales como ganancias salariales reales

Las huelgas activas, con manifestaciones huelguísticas y mítines huelguísticos, unen a los trabajadores de los diferentes sectores. Por comités de huelga elegidos democráticamente para organizar las huelgas desde abajo, por discusiones democráticas (y decisiones sobre) demandas, estrategia y resultado de negociación. Por piquetes y comités de solidaridad

Un tope en el precio de la gasolina y controles de precios en artículos de primera necesidad. Que el sector energético y las corporaciones alimentarias sean de propiedad pública bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores

Construir redes en los sindicatos para transformarlos en cuerpos militantes y democráticos

Una sociedad socialista democrática genuina que realmente pueda resolver los problemas que existen en este momento según las necesidades de la mayoría en lugar de las ganancias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...