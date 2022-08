La propuesta de nueva constitución a votar en Chile

por Rómulo Pardo Silva

El 4 de septiembre los ciudadanos chilenos deberán aprobar o rechazar el texto de nueva constitución acordado por 155 convencionales.

El origen de este proceso fue una lucha social extremadamente fuerte que duró meses el año 2019 y presionó al aparato político que lo abrió.

Los convencionales elegidos por la ciudadanía fueron militantes de partidos, independientes asociados a partidos, indígenas, activistas sociales de derechos humanos, ecología, feminismo, participantes de la lucha dada.

Todos los acuerdos se lograron por dos tercios o más de los votos.

El texto a votar representa cambios para el país que han sido elogiados en el exterior.

Piketty, Mazuccato y grupo de académicos internacionales dan su apoyo a la propuesta constitucional. Los firmantes señalaron que «la nueva Constitución crea una estructura legal que tendrá éxito en preparar a Chile para un nuevo siglo de crecimiento equitativo, con perspectivas de atraer inversión, proteger la estabilidad financiera y promover el desarrollo para todos los chilenos». T13

Chomsky, Mélenchon y más de 200 líderes de todo el mundo felicitan la nueva Constitución. Parlamentarios, autoridades y funcionarios públicos de todo el mundo emitieron una carta que destaca el proceso constitucional llevado a cabo en Chile: “Celebremos este logro histórico”. El Desconcierto

250 académicos y miembros de organismos ambientales lanzan apoyo a la propuesta de Constitución: «Protege la naturaleza». La misiva fue firmada por profesores e investigadores de instituciones de todo el mundo, como la Universidad de Helsinki, la Universidad Autónoma de Barcelona, la London School of Economics, la Universidad Federal de Sao Paulo, la Universidad de Medellín, Georgetown University y la Universidad de Lausanne. Emol

A pocos días del Plebiscito del 4 de septiembre que abre la posibilidad de dejar atrás una Constitución que ha demostrado que no contribuye a disminuir las desigualdades, la precariedad y los abusos que afectan a la gran mayoría de la población, Amnistía Internacional sigue sumando acciones y presenta el spot «Aprobar Es Humano», que cuenta con la participación de la actriz, Aline Kuppenheim y de diferentes personas que suman su voz a favor de un nuevo texto constitucional que consagre de manera más robusta los derechos fundamentales. El Desconcierto

Internamente el apoyo al texto de nueva constitución es grande aunque en definitiva debe esperarse la votación.

Bases sociales lo respaldan y todos los partidos de gobierno lo hacen formalmente.

Urbanistas avalan derecho a vivienda en la Nueva Constitución. «Nos parece necesario reafirmar que el articulado de la Nueva Constitución en materia habitacional asegura estándares de calidad de vida en todos los tipos de vivienda, para todas las familias y comunidades, en función de los Tratados Internacionales y Convenciones de Derechos Humanos». El Ciudadano

Nos encontramos ante un texto que, de ser aprobado, podría situarnos en el inicio del camino hacia una economía social de mercado respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente. Nicolás Eyzaguirre G. y Tomás Jordán D. El Mostrador

Agencia europea I MILLE En torno a la propuesta de la Nueva Constitución: #Apruebo 2 millones, #Rechazo con 261.500. El Clarin.cl

Campaña por el Apruebo alcanza su primer millón de “puertas tocadas” de cara al plebiscito. diarioUchile

Premios Nacionales de Educación y académicos firman carta aprobando la nueva Constitución. Llaman a la ciudadanía a aprobar la propuesta de Nueva Constitución en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Destacan que la nueva Carta Magna propuesta, “Contiene un conjunto de normas y principios educativos que coinciden con aspectos fundamentales de nuestra visión, esperanzas y desafíos”, El Ciudadano

El texto a votar tiene la oposición pública de los grandes empresarios y de los partidos de la vieja derecha.

Juan Sutil, empresario, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio, y el borrador de nueva Constitución: “Está en juego la integridad, el espíritu republicano, la unión del país y la bandera”. La Tercera

Boomberg: «El favorito de Latinoamérica ahora es más riesgoso que el caótico Perú». Emol

19 magnates financian el 24% de la campaña del Rechazo. Servel: 1.124.872.187 para la campaña del Rechazo, $326.285.983 para el Apruebo. El Ciudadano

El Rechazo pavimenta el camino para un eventual desconocimiento del resultado del plebiscito constitucional. Se trata de la misma estrategia utilizada por la ultraderecha en otros procesos electorales alrededor del mundo. El Siglo

Lo aprobado por la Convención Constitucional tiene oposición con otra forma en el gobierno y sus partidos.

Presidente Boric «insta» a definir cambios a la propuesta constitucional previo al Plebiscito. Antes había señalado que «es posible mejorar propuesta constitucional, pero después del plebiscito». Pauta

Acuerdo oficialista. Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático entregaron detalles del acuerdo para reformar la nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo. CNNChile

Ministro del SEGPRES recibe a dos senadores del Rechazo que proponen que el Presidente de la República envíe una propuesta de reforma constitucional al Congreso en un plazo máximo de 15 días solicitando un nuevo proceso democrático y participativo.

El Presidente de la Cámara aseguró que se están produciendo las instancias de diálogo si es que gana el Apruebo o el Rechazo, para lograr acuerdos «lo más transversales posibles». Emol

Los políticos oficialistas han formado parte de gobiernos neoliberales y mantenido siempre relaciones con la otra derecha.

Durante la campaña de los partidos del Apruebo los días no han sido para defender el texto sino hacerle críticas y dar mensajes de cambiarlo.

Senador del Partido Socialista: “El tiempo de la constituyente se acabó. Ellos tuvieron un mandato, duró un año, lo hicieron como lo hicieron y ahora estamos viendo los resultados de lo que hicieron. El poder constituyente vuelve a estar radicado en el Congreso Nacional con representantes elegidos igual o con más votación que los propios constituyentes”, “hubo grados de sectarismo, hubo grados de maximalismo que hoy día se están cobrando y caramba que son difíciles. De ellos no escucho autocrítica alguna, porque si hay un problema en la constituyente, o si hubiese un fracaso el día de mañana, la responsabilidad es de la convención constituyente, no es de los partidos políticos. No es del gobierno ni de la oposición. Y ojalá eso lo pudieran entender con claridad”. El Mostrador

Presidenta del Partido Socialista: “Un gran error, y tal vez el principal problema del resultado de la Convención, fue llevar listas de independientes (…) Aquí hubo listas que la gente votó solo por el nombre, pero con personas (…) que ni siquiera tenían la integridad moral para estar en un órgano tan importante como la Convención”. «Los independientes siempre han ido en listas de partidos y, por lo mismo, responden a un cierto sentir social». La Tercera, El Mostrador

El gobierno y sus partidos señalan desacuerdos y cambios concretos.

Carta de más de 200 personas llama a apoyar el Apruebo desechando el acuerdo del oficialismo para implementar reformas en el texto si se aprueba. Los firmantes no comparten en lo previsional condicionar el Apruebo a un ‘modelo mixto’ y mantener un componente de ‘capitalización individual’ ni a transformar el sistema en un ‘seguro único de salud’ cuando la Nueva Constitución no habla en ninguna parte de que existirá un ‘seguro’. El Desconcierto

El acuerdo del proceso constitucional era redactar-aprobar o rechazar. Se transformó en redactar-aprobar o rechazar-modificar-empezar de nuevo.

El presidente llama a un acuerdo del empresariado y las derechas.

Presidente Boric: «Me la voy a jugar por un Chile que se una por una nueva Constitución,

gane el Apruebo o el Rechazo». Emol

Por sobre lo que resuelva el electorado el 4 de septiembre la cúpula prepara un acuerdo para “todos”.

