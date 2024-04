Semanario SurAndino

EDITORIAL

La peligrosa tendencia a desestimar los alcances de la crisis

Los principales conglomerados políticos del país fingen desarrollar sus tareas en un orden político estable y consensuado, sin embargo, la situación no es así, de ninguna manera. La elite económica tiene urgencia en que se generen condiciones óptimas para el crecimiento que asocia a la inversión y la correspondiente formación bruta de capital fijo, la que mostró índices negativos en el 2023 y es proyectada con igual magro resultado para el 2024, según el Banco Central. Frente a ello, la clase empresarial interviene en la política contingente en forma desusada y presiona para que las distintas facciones adopten medidas que favorezcan sus negocios. El hecho de que se pida condiciones óptimas para atraer inversión extranjera, denota que detrás se encuentran las multinacionales que ordenan los relatos en la región, así

en Chile se presiona para terminar con la “permisología” y en Perú, se le dice el “destrabe” y es lo mismo, coacción para reducir el tiempo como las disposiciones, sobre todo ambientales, para la autorización de proyectos, en especial mineros, y obtener rápidas ganancias.

La clase dominante ya no tiene pudor alguno para exigir “reformas estructurales” para que Chile “vuelva a ser un polo de inversión” y en tal sentido, presionan tanto a las fuerzas de gobierno como a la oposición derechista, para que se reduzcan los impuestos, concebidos como factores que entorpecen el crecimiento y que muchos inversionistas no están dispuestos a pagar, así, no solo son los gravámenes sino también la incertidumbre que encarece el crédito, o la rigidez del mercado laboral, la peligrosidad de la reforma de pensiones para el mercado de capitales o la reforma tributaria que reducirá la competitividad, agregando sin timidez la seguridad pública, la acción del crimen organizado y la hostilidad de ciertas autoridades con la empresa privada, elementos que encarecerían la inversión y deteriorarían la economía.

En síntesis, los empresarios tiene un proyecto de país que va a contracorriente con cualquier idea de reducir la desigualdad estructural existente en el país, en definitiva, tienen una visión que profundiza el modelo neoliberal y exigen que la elite política los complazca, o sea, se

niegan a una solución equilibrada que permita alcanzar un orden consensuado, estrategia a la que apuestan ingenuamente las fuerzas del gobierno, ya que rechazan absolutamente todas las reformas que plantea Boric, pero además, desean que se implementan las que proponen.

La inviabilidad del pacto por la intransigencia empresarial, debilita cualquier salida a la crisis y deja al gobierno y a parte de la oposición derechista, sin juego de piernas y navegando como angelitos en un mar, hoy en calma, pero que anuncia en lontananza aires de tormenta.