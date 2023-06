La peculiar metamorfosis de los verdes alemanes

Imagen: Annalena Charlotte Alma Baerbock (Hannover, Baja Sajonia, Alemania Occidental, 15 de diciembre de 1980) política y diplomática, antigua líder del partido Los Verdes. Desde 2013, ocupa un escaño en el Parlamento Federal Alemán y desde 2021 ejerce como ministra federal de Asuntos Exteriores en el Gabinete Scholz.

por Tariq Marzbaan (*)/Al Mayadeen.

Al ver la transición que ha hecho el Partido Verde desde sus inicios y los valores que tenía en ese momento hasta lo que se convirtió hoy, uno no puede dejar de preguntarse: ¿Qué convirtió realmente a lo que una vez fue un partido contra la guerra y contra la OTAN en un partido belicoso? , partido pro-OTAN?

Los políticos verdes en Alemania de repente se enfrentan a crecientes críticas por parte de sus ciudadanos. En el centro de atención hay dos Verdes que ocupan dos de los cargos más altos: Robert Habeck (Vicecanciller y Ministro de Finanzas) y Annalena Baerbock (Ministra de Relaciones Exteriores). Sus políticas, acciones y declaraciones recientes han suscitado una serie de acusaciones que van desde la incompetencia, la arrogancia, el belicismo, la estupidez… hasta una obediencia incondicional y ciega a su Gran Hermano (EE.UU./OTAN).

Si bien al principio solo los críticos tradicionales de los Verdes y los partidos de oposición expresaron los «desacuerdos entre facciones» habituales, ahora otras figuras públicas y sectores cada vez mayores de la población están expresando sus quejas contra ellos, especialmente en dos temas cruciales: el sector energético. y la guerra en Ucrania.

Con respecto a la crisis energética y el manejo de la misma por parte del gobierno, el gobierno en general y Robert Habeck en particular están acusados ​​de traicionar los intereses nacionales de Alemania.

En una entrevista con la televisión danesa , Habeck defendió las políticas de su partido refiriéndose a los peligros de las instalaciones nucleares -citando, como era de esperar, a Chernobyl y Fukushima- e insistiendo en que el uranio necesario para hacer funcionar tales instalaciones tendría que ser importado de Rusia, » que está fuera de discusión! » (Aquí Habeck simplemente ignora o niega el hecho de que, en términos de producción y exportación de uranio, Rusia ocupa el sexto lugar después de Uzbekistán , Australia, Canadá, Namibia y Kazajstán… En este caso, Alemania no estaría impedido en absoluto de comprar uranio.)

De acuerdo con las políticas de Habeck, las centrales nucleares deben ser cerradas y reemplazadas por centrales eléctricas de carbón (perjudiciales para el medio ambiente y la salud de la población) y por GNL importado (costoso e igualmente grave contaminante). Además… dado que la demanda de electricidad de Alemania aún no se cubriría lo suficiente, y sus muy cacareadas plantas eólicas y solares han demostrado no solo ser ineficientes sino también estar plagadas de problemas, se tendría que importar electricidad adicional de los países vecinos, de su energía nuclear. plantas.

Y en cuanto a la guerra en Ucrania, al promover temerariamente su escalada, tanto Habeck como especialmente Baerbock coquetean con el riesgo de una guerra nuclear que borraría del mapa a Alemania y gran parte de Europa.

Más que cualquier otro partido, los Verdes nunca pierden la oportunidad de responsabilizar personalmente a Rusia y Putin por todos los problemas que enfrentan Alemania e incluso en otros lugares.

Qué y quiénes son los Verdes…

La mayoría de los que apoyan las políticas verdes hoy en día son los votantes verdes tradicionales y las bases del partido, todos los cuales pertenecen a la clase media acomodada y al nivel inferior de la casta adinerada. Otros partidarios y simpatizantes incluyen: grupos «Antifa», «activistas climáticos» (incluida la «Última Generación», que creó «Fridays for Future»)… El resto comprende prácticamente todos los que practican el generismo, el wokism y la cultura cancel.

Los Verdes surgieron como un movimiento político de oposición extraparlamentaria en la década de 1970, formado por activistas ecológicos, seguidores del movimiento estudiantil de 1968 y otros grupos de izquierda. En 1980 se constituyeron formalmente como un partido pacifista y ecológico. Sus objetivos incluían la abolición de la energía nuclear, las armas nucleares y eventualmente la OTAN, así como la elaboración de varios planes de protección ambiental que exigirían del gobierno, la industria y la sociedad. Inicialmente, los partidos burgueses establecidos (CDU/CSU, SPD, FDP) les fueron hostiles o simplemente no les prestaron atención, hasta que lo lograron a través de su anunciada » larga marcha a través de las instituciones».» al ingresar a los parlamentos estatales regionales y los gobiernos estatales regionales … y finalmente terminar en el Bundestag y el gobierno federal (con Schröder y Fischer) en 1990. Sin embargo, aún no han logrado la dominación única del parlamento y el gobierno. (Ya sea que esto ocurrirá alguna vez, a juzgar por la situación actual, es bastante dudoso, pero no imposible.)

Gradualmente, los partidos establecidos inicialmente hostiles comenzaron a reconocer y aceptar la realidad de la existencia del Partido Verde e incluso comenzaron a adoptar las posiciones de los Verdes sobre cuestiones ambientales. No obstante, se mantuvieron intransigentes en las cuestiones de las armas nucleares y la OTAN.

En 1990, después de la reunificación de Alemania Oriental y Occidental bajo el canciller Helmut Kohl, los Verdes se fusionaron con el Partido Verde de Alemania Oriental (que había sido fundado un año antes en la RDA) y el «Movimiento de Alianza» de Alemania Oriental y formaron un grupo de todos. Partido Verde alemán conocido como «BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN».

Teniendo en cuenta su declaración de misión original, el manifiesto de su partido y sus principios: En el pasado, los Verdes defendieron la paz, el antifascismo, el antirracismo, la abolición de la OTAN, la tolerancia, las reformas sociales y ecológicas y otras mejoras progresivas, todas las cuales resonó con la generación más joven. Estos sellos y los logros reales de algunas reformas ambientales en la industria y la sociedad inculcaron a los Verdes un alto grado de «autoconfianza», que ahora se ha transformado en un alto grado de «moralidad moral » . Al adoptar las últimas tendencias neoliberales de EE. UU., como el wokism, el generismo, trans, LGBTQX+, cancelar la cultura, todas las cuales son consideradas por muchos como «progresistas» y «modernas», han asumido un fanatismo casi religioso.

La metamorfosis: hacia la rusofobia y el belicismo

Pero, ¿qué convirtió realmente a lo que alguna vez fue un partido contra la guerra y contra la OTAN en un partido belicoso y pro-OTAN?

No hay una fecha o período específico que marque esta transformación, pero es importante recordar varios programas de infiltración de la CIA, como la » Operación Mockingbird «, que supuestamente se centró en las nuevas organizaciones de medios de EE. UU. y Europa (occidental) en la década de 1970. , durante el cual «más de 400 agentes y ‘periodistas comprometidos’ se infiltraron en las redacciones de los principales medios de comunicación y casas de medios».

No se sabe si esta operación se limitó únicamente a los medios de comunicación o si también apuntó a organizaciones y partidos políticos. Pero en algún momento, el Partido de la Izquierda y los políticos Verdes deben haber sido absorbidos por la vorágine de los intereses de los EE. UU. y trabajaron en ellos, ya que algunos políticos Verdes de alto rango pronto comenzaron a aparecer en organizaciones transatlánticas y fueron invitados a conferencias como Bilderberg y el FEM.

Cuando Alemania participó, en total violación del derecho internacional, en el ataque de la OTAN contra Yugoslavia en 1999 bajo el gobierno de coalición del SPD/BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, se consumó el giro de 180° de los Verdes de un partido de paz a un partido de guerra y no ya no es un secreto.

Cómo Joschka Fischer (el Ministro Verde de Relaciones Exteriores de Alemania en ese momento) logró, con el apoyo de otros políticos Verdes y los medios, transformar el Partido Verde «amante de la paz» en un partido de guerra amante de la OTAN, es nada menos que extraordinario. Con esta hazaña, profanó el «¡Nunca más Auschwitz!» lección extraída de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y borró la segunda lección » ninguna guerra debe volver a emanar del suelo alemán».

Este episodio puede haber marcado el punto de inflexión para los Verdes, como propone este incisivo artículo en New Left Review .

Puede ser que los principales políticos verdes hayan sido chantajeados, comprados o persuadidos para cambiar radicalmente su posición política y abandonar sus ideales y valores originales. Pero, ¿qué pasa con los 125.000 miembros, simpatizantes y «devotos» que se mantuvieron y siguen estando unidos detrás de todas las decisiones de la dirección del partido? Ese es un tema aún más complejo.

Después de 1945, innumerables investigadores, intelectuales, autores, historiadores y otros grupos interesados ​​habían lidiado durante mucho tiempo con la cuestión de » cómo sucedió todo «, es decir, las circunstancias que llevaron al ascenso al poder de los nazis, la guerra y los genocidios. Aunque se ha publicado mucho material valioso sobre este tema, parece que el núcleo del problema y las ambigüedades asociadas aún persisten en la mente de las personas.

A pesar del excelente y completo material de investigación disponible y las reevaluaciones históricas realizadas en ambos estados alemanes (RFA y RDA), la era nazi y la Segunda Guerra Mundial se redujeron a «Auschwitz y el Holocausto» a los ojos de la población, los partidos políticos y las organizaciones… debido a narrativas y propaganda efectivas de EE.UU.-OTAN e israelí/sionista. Los alemanes percibieron la victoria de los soviéticos sobre la Alemania nazi como una derrota (nacional), mientras que los aliados occidentales (EE. UU., Gran Bretaña, Francia) fueron vistos como «libertadores»; a lo largo de los años, los políticos y los medios han logrado convencer a los alemanes para que se sientan eternamente agradecidos con los EE. UU. La Vieja Izquierda (marxistas), que una vez estuvo entre los pocos que expresaron reconocimiento y aprecio a los soviéticos por su lucha contra el fascismo, se vieron privados de su ya marginal influencia y confianza en sí mismos después del colapso de la URSS y hoy son solo sombras de sus antiguos yoes.

Es más… los ideales y slogans de la izquierda fueron expropiados por los neoliberales y sus instituciones y diametralmente invertidos al servicio de sus agendas (el Gran Reseteo del WEF, Wokismo, Transgenerismo, Cancelar Cultura etc.…). Por lo tanto, muchas personas (no solo en Alemania) consideran las políticas y tendencias neoliberales como » izquierdistas «, incluso comunistas (!)… lo que solo ha llevado a más confusión y distorsión de los términos y conceptos políticos.

Locos en la farsa

El Plan Marshall de EE. UU. para la Alemania de la posguerra, que supuso un notable impulso para la economía de Alemania Occidental y la prosperidad y las libertades civiles de la población de Alemania Occidental, no solo condujo a un sentido a menudo excesivo de congraciación hacia EE. UU., sino también a un abierto anti- El sovietismo y una rusofobia latente, que ahora se vuelve cada vez menos latente y más conspicua con la guerra en Ucrania.

La propaganda estadounidense en la esfera cultural, especialmente en las películas de Hollywood, aún tiene una poderosa influencia en todo el mundo… Aquí, los Estados Unidos y sus aliados son retratados como los «chicos buenos» y los soviéticos (léase: los rusos) como los » chicos malos «.». Y en las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, los alemanes son casi siempre nazis brutalmente grotescos o ridículamente estúpidos. De hecho, esta imagen ha llevado a considerables crisis de identidad entre los alemanes e intensificado su complejo de inferioridad, que se proyecta en el odio hacia sí mismos (como evidenciado por los Antideutsche y algunos de los Verdes) o en la xenofobia y la islamofobia (como lo demuestran los neonazis, los nacionalistas de derecha y algunos de los Verdes y miembros de AfD). Los Verdes, que ahora dirigen el gobierno junto con los Socialdemócratas, encuentran ventajas en estas imágenes y propagan la rusofobia de una manera descarada que raya cada vez más en el fanatismo religioso.

Curiosamente, el enfoque actual de los Verdes sobre el futuro de Alemania tiene sorprendentes similitudes con el Plan Morgenthau , en el que Alemania se desindustrializaría después de la guerra y existiría solo como un país agrícola (el plan, sin embargo, fue rechazado por Theodore D. Roosevelt). Con la desindustrialización gradual de Alemania, como resultado de las políticas Verdes, parece que los Verdes están decididos a poner en práctica la agenda del WEF (The Great Reset).

En su » Manifiesto de Principios «, los Verdes escriben: «Como partido, estamos unidos por la base de valores en este manifiesto de principios, una actitud fundamental común hacia el mundo tal como es y como podría ser. Nuestra visión es para hacer posible una vida digna y libre, hoy y pasado mañana, en todos los lugares de este planeta que habitamos juntos [cursivas añadidas por el autor]

Aparte de las aspiraciones positivas en el texto, la frase » …en todas partes de este planeta » expone la esencia de lo que realmente son los Verdes, ejemplificado por la ministra de Relaciones Exteriores Annalena Baerbock cuando sermonea a sus interlocutores en el extranjero, por ejemplo, en Beijing (China ) o recientemente en Jeddah (Arabia Saudita), en línea con su política exterior «feminista» y «orientada a los valores». Uno puede imaginarse los pensamientos de Fräulein Baerbock en esos momentos cuando se encuentra con esos «machos orientales»: «¡Am unseren Wesen, sollt ihr genesen, ihr Barbaren!» (**) [«¡Por nuestra propia naturaleza, deberíais ser redimidos, bárbaros!]»

Así que parece que lo más probable es que la historia se repita: la farsa proporcionada en Alemania por los Verdes y los socialdemócratas (SPD), en estrecha cooperación con sus medios controlados.

Notas:

(*) Tariq Marzbaan: Investigador independiente de geopolítica y colonialismo. Cineasta

(**) «Am deutschen Wesen, mag die Welt genesen» (literalmente: «Por la naturaleza (o ser) alemana, que el mundo sea redimido (o curado)») es una línea alemana en un poema de Emanuel Geibel (1861). El Kaiser Wilhelm I sustituyó la palabra «mag» (puede) con «soll» (debería)… y luego se convirtió en un eslogan generalizado en alemán, especialmente popular entre los nazis.

