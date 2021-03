EN POCAS PALABRAS

La justicia boliviana persigue a Añez y su cofradía golpista por intentar regalar el Litio a su graciosa majestad la doñita eterna reina Isabel.

A que viene este relato?

El corporativismo global ha circulado una especie desopilante. Han impuesto la teoria de que a futuro, todo será pura tecnología, que los recursos naturales serán usados cada vez menos.

Es una burla al tercer mundo. Es un burdo plan para que nuestros países vendan a las carreras nuestras riquezas minerales mediante leoninos “contratos a futuro” antes que el destino manifiesto nos alcance.

Nadie medianamente inteligente creerá esa mentira de que el mundo, en treinta años más no necesitará, litio, molibdeno, mercurio, magnesio, potasio, cobre, oro, níquel, coltan, tierras raras, gas y petróleo y otros mil minerales más.

Solo mentes imbéciles como las de las de las élites entreguistas se acomodan a esas tesis poniendo en riesgo la existencia de nuestros hijos y nietos y la existencia misma de las naciones del Sur.

Solo imbéciles no captan la contradicción.

Como es que no harán falta materias primas valiosas para sostener tanto aparataje tecnológico?

Si a futuro no hiciesen falta, cual es entonces la razón para acometer golpes de estado para apoderarse de las materias primas?

Cual es entonces el apuro por imponer “contratos futuros”?

Ya el agua la cotizan en bolsas de valores. En poco tiempo nos venderán la peregrina tesis de que en 30 años más, los seres vivos no necesitaremos más agua, por eso, tenemos que vendérselas hoy porque mañana no valdrá nada.

La señorita Gretta Thumberg es un mascarón de proa del corporativismo global. Buena vendedora y publicista es.

Su tesis de la “economia verde” basadas en aparatos es en resumen pura publicidad para convencer al mundo en desarrollo de hipotecar las materias primas valiosas.

Las “tecnologías de punta” que con su “visión futurista” describe la señorita Thumberg, contradictoriamente es inviable sin materias primas estratégicas.

En tiempos otroras, Europa invadió y masacró para acceder a los recursos naturales, hoy lo practican en menor medida pero lo practican.

Ayer necesitaron tropas asesinas. hoy ciertas elites endógenas hacen ese trabajo, sin espadas ni cruces.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...