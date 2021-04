La guerra invisibilizada contra los saharauis.

Por Esteban Silva Cuadra



El 20 de mayo se cumplirán 48 años del comienzo de la lucha armada de liberación saharaui, iniciada por el Frente Polisario[i]contra el colonialismo español por la independencia del Sahara Occidental en África del norte. A la muerte del dictador Franco,España se retiró del Sahara Occidental sin asumir su responsabilidad como ex potencia colonialista en su descolonización y Marruecos, en su afán expansionista y con la complicidad de Francia y Estados Unidos invadió ilegalmente el territorio saharaui. Se trató de una operación militar disfrazada conocida como Marcha Verde que le permitió invadir ilegalmente el Sahara Occidental. Ante esta nueva situación el Frente Polisario reafirmó y continuó su lucha independentista contra el nuevo invasor colonialista: Una dinastía alauita de rasgo feudal y expansionista protegida por países europeos ex colonialistas como Francia fuertemente alineada con el gobierno norteamericano en aquellos tiempos de guerra fría.



En medio del conflicto bélico con Marruecos, el Frente Polisario proclamó en 1976 la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) reconocida hoy por más de 84 países e integra la Unión Africana. El rompimiento unilateral del cese al fuego, por parte de Marruecos, el 13 de noviembre del 2020, desencadenó nuevamente la guerra en el Sáhara Occidental, agudizada por décadas de estancamiento del proceso de paz, tras el cese del fuego de 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos, lo que debió concretarse en un Referéndum de Autodeterminación para el pueblo saharaui.



La guerra lleva ya más de 5 meses y se han intensificado los enfrentamientos en el muro de la vergüenza, construido por el ejército marroquí (con tecnología israelí), el que tiene una longitud de2,720 kilómetros. Un muro fuertemente blindado que fue construido para dividirlas ciudades saharauis bajo ocupación de los territorios bajo control del Frente Polisario.



Desde el desencadenamiento de la guerra, el Ejército Popular de Liberación saharaui ha intensificado los ataques y bombardeos a las posiciones marroquíes, realizando incursiones en territorio controlado por Marruecos, causándoles pérdidas y bajas. Una situación negada silenciada y ocultada por los medios informativos controlados por la monarquía. La que ha desplegado adicionalmente una millonaria campaña internacional en medios (que incluye por cierto a Chile)intentando ocultar el nuevo estallido de la guerra de independencia saharaui y presentando el Sahara ocupado como parte de su territorio.



La ONU ha permanecido impávida y paralizada por casi 30 años debido al incumplimiento de los acuerdos suscritos entre Marruecos y el Frente Polisario, los que estipulaban la realización de un referéndum de autodeterminación que hubiese permitido al pueblo saharaui alcanzar pacíficamente su independencia. La Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) fue creada para garantizar la realización del referéndum de autodeterminación saharaui, referéndum que hasta hoy continúa siendo bloqueado por Marruecos. Francia ha utilizado, en varias ocasiones su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU contra las resoluciones que buscan dotar a la MINURSO de un mandato para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población saharaui en las ciudades ocupadas de El Aaiún, Dajla, Bojador y Smara.

Con la reanudación de la guerra, Marruecos aumentó la represión y las detenciones arbitrarias contra los saharauis y reactivó los juicios de los presos políticos saharauis en tribunales militares marroquíes. También ha impedido el ingreso al territorio ocupado de abogados y defensores de derechos humanos que defienden a la población saharaui en cautiverio.



Se extiende la guerra y la violencia en el Sahara Occidental y no se avizora ninguna medida concreta de la ONU para enfrentar esta grave situación. Sin ir más lejos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Dra. Michelle Bachelet Jeria, admitió recientemente que “ciertas partes nos han impedido llamar la atención de la Comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental”[ii].Un reconocimiento implícito de la constante presión que ejerce Marruecos y sus aliados occidentales (a los que se suma ahora activamente Israel) para impedir que la ONU cumpla con su rol en defensa de los derechos del pueblo saharaui que vive bajo la bota colonialista en pleno siglo XXI. La reunión sobre el Sahara Occidental especialmente convocada por el Consejo de Seguridad de la ONU, el 21 de abril de 2021, no tuvo avances y resultó un completo fracaso. Marruecos con apoyo de Francia se las arregló para continuar bloqueando cualquier posibilidad de avanzar en reponer la legalidad internacional que garantice el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.



A 48 años de la fundación del Frente Polisario y del inicio de la guerra anticolonialista saharaui, la guerra ha vuelto a estallar en el Sahara Occidental. Y, en consecuencia, se hace urgente multiplicar en Chile, en América Latina y en el mundo la movilización y solidaridad de los pueblos en apoyo a la justa lucha que libra hoy, en pleno siglo XXI, el Frente Polisario por su inalienable derecho a existir como país independiente y soberano.



[i]El Frente Polisario es el Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, por los dos territorios que componen el Sáhara Occidental. El Polisario es el Frente de Liberación Nacional que representa al conjunto del pueblo saharaui en su lucha anticolonialista y por la independencia del Sahara Occidental. Fue fundado el 5 de mayo de 1973.

[ii]https://spsrasd.info/news/es/articles/2021/04/19/32716.html

Fuente: Publicado en la Radio de la Universidad de Chile

