La guerra en Ucrania avanza hacia su tercer año

Mapa de Ucrania, con las zonas controladas por Rusia en amarillo (imagen: wikimedia commons)

La guerra en Ucrania ha sido pasada por alto por gran parte de los principales medios de comunicación durante los últimos tres meses mientras el cruel bombardeo del Estado de Israel contra el pueblo de Gaza continúa sin cesar. Sin embargo, el conflicto en Ucrania continúa con un costo terrible tanto en vidas como en recursos.

Si bien existen grandes diferencias en el carácter de ambos conflictos, están interrelacionados como expresiones, en el fondo, de la crisis del capitalismo mundial y del papel de las potencias regionales e imperialistas. Y éstas no son las únicas guerras y conflictos latentes que tienen lugar en todo el mundo. Se plantea la disputa sobre Kosovo/Kosova, con la amenaza de un nuevo conflicto entre Serbia y el pequeño estado de Kosovo. Recientemente vimos la invasión del enclave de Nagorno-Karabaj por parte del régimen azerbaiyano, lo que provocó que 100.000 personas de etnia armenia huyeran del territorio. Existe la amenaza de que Azerbaiyán pueda ir más allá y aspirar a apoderarse de una porción del territorio armenio que reclama, mientras la atención del mundo está puesta en Gaza y Ucrania. También están aumentando las tensiones entre Venezuela y Guyana por el territorio en disputa. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, en 2023 hay 183 conflictos locales y regionales en curso, la cifra más alta en tres décadas. El historiador militar británico, Max Hastings, comenta: “aunque el mundo no se ve inmediatamente amenazado por una gran guerra, como las de 1914-1918 y 1939-1945, las tensiones están aumentando, especialmente entre Estados Unidos y China”.

Si bien el conflicto en Ucrania se describe generalmente como un “punto muerto”, todavía se libran feroces batallas y se derrama mucha sangre, y casi ningún territorio cambia de manos. La tan cacareada contraofensiva militar ucraniana, lanzada el verano pasado, ha fracasado. Esto a pesar de las enormes sumas aportadas al esfuerzo bélico de Ucrania por parte de Estados Unidos y otras potencias occidentales desde que comenzó el conflicto con la invasión de Ucrania por parte de Putin en febrero de 2022. Estados Unidos ha gastado más de 75 mil millones de dólares en asistencia a Ucrania, según el Instituto Kiel. para la Economía Mundial. La UE ha brindado más ayuda financiera a Ucrania, pero Estados Unidos ha proporcionado la mayor parte del equipo militar.

En el período previo a la reciente contraofensiva, las fuerzas ucranianas fueron entrenadas por militares occidentales y se enviaron grandes cantidades de armamento a Kiev. Sin embargo, a las fuerzas ucranianas les ha resultado, hasta ahora, imposible traspasar seriamente las líneas rusas en la región de Donbass y Crimea. La llegada del invierno significa que la lucha se vuelve aún más difícil a medida que el suelo se vuelve fangoso y helado. Ambas partes han aumentado los ataques con aviones no tripulados en las últimas semanas. Un comentarista describió que las fuerzas ucranianas se vieron obligadas a adoptar una “posición defensiva” para detener cualquier avance territorial ruso. La revista The Economist describe cómo las fuerzas rusas han utilizado más eficazmente la guerra electrónica. “A medida que han ido surgiendo líneas de contacto relativamente estáticas, Rusia ha podido posicionar formidables recursos de guerra electrónica donde tienen el mayor efecto”.

La revista continúa describiendo cómo “los cielos sobre el campo de batalla ahora están llenos de drones rusos. Los soldados ucranianos estiman que Rusia está desplegando el doble de drones que puede”. El gobierno de Kiev está pidiendo más armas, incluidas las de alta tecnología, a las potencias occidentales. Sin embargo, según The Economist, “existe cierta renuencia, especialmente por parte de los estadounidenses, a mostrar su mano a Rusia porque es probable que información procesable, por ejemplo sobre las frecuencias y las técnicas de salto de canal empleadas, llegue a los chinos. .”

Este comentario ilustra cómo el conflicto en Ucrania no se trata sólo de territorio en ese país sino que adquiere dimensiones internacionales. Rusia ha aumentado sus vínculos con China durante este conflicto, así como con Irán, algunos estados del Golfo y Corea del Norte. A su vez, el régimen de Beijing se ha vuelto más belicoso respecto de sus reclamos territoriales sobre Taiwán y mientras Estados Unidos realiza ejercicios militares con aliados en el Mar de China Meridional.

La guerra altera las relaciones mundiales

La guerra en Ucrania ha contribuido a alterar las relaciones mundiales y las tensiones globales. Según el ‘encuesta anual sobre conflictos armados’ del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el mundo está «dominado por conflictos cada vez más intratables y violencia armada en medio de una proliferación de actores, motivos complejos y superpuestos, influencias globales y un cambio climático acelerado… La guerra entre Rusia y Ucrania está remodelando el orden económico y de seguridad regional y global”.

El conflicto en Ucrania se ha cobrado un enorme número de muertos en ambas partes. Un coronel retirado del ejército estadounidense estima que han muerto alrededor de 400.000 personas, principalmente soldados. El New York Times cifra la cifra de 10.000 soldados ucranianos muertos, hasta el momento, en la contraofensiva. Se estima que también murieron decenas de miles en el lado ruso. Ninguna de las partes da información veraz sobre el número de muertos, lo que indica que los regímenes saben que sería desagradable para sus poblaciones.

La guerra está teniendo un efecto devastador en la economía ucraniana. La población de antes de la guerra, de alrededor de 30 millones, se ha reducido en alrededor de 6 millones, y muchos huyeron del país al comienzo de la invasión rusa. El desempleo supera el 20% y la economía sólo se mantiene viva gracias a masivas subvenciones económicas occidentales.

A medida que la guerra se ha prolongado, las críticas públicas a Zelensky, el comediante televisivo profesional convertido en líder de guerra ucraniano, han aumentado, a pesar de la imposición de la ley marcial. El alcalde de Kiev, ex aliado de Zelensky, lo calificó recientemente de autocrático por no permitir elecciones. Se han producido pequeñas protestas en la capital y en otras partes del país por parte de las familias de los soldados fallecidos o desaparecidos en combate.

En la etapa actual del conflicto, el régimen de Vladimir Putin parece más fuerte y consolidado que durante meses. Putin logró sofocar la revuelta armada, el pasado mes de junio, del grupo de soldados mercenarios Wagner. El señor de la guerra Prigozhin, que encabezó el intento de golpe contra Putin, fue posteriormente asesinado convenientemente en la explosión de un avión.

La economía rusa ha podido resistir las sanciones impuestas por las potencias occidentales. Se han utilizado diversos medios para eludir los embargos. Flotas de “barcos fantasma” de contenedores, bajo diversas banderas de conveniencia, comercian en todo el mundo. El régimen de Putin ha aumentado sus vínculos militares y económicos con China, Corea del Norte, Irán y otros países. Rusia tiene casi pleno empleo debido al fuerte aumento de la producción. En efecto, Rusia tiene una “economía de guerra”. Se estima que los aumentos en el gasto en defensa y bienestar ayudarán a que la economía rusa crezca aproximadamente un 3% este año y que algunos sectores de la economía incluso se están sobrecalentando (EE.UU. afirma que la economía rusa se ha contraído un 5% debido a la guerra). . Sin embargo, el régimen de Putin no puede estar tranquilo. Los caprichos del campo de batalla significan que la marea puede volverse contra Putin nuevamente. A medida que el conflicto se prolonga con un costo asombroso en vidas y dinero, sectores de la sociedad rusa expresarán cada vez más su oposición e incluso podrán pedir un cambio de régimen en Moscú.

La administración estadounidense ha planteado la idea de confiscar hasta 260.000 millones de dólares de activos del banco central ruso en el extranjero que fueron congelados al principio de la guerra y utilizarlos para financiar a Kiev. Pero los países de la UE, incluidos Francia y Alemania, se muestran reacios. “Confiscar las reservas rusas corre el riesgo de sentar precedentes perjudiciales y socavar la arquitectura financiera mundial”, advierte el Financial Times (Londres).

Los continuos ataques del Estado israelí contra Gaza, que implican una gran financiación y envíos de armamento por parte de Estados Unidos, están ejerciendo presión sobre el régimen de Zelensky. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia económica y militar del mundo. Sin embargo, el suministro simultáneo de fondos y armas a dos conflictos está ejerciendo presión sobre la administración Biden a nivel interno.

Los paquetes de ayuda financiera y militar de Estados Unidos y la UE establecidos para Ucrania y por un valor combinado de más de 110.000 millones de dólares (EE.UU.) se han visto frenados por argumentos políticos a ambos lados del Atlántico. El Partido Republicano estadounidense, bajo la influencia del expresidente Donald Trump, se muestra cada vez más escéptico acerca de continuar financiando a Ucrania. Al momento de escribir este artículo, los republicanos en el Congreso continúan bloqueando fondos por valor de 60 mil millones de dólares para Kiev y están vinculando el tema a las demandas de mayores restricciones a la entrada de inmigrantes a Estados Unidos.

Trump ha indicado que si gana las próximas elecciones presidenciales, pondrá fin rápidamente a la guerra de Ucrania, posiblemente con el objetivo de debilitar los vínculos ruso-chinos, ya que el principal foco de preocupación de su nueva administración sería la llamada amenaza china. Esta perspectiva está socavando los intentos de la administración Biden de lograr que el Congreso apruebe su último tramo de financiación para Kiev.

También existen divisiones abiertas sobre la política ucraniana dentro de la Unión Europea. Tanto Hungría como Eslovaquia están retrasando un paquete financiero de la UE para Kiev. El primer ministro húngaro, populista de derechas, Victor Orban, pretende mantener sus vínculos con Moscú por razones económicas y geoestratégicas. Orban ha bloqueado la propuesta de la UE de financiar 50.000 millones de euros durante cuatro años para Ucrania. Orban se opone a las conversaciones de membresía con Kiev en la UE, pero se retiró de una reciente cumbre de la UE que acordó iniciar el proceso. Sin embargo, Orban dijo más tarde que puede obstruir y detener el proceso en cualquier momento.

Tras los infructuosos esfuerzos de Zelensky por conseguir financiación estadounidense durante su reciente visita a Washington, los líderes de la UE, bajo presión, acordaron “descongelar 10.000 millones de euros de los fondos húngaros de la UE bloqueados debido a las violaciones de las leyes de la UE por parte de Hungría. Sin embargo, Orban exige una revisión completa de la política de la UE hacia Ucrania, incluso si Bruselas acepta liberar todos los fondos para Budapest.

Si la UE no logra que Orban cambie de opinión, es posible que la UE tenga que encontrar otras formas de enviar dinero a Kiev, tal vez excluyendo a Hungría que financia a Ucrania directamente fuera del presupuesto de la UE. La esperanza entre las potencias occidentales más proucranianas es que esto ayude a mantener a flote a Kiev hasta que se puedan acordar los fondos restantes de la UE y los EE.UU.

Creciente cansancio de la guerra

El creciente cansancio por el prolongado y sangriento estancamiento en Ucrania se refleja en una creciente frustración y disensión entre la gente de todo el mundo. Una encuesta del Financial Times y Mitchell Kinross encontró que el 40% de los estadounidenses pensaba que Estados Unidos estaba gastando demasiado en Kiev y sólo el 11% pensaba que no era suficiente. La hipocresía de Estados Unidos, el Reino Unido y otras potencias occidentales, que respaldan los ataques indiscriminados del Estado israelí contra el pueblo de Gaza y Cisjordania ocupadas mientras exigen que Rusia ponga fin a su ocupación de Donbass y Crimea, no pasa desapercibida para los trabajadores de todo el mundo. Putin ha podido explotar estas contradicciones para aumentar su influencia en el llamado “Sur Global”. El líder ruso ha visitado recientemente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como parte de su política de profundización de vínculos con diversos regímenes. Es significativo que el gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, pospusiera una visita a Gran Bretaña para reunirse con Putin.

Fuentes cercanas a Zelensky dicen que el líder ucraniano teme verse sometido a una presión cada vez mayor para negociar con Moscú y aceptar el status quo, es decir, que Rusia controlará una gran parte de la región de Donbass y Crimea en el futuro previsible. Incluso si esto fuera probable, Putin probablemente no esté bajo presión para comprometerse en esta etapa. Moscú tiene la ventaja en el campo de batalla. Las fuerzas rusas están atrincheradas, en modo defensivo, con el vasto Estado ruso y sus recursos a sus espaldas.

La guerra puede finalmente terminar sin un acuerdo negociado formal, sino como otro “conflicto congelado” en la ex Unión Soviética, con más o menos de las actuales ganancias territoriales de Rusia (alrededor del 17% del territorio de Ucrania). Esto no sería una señal de una solución para los trabajadores de Ucrania o Rusia: amenaza con un conflicto armado en curso, aunque a un nivel menor, pero que puede amenazar con estallar nuevamente.

La guerra en Ucrania tiene sus raíces en la disolución de la Unión Soviética a finales de los años 80 y principios de los 90. Muchos de los nuevos gobernantes iniciales que supervisaron la restauración capitalista en la ex Unión Soviética consideraron la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza existencial. Putin intentó adaptarse al imperialismo occidental y, al mismo tiempo, fortalecer y modernizar el ejército ruso a medida que la economía mejoraba, particularmente debido al aumento de los precios del petróleo y el gas. El ejército ruso se recuperó lo suficiente como para intervenir contra Georgia en 2008 y luego jugó un papel clave en apuntalar al régimen de Assad en Siria.

Tras la desintegración de la Unión Soviética y la creación de una Ucrania independiente, los gobiernos de Kiev tendieron a oscilar entre una postura más pro occidental o más pro Moscú. En ocasiones, esto provocó protestas y enfrentamientos violentos en las calles de Kiev y otros lugares, mientras las facciones de la clase dominante aprovechaban las tensiones nacionales y religiosas de la población. En 2014, grandes protestas en la plaza Maidan de Kiev condujeron al derrocamiento armado del gobierno pro Moscú. Putin decidió anexar Crimea durante estos días turbulentos. Desde entonces, han estado en el poder más gobiernos prooccidentales. Durante varios años, antes de la invasión rusa, tuvo lugar un conflicto militar entre milicias nacionalistas proucranianas y grupos armados de etnia rusa, con respaldo ruso, en el Donbass. Putin acumuló una enorme fuerza militar en la frontera con Ucrania y lanzó un imprudente ataque hacia Kiev en febrero de 2022, que sólo logró despertar a las masas contra la invasión extranjera. Obligado a retirarse, el ejército ruso ha intentado desde entonces asegurar la mayor parte posible de la región de Donbass y partes del este de Ucrania, manteniendo al mismo tiempo Crimea.

Unidad de la clase trabajadora

Desde el punto de vista del movimiento obrero internacional, es esencial llamar a la unidad de la clase trabajadora en Ucrania, Rusia y la región. Los socialistas se oponen a la invasión rusa y piden la retirada inmediata de las fuerzas de Putin. También nos oponemos a la ley marcial y a la legislación antiobrera de Zelensky. Tanto en Rusia como en Ucrania, el movimiento de trabajadores organizado, incluidos los sindicatos y muchos de izquierda, enfrentan una severa represión. Sin embargo, la guerra aparentemente interminable a costa de enormes sacrificios por parte de la clase trabajadora puede llevar a una oposición creciente. Hay informes de que muchos ucranianos están cansados de la interminablemente optimista y poco realista propaganda de Zelensky, que no puede ocultar la sangrienta realidad de la guerra de desgaste. El desarrollo de un movimiento contra la guerra tanto en Rusia como en Ucrania puede dar confianza a la clase trabajadora en general y ayudar a estimular las luchas obreras. Es esencial que el movimiento obrero internacional y los socialistas brinden pleno apoyo y asistencia a cualquier acontecimiento de este tipo.

La única solución real que puede poner fin a la guerra, la explotación y la pobreza en Ucrania, Rusia y toda la ex Unión Soviética implica un retorno de la clase trabajadora a las ideas de Lenin, Trotsky y los bolcheviques. No es coincidencia que Putin atacara a Lenin y su enfoque de la cuestión nacional durante un discurso incoherente en el que justificaba el lanzamiento de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Putin acusó a Lenin de acomodarse al nacionalismo ucraniano y permitir la creación de un Estado ucraniano “artificial”.

Sin embargo, fue el enfoque correcto y sensible de los bolcheviques sobre la cuestión nacional el factor clave que condujo al éxito de la revolución socialista de octubre de 1917. El gobierno de los jóvenes trabajadores en Rusia concedió la autodeterminación al pueblo ucraniano, lo que significó autonomía para Ucrania a principios de los años 1920. Fue bajo el férreo gobierno de Stalin que el chovinismo nacional ruso se desató contra otras nacionalidades de la Unión Soviética. La desastrosa política de colectivización forzada de Stalin provocó hambruna en Ucrania, exacerbando aún más los sentimientos antirrusos. A finales de la década de 1930, exiliado en el extranjero, León Trotsky abogó por la independencia de Ucrania. Trotsky hizo este llamamiento porque temía que sectores políticamente atrasados de las masas ucranianas pudieran ser conquistados por los nazis alemanes, que se presentaban como una alternativa al gobierno autocrático estalinista y estaban estableciendo vínculos con los nacionalistas ucranianos. Trotsky pidió una «Ucrania socialista independiente», que en su opinión actuaría como acicate para una revolución política en el resto de la Unión Soviética, dejando de lado la burocracia estalinista, restaurando el gobierno de los trabajadores y permitiendo las condiciones para una auténtica democracia igualitaria y voluntaria. federación socialista, en la que una Ucrania socialista podría decidir adherirse o no. Se demostró que la perspectiva de Trotsky era correcta, pero de manera negativa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis pudieron encontrar colaboradores entre los ultranacionalistas ucranianos durante los años de ocupación del ejército alemán de partes del país, lo que provocó pogromos y masacres de la población judía y también de muchos trabajadores que defendían lo que veían. como socialismo.

En el período de posguerra, con el desarrollo económico y la industrialización de Ucrania, el nacionalismo disminuyó significativamente, aunque no desapareció por completo. Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, a medida que la economía soviética se estancaba, las fuerzas nacionalistas crecieron, particularmente en Ucrania. La disolución de la Unión Soviética, en la que gran parte del aparato burocrático estalinista se convirtió de la noche a la mañana en evangelizadores del capitalismo, condujo a la desintegración de la Unión Soviética. Ucrania se convirtió en un estado capitalista independiente. Debido al capitalismo (pobreza, explotación de clases y desempleo, etc.), las tensiones entre los grupos étnicos y nacionales aumentaron, y sectores de las clases dominantes explotaron estas divisiones para sus propios fines de clase. Bajo Zelensky, se introdujo una nueva legislación que discriminaba el idioma ruso.

Cualquier solución socialista a la crisis en Ucrania debe tener en cuenta el derecho del pueblo de Ucrania a estar libre de ejércitos extranjeros y de intromisiones externas, y también las necesidades y aspiraciones de los pueblos de Donbass y Crimea, muchos de los cuales son de etnia rusa. Si bien es muy poco probable que quieran vivir bajo el control autocrático del régimen de Putin, tampoco expresan el deseo de ser parte del Estado nacionalista ucraniano de Zelensky, que también es visto con sospecha por parte de la minoría húngara de Ucrania. La autodeterminación para estos grupos oprimidos significa el derecho a decidir democráticamente su futuro, sin ninguna coerción por parte de las potencias locales o mundiales. Para los socialistas, esto está indisolublemente ligado a la lucha contra los oligarcas y sus políticas de dividir y reinar y a cambiar la sociedad fundamentalmente. Sólo una federación socialista de la región puede ofrecer una solución permanente a la pesadilla de la vida capitalista postsoviética en la región: el fin de las guerras, los odios nacionales y étnicos, la explotación y la pobreza.​

​

