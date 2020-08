La diputada Pamela Jiles analiza la acusación y condena del Machi Celestino Córdoba. Mapuche, Chile

Demuestra lo falso que es la acusación y el juicio contra el Machi.



La investigación duró menos de 4 meses, lo que es rapidísimo, como estando apurados…



El machi estaba a 2 km del lugar de los hechos, lo que queda accreditado en el juicio.



La herida que tenía no corresponde a las balas de los asesinados.



La fiscalía no logra acreditar que el machi estaba en el lugar de los hechos.



Una de las pruebas contra Celestino Córdoba, es un pafleto, que lo pudo haber echo cualquiera y dejado allí, pero la fiscalía asegura que fue el machi que lo puso allí, sin prueba alguna.



Testigos dicen que cuando hubo el incendio y asesinato de los Luschiinger Mackay, vieron huir a alta velocidad una camioneta blanca con gente que no tenía razgos mapuche, eso no fue investigado por la fiscalía y el juez no lo tomó en cuenta.



Esto forma parte de la persecución contra el pueblo mapuche y esta vez quicieron atacar a una alta autoridad espiritual de ese pueblo.



La fiscalía en esa zona, se dedica a acusar mapuche y los carabineros a perseguirlos, maltratarlos, no hubo una investigación decente.



Lo que sucede es que los poderosos no quieren devolverles las tierras usurpadas a los mapuche, que para ellos es su madre, la ñuque mapu. Las autoridades cuidan los intereses, no de los ciudadanos, sino sirven a los poderosos, a la elite, las forestales, a los grandes conglomerados de este país, entonces se reprime a los mapuche que luchan por recupera sus tierras.



NdR, el machi se encuentra en una situación muy critica a causa de su segunda huelga de hambre, que ya lleva más de 80 días, esta vez, con riezgo graves, hasta vitales, para su salud e incluso su sobrevivencia, En la huelga de hambre anterior pasó 60 días.



Recordemos que fué condenado a 18 años de prisión, lleva preso más de 7 años y pide, junto a otros comuneros mapuche, que se aplique la ley, nada más y nada menos y que sus condenas sean de acuerdo a su estatus de pueblos originarios, sus costumbres e idiosincracia, como lo indica, entre otros, el convenio 169 de la OIT, que Chile suscribió, pero no se aplica cabalmente, que las puedan cumplir en sus comunidades y el particularmente el machi al lado de su rewe, pues como autoridad espiritual, necesita de este para sus energías vitales y poder prestar asistencia en la salud de su pueblo.



TV La Red

Publicada por: Maria Soledad. 23 julio 2020

Fuente: Sergio Medina Viveros



